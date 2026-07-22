Alerta por netchūshō en 42 prefecturas

Japón bajo una intensa alerta por golpe de calor: 42 regiones permanecerán en riesgo

📍Tokio | 21 de julio

Las altas temperaturas se extienden por casi todo el país y las autoridades advierten sobre un elevado riesgo de sufrir un golpe de calor

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Ministerio de Medio Ambiente emitieron para este 22 de julio una Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) en 42 regiones del país, debido a que se prevé un índice de calor (WBGT) igual o superior a 31, nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Aunque no se ha emitido ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート) —la categoría más grave—, las autoridades insisten en que la situación sigue siendo muy peligrosa, especialmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividades físicas al aire libre.

El mapa oficial muestra que prácticamente todo Japón permanece bajo aviso, con excepción de gran parte de Hokkaidō, donde las temperaturas serán relativamente más moderadas.

¿Qué significa esta alerta?

La Alerta por Golpe de Calor se emite cuando el WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), conocido como Índice de Calor, alcanza o supera 31.

Este indicador no solo considera la temperatura del aire, sino también:

la humedad,

la radiación solar,

el viento,

y la sensación térmica real que experimenta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT supera ese umbral, el organismo tiene mayores dificultades para eliminar el calor mediante la sudoración, aumentando significativamente el riesgo de sufrir un golpe de calor.

No hay Alerta Especial, pero el peligro sigue siendo elevado

En esta jornada:

0 regiones cuentan con Alerta Especial por Golpe de Calor, la categoría reservada para situaciones extremadamente excepcionales.

42 regiones permanecen bajo la Alerta por Golpe de Calor, lo que significa que el riesgo sigue siendo muy alto y requiere adoptar medidas preventivas.

Regiones bajo Alerta por Golpe de Calor

Hokkaidō

No se emitieron alertas para:

Sōya

Kamikawa–Rumoi

Ishikari–Sorachi–Shiribeshi

Abashiri–Kitami–Monbetsu

Kushiro–Nemuro

Tokachi

Iburi–Hidaka

Oshima–Hiyama

Tōhoku

Con alerta en:

Fukushima

Sin alerta:

Aomori

Akita

Iwate

Miyagi

Yamagata

Kantō–Kōshin

Toda la región permanece bajo alerta:

Ibaraki

Tochigi

Gunma

Saitama

Tokio

Chiba

Kanagawa

Nagano

Yamanashi

Tōkai

Se mantiene la alerta en:

Shizuoka

Aichi

Gifu

Mie

Región Hokuriku

Aviso vigente para:

Niigata

Toyama

Ishikawa

Fukui

Kinki (Kansai)

Alerta en todas las prefecturas:

Shiga

Kioto

Osaka

Hyōgo

Nara

Wakayama

Chūgoku

Se encuentran bajo alerta:

Okayama

Hiroshima

Shimane

Tottori

Región Shikoku

La alerta alcanza a:

Tokushima

Kagawa

Ehime

Kōchi

Kyūshū

Con alerta:

Yamaguchi

Fukuoka

Ōita

Nagasaki

Saga

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima (excepto Amami)

Okinawa

La alerta afecta a:

Región de Daitō

No se emitieron alertas para:

Okinawa (isla principal)

Miyako

Yaeyama

Recomendaciones para residentes y trabajadores extranjeros

Las autoridades japonesas recomiendan:

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Beber agua con frecuencia, incluso si no se tiene sed.

Consumir bebidas con sales minerales cuando se transpira mucho.

Evitar actividades físicas intensas entre el final de la mañana y la tarde.

Utilizar sombrero, sombrilla y ropa ligera de colores claros.

Nunca dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Vigilar especialmente a personas mayores que viven solas, ya que muchas no perciben la deshidratación a tiempo.

Situación general

El calor continuará siendo protagonista en gran parte de Japón durante la jornada. Aunque no existe una Alerta Especial, la amplia cobertura de la Alerta por Golpe de Calor demuestra que las condiciones serán potencialmente peligrosas en buena parte del país. Mantenerse hidratado, reducir la exposición al sol y descansar en ambientes climatizados será fundamental para prevenir emergencias médicas relacionadas con las altas temperaturas.

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

Temperatura del aire.

Humedad.

Radiación solar.

Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

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