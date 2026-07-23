Sacudida al atardecer al sur del archipiélago japonés

📍Tokio | 23 de julio

La tarde de este jueves volvió a sentirse el movimiento de la tierra en el sur de Japón. Un sismo de magnitud 4,7 se produjo a las 18:22 horas en aguas cercanas a Amami Ōshima, en la prefectura de Kagoshima.

Según los datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el terremoto tuvo su epicentro en 奄美大島近海 (Amami Ōshima kinkai), aproximadamente en las coordenadas 27,8° norte y 130,2° este. La estimación inicial sitúa el foco a unos 10 kilómetros de profundidad.

El movimiento alcanzó una intensidad máxima de 3 en la escala sísmica japonesa —Shindo 3—. La JMA registró la detección de las primeras ondas sísmicas a las 18:22:35,6. Durante los segundos siguientes, el sistema fue actualizando automáticamente sus cálculos hasta establecer una magnitud de 4,7.

¿Qué significa Shindo 3?

Para los residentes extranjeros es importante recordar que magnitud e intensidad sísmica no son lo mismo.

La magnitud 4,7 expresa el tamaño del terremoto en su origen. En cambio, 震度 (shindo) indica cuánto se sintió el movimiento en cada lugar.

Con Shindo 3, muchas personas dentro de edificios pueden percibir claramente el temblor. Objetos colgantes pueden balancearse y algunas personas que están durmiendo pueden despertarse. No significa, por sí solo, que exista un nivel elevado de daños.

Sin amenaza de tsunami

De acuerdo con la información asociada al evento, no se esperaba riesgo de tsunami por este terremoto. Esto es especialmente relevante para los habitantes de las islas Amami y otras comunidades costeras del sur de Kagoshima.

El evento también aparece en los registros sísmicos del día como un terremoto de M4,7 y máxima intensidad 3.

Para consultar directamente las actualizaciones oficiales, puede utilizarse el servicio de información sísmica de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Términos clave

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