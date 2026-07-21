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El termómetro pasó los 40 °C en Japón

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Jul 21, 2026 #MŌSHOBI, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ola de calor, #temperaturas

 

Tajimi alcanza 40,3 °C y registra la temperatura más alta del país en lo que va del año

📍Tokio | 21 de julio

Este martes dejó una de las jornadas más calurosas del verano en Japón. Las temperaturas se dispararon en gran parte del centro del país y varias ciudades superaron los 39 °C, mientras que Tajimi, en la prefectura de Gifu, alcanzó 40,3 °C, convirtiéndose en la temperatura más alta registrada en Japón durante este año.

El intenso calor afectó especialmente a las prefecturas de Gifu y Aichi, donde varias localidades ocuparon los primeros lugares del ranking nacional. Muy cerca quedaron Toyota (Aichi) con 40,1 °C y Hachiman, en la ciudad de Gujō (Gifu) con 40,0 °C. En muchas otras zonas las temperaturas también estuvieron peligrosamente cerca de los 40 grados.

La ciudad de Nagoya alcanzó 39,7 °C, mientras que Koga (Ibaraki) llegó a 39,6 °C. Otras localidades como Minokamo, Gifu, Ibigawa y Tatebayashi también superaron ampliamente los 39 °C, confirmando que el calor extremo se extendió por una amplia franja del país.

En las grandes ciudades tampoco hubo alivio. Durante la tarde, Tokio registró 36,4 °C, Osaka 37,1 °C y Nagoya 39,7 °C, temperaturas suficientes para aumentar considerablemente el riesgo de golpe de calor (necchūshō), especialmente entre adultos mayores, niños, personas que trabajan al aire libre y quienes realizan actividades físicas.

Los organismos meteorológicos recuerdan que estos valores corresponden a mediciones oficiales y que, bajo el sol o sobre superficies asfaltadas, la sensación térmica puede ser todavía mayor. Por ello recomiendan hidratarse con frecuencia, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, utilizar aire acondicionado cuando sea posible y permanecer atentos a cualquier síntoma como mareos, dolor de cabeza o agotamiento.

 

Máximas del día

Términos clave

Japonés Rōmaji Español
最高気温 Saikō kion Temperatura máxima
猛暑日 Mōshobi Día con temperatura de 35 °C o más
酷暑 Kokusho Calor extremo
熱中症 Necchūshō Golpe de calor
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón (JMA)
観測地点 Kansoku chiten Punto de observación meteorológica
全国観測値ランキング Zenkoku kansokuchi rankingu Ranking nacional de temperaturas observadas
水分補給 Suibun hokyū Hidratación
エアコン Eakon Aire acondicionado
高温 Kōon Alta temperatura

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