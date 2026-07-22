Una fresa, un calendario y un pastel

Cada 22 del mes, Japón celebra el “Día del Shortcake”: la curiosa tradición que nació por una fresa en el calendario

📍 Tokio | 22 de julio

Una fecha dulce que convierte cada día 22 en una excusa perfecta para disfrutar del postre favorito de millones de japoneses

En Japón, incluso los postres tienen su propio día de celebración. Cada 22 de mes se conmemora el Día del Shortcake (ショートケーキの日), una fecha curiosa que nació gracias a un ingenioso juego visual con el calendario y que hoy es aprovechada por muchas pastelerías para lanzar promociones especiales, descuentos y ediciones limitadas de uno de los dulces más queridos del país.

La efeméride fue establecida en 2007 por la pastelería Cowbell (カウベル), una tradicional empresa de la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi. La idea surgió al observar que, en un calendario común, sobre el número 22 siempre aparece el día 15, y en Japón el 15 se asocia al “Día de la Fresa” (いちごの日, Ichigo no Hi) por el juego de palabras entre los números 1 (ichi) y 5 (go), que juntos forman la pronunciación de “ichigo” (fresa).

De esta manera, igual que una fresa descansa sobre un shortcake, el número 15 queda situado justo encima del 22 en el calendario.

Aunque la empresa que impulsó la conmemoración dejó de operar tras enfrentar la caída de las ventas y las consecuencias del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, la tradición continúa viva. Muchas pastelerías de todo el país siguen celebrando el 22 de cada mes con campañas especiales. Incluso cadenas muy conocidas han ofrecido descuentos en el clásico shortcake de fresa, convirtiendo la fecha en una pequeña fiesta para los amantes de los dulces.

El shortcake japonés es muy diferente al que existe en otros países. En Japón, este nombre se refiere al tradicional bizcocho esponjoso relleno con crema batida y fresas frescas, decorado con abundante crema y una fresa en la parte superior. Es uno de los pasteles más populares del país y suele estar presente en cumpleaños, celebraciones familiares y, especialmente, en la Navidad japonesa.

Curiosamente, en los países de habla inglesa este pastel suele conocerse como “layer cake”, mientras que el término “shortcake” puede referirse a otros tipos de postres elaborados con una masa diferente. El origen de la palabra “short” sigue siendo motivo de debate entre historiadores de la gastronomía y existen varias teorías, aunque ninguna ha sido confirmada de forma definitiva.

Hoy, el Día del Shortcake se ha convertido en una celebración sencilla pero muy apreciada por quienes disfrutan de la repostería japonesa. Cada día 22 es una excelente oportunidad para visitar una pastelería, probar un delicioso pastel de fresa y descubrir una de esas pequeñas tradiciones que hacen tan especial la cultura cotidiana de Japón.

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