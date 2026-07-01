Madrugada de sobresalto en Kagoshima

Sismo superficial de magnitud 4,2 sacude el norte de Kagoshima y alcanza shindo 3 en Akune

📍Tokio | 27 de julio

Un sismo de magnitud 4,2 se registró durante la madrugada de este lunes 27 de julio en el sur de Japón. Aunque la magnitud fue moderada, el movimiento tuvo un hipocentro muy superficial, por lo que llegó a sentirse con intensidad sísmica máxima 3 en la escala japonesa —shindo 3— en la ciudad de Akune, prefectura de Kagoshima. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que no existe riesgo de tsunami.

El dato más importante: shindo 3 en Akune

Para quienes viven en Japón, es importante distinguir dos conceptos. La magnitud 4,2 expresa la energía liberada por el terremoto, mientras que el shindo (震度) indica qué tan fuerte fue el movimiento realmente percibido en cada localidad.

En este caso, la intensidad máxima fue 震度3 — shindo 3, observada en Akune (阿久根市), dentro de la región de Satsuma, en Kagoshima.

Con shindo 3, el temblor suele ser claramente perceptible dentro de viviendas y edificios. Muchas personas que están durmiendo pueden despertarse y algunos objetos colgantes pueden balancearse. Sin embargo, esta intensidad normalmente no está asociada con daños importantes en construcciones en buenas condiciones.

El movimiento ocurrió aproximadamente a las 02:00 horas, y la JMA publicó la información detallada a las 02:05.

Epicentro muy superficial en Satsuma

El epicentro se localizó en 鹿児島県薩摩地方 — Kagoshima-ken Satsuma-chihō, es decir, la región de Satsuma de la prefectura de Kagoshima.

La JMA situó el punto aproximadamente en 32,0° de latitud norte y 130,2° de longitud este. El hipocentro fue clasificado como ごく浅い (goku asai), “muy superficial”.

Este último dato ayuda a entender por qué un terremoto de magnitud 4,2 pudo producir una sacudida relativamente clara cerca del epicentro: cuando la ruptura ocurre muy cerca de la superficie, las ondas sísmicas tienen menos distancia que recorrer antes de alcanzar las localidades próximas.

Dónde se sintió con shindo 3, 2 y 1

La sacudida se concentró principalmente en Kagoshima, aunque las ondas también llegaron a puntos de la vecina prefectura de Kumamoto.

Shindo 3 — Kagoshima: ciudad de Akune, específicamente Akasegawa y Tsurumichō.

Shindo 2 — Kagoshima: Izumi (Nodachō), Satsumasendai (Tōgōchō) y el municipio de Nagashima, tanto en Takanosu como en la isla de Itōjima.

Shindo 1 — Kagoshima: se registraron movimientos en puntos de Makurazaki, Izumi, Satsumasendai, Kirishima, Ichikikushikino, Isa, Aira, Satsuma y Nagashima, además del Aeropuerto de Kagoshima.

Shindo 1 — Kumamoto: la sacudida llegó hasta Minamata, Kami-Amakusa, Amakusa y Ashikita.

En Satsumasendai, por ejemplo, aparecen observaciones shindo 1 en Nakasato, Kandachō, Kamikoshikichō, Kedōinchō, Kashimachō, Irikichō y Hiwakichō. En Isa se informó intensidad 1 en Ōkuchi Yamano, Ōkuchi Torisu y Hishikari Maeme.

En Nagashima, además de los puntos shindo 2, se detectó shindo 1 en Shishijima y Sashie. En Satsuma, la intensidad 1 fue registrada en Miyanojō Yachi, el Centro de Salud de Miyanojō y Kōshi.

Del lado de Kumamoto, Minamata registró shindo 1 en Makinochi y Jinnai; también se reportó la misma intensidad en Ōyanomachi, Kami-Amakusa; Ushibukamachi, Amakusa; y Ashikita, en el municipio del mismo nombre.

¿Hubo riesgo de tsunami?

No.

La JMA fue explícita en su reporte:

「この地震による津波の心配はありません」

Kono jishin ni yoru tsunami no shinpai wa arimasen.

Es decir: “No existe preocupación por un tsunami a causa de este terremoto”.

Por tanto, el evento no generó una alerta ni una advertencia de tsunami.

Una madrugada movida para los residentes de Akune

A las dos de la madrugada, cuando buena parte de la población estaba durmiendo, una intensidad shindo 3 pudo sentirse de manera bastante evidente en Akune. Para alguien recién llegado a Japón, una sacudida de este nivel puede resultar especialmente llamativa, aun cuando la magnitud del terremoto aparezca como “solo” 4,2.

Ahí está precisamente una de las claves para interpretar correctamente los terremotos japoneses: no hay que mirar únicamente la magnitud. Para saber qué tan fuerte se movió una ciudad concreta, el dato que conviene buscar primero es el shindo.

En este terremoto, la fotografía es clara: máximo shindo 3 en Akune, shindo 2 en varias localidades cercanas, shindo 1 en una zona más amplia de Kagoshima y algunos puntos de Kumamoto, y sin riesgo de tsunami.

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