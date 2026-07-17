Japón hace historia en la VNL 2026

Otro paso hacia la gloria: la selección japonesa domina de principio a fin y firma un récord histórico

Osaka | 17 de julio

La selección masculina de Japón continúa escribiendo una de las páginas más brillantes de su historia. Este viernes 17 de julio, en el Asue Arena de Osaka, el equipo dirigido por Laurent Tillie derrotó con autoridad por 3-0 (25-20, 25-22 y 25-16) a Bélgica en la tercera jornada de la última semana de la fase preliminar de la Volleyball Nations League (VNL) 2026. Con este resultado, Japón alcanzó un histórico 11 triunfos consecutivos, aseguró el primer lugar de la clasificación general y llegará a la fase final como el mejor equipo del torneo.

Desde el inicio del encuentro, Japón mostró un voleibol sólido y disciplinado. En el primer set, el joven Kai Yuto brilló tanto en ataque como en bloqueo, incluso neutralizando al máximo anotador belga, Reggers. Aunque Bélgica logró reducir una desventaja de ocho puntos a solo tres en el tramo final, Japón mantuvo la calma y cerró el parcial gracias a un servicio directo de Ran Takahashi, quien ingresó como sustituto para aportar frescura desde la línea de saque.

El segundo parcial confirmó la superioridad japonesa. La ofensiva liderada por Kai Yuto y Kento Miyaura mantuvo una presión constante, mientras la defensa y el bloqueo obligaban a Bélgica a cometer numerosos errores no forzados. Japón administró la ventaja con inteligencia y volvió a imponerse, quedando a un solo set de asegurar el liderato absoluto de la ronda preliminar.

En el tercer set, Bélgica comenzó mejor y tomó una ligera ventaja, pero Japón reaccionó rápidamente. Kai volvió a marcar diferencias con remates y un ace, mientras Akihiro Yamauchi dominó la red con bloqueos decisivos. Miyaura también aportó un saque directo en el momento oportuno y el conjunto japonés terminó cerrando el partido con un contundente 25-16, desatando la celebración de los más de siete mil aficionados presentes en Osaka.

Más allá del marcador, el encuentro reflejó el gran momento colectivo del equipo japonés. Aunque Bélgica sumó más puntos de ataque (42 contra 40) y mostró una mejor eficacia en recepción y armado, Japón compensó esas cifras con una defensa extraordinaria, mayor efectividad en bloqueo, menos errores propios y una enorme capacidad para forzar equivocaciones del rival. De hecho, 25 de los 75 puntos japoneses llegaron gracias a errores belgas, una muestra de la constante presión ejercida durante todo el partido.

En el plano individual, Kai Yuto fue el máximo anotador japonés con 18 puntos, seguido por Kento Miyaura con 11 y Yamauchi con 7 unidades, consolidándose como las principales referencias ofensivas del equipo. Por Bélgica destacó Reggers, quien terminó el partido con 20 puntos, aunque estuvo bien controlado durante los momentos decisivos del encuentro.

Con esta victoria, Japón mantiene su condición de invicto tras once presentaciones y confirma que llega como uno de los grandes favoritos para conquistar el título de la VNL 2026. Antes de pensar en la fase final, el conjunto nipón disputará su último compromiso de la ronda preliminar el 19 de julio a las 19:20 (hora de Japón) frente a Argentina, nuevamente en Osaka.

📊 Resultado del partido

VNL Masculina 2026 – Semana 3 (Osaka)

Japón 3 – 0 Bélgica

1.er set: 25-20

25-20 2.º set: 25-22

25-22 3.er set: 25-16

🏐 Figuras del partido

⭐ Kai Yuto (Japón): 18 puntos

⭐ Kento Miyaura (Japón): 11 puntos

⭐ Akihiro Yamauchi (Japón): 7 puntos

⭐ Reggers (Bélgica): 20 puntos

Términos clave

Japonés Rōmaji Español バレーボールネーションズリーグ Barēbōru Nēshonzu Rīgu Liga de Naciones de Voleibol 男子日本代表 Danshi Nihon Daihyō Selección masculina de Japón 逆転勝利 Gyakuten Shōri Victoria por remontada 決勝ラウンド Kesshō Raundo Fase final 首位 Shui Primer lugar 無敗 Muhai Invicto 主将 Shushō Capitán ブロック Burokku Bloqueo アタック Atakku Ataque エース Ēsu Saque directo (ace)

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