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Aparece una “nube embudo” en Yamagata

PorNoticiasNippon

Jul 27, 2026 #noticia de japon, #Noticias Nippon, #nube embudo, #rōto-gumo, #tatsumaki, #tornado, #Yamagata, #ろうと雲, #竜巻
¡De un cielo tranquilo a una tormenta peligrosa en minutos! Yamagata registra una nube embudo mientras Japón enfrenta condiciones ideales para tornados, rayos y granizo

📍Tokio, 27 de julio

Una formación meteorológica poco habitual fue observada este lunes por la tarde en la ciudad de Sakata, prefectura de Yamagata, donde residentes informaron la aparición de una “nube embudo” (ろうと雲, rōto-gumo).

La Agencia Meteorológica de Japón advierte que este tipo de nube puede estar relacionada con la formación de tornados u otras ráfagas violentas de viento, por lo que pide máxima atención a quienes se encuentren en la zona.

🌪️ ¿Qué es una “nube embudo” (ろうと雲)?

La nube embudo es una prolongación en forma de cono que desciende desde la base de una nube de tormenta, especialmente de nubes como:

  • 積乱雲 (sekiranun) — nube cumulonimbo, nube de tormenta intensa.
  • 積雲 (sekiun) — nube cúmulo.

Cuando esta estructura llega hasta la superficie terrestre o el mar, pasa a denominarse tornado (竜巻, tatsumaki).

Aunque no todas las nubes embudo terminan formando un tornado, su presencia indica que la atmósfera puede encontrarse en condiciones favorables para fenómenos peligrosos.

⚠️ Inestabilidad atmosférica en amplias zonas de Japón

Actualmente, la región de Tohoku sur y el este de Japón presenta una atmósfera inestable debido a:

  • La influencia de una zona de baja presión en altura.
  • El fuerte calentamiento durante el día.
  • El rápido desarrollo de pequeñas nubes de lluvia muy activas.

Estas condiciones pueden provocar:

🌧️ Lluvias intensas repentinas en zonas localizadas.
⚡ Descargas eléctricas.
🧊 Granizo pequeño (霰, arare).
🌪️ Tornados y ráfagas violentas de viento.

La situación podría continuar hasta la noche.

🚨 Recomendaciones para residentes

La Agencia Meteorológica recomienda extremar precauciones si aparecen señales como:

☁️ Nubes negras y amenazantes

Si se aproxima una nube extremadamente oscura y diferente a lo habitual:

✅ Entrar inmediatamente en un edificio resistente.
✅ Alejarse de ventanas y cristales.
✅ Buscar refugio en la parte interior del edificio.

Durante una tormenta:

  • No permanecer cerca de árboles aislados.
  • Evitar zonas abiertas como campos o playas.
  • No intentar acercarse para fotografiar una nube embudo.
  • Mantenerse informado mediante alertas meteorológicas.

📌 Términos clave de la noticia

Japonés Rōmaji Español
ろうと雲 rōto-gumo nube embudo
竜巻 tatsumaki tornado
突風 toppū ráfaga violenta de viento
arare granizo pequeño
積乱雲 sekiranun nube cumulonimbo
積雲 sekiun nube cúmulo
kaminari rayo / tormenta eléctrica
大気の状態が不安定 taiki no jōtai ga fuantei atmósfera inestable
強雨 kyōu lluvia intensa
避難 hinan evacuación / ponerse a salvo

 

 

©️2026 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

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