Aparece una “nube embudo” en Yamagata

¡De un cielo tranquilo a una tormenta peligrosa en minutos! Yamagata registra una nube embudo mientras Japón enfrenta condiciones ideales para tornados, rayos y granizo
📍Tokio, 27 de julio
Una formación meteorológica poco habitual fue observada este lunes por la tarde en la ciudad de Sakata, prefectura de Yamagata, donde residentes informaron la aparición de una “nube embudo” (ろうと雲, rōto-gumo).
La Agencia Meteorológica de Japón advierte que este tipo de nube puede estar relacionada con la formación de tornados u otras ráfagas violentas de viento, por lo que pide máxima atención a quienes se encuentren en la zona.
🌪️ ¿Qué es una “nube embudo” (ろうと雲)?
La nube embudo es una prolongación en forma de cono que desciende desde la base de una nube de tormenta, especialmente de nubes como:
- 積乱雲 (sekiranun) — nube cumulonimbo, nube de tormenta intensa.
- 積雲 (sekiun) — nube cúmulo.
Cuando esta estructura llega hasta la superficie terrestre o el mar, pasa a denominarse tornado (竜巻, tatsumaki).
Aunque no todas las nubes embudo terminan formando un tornado, su presencia indica que la atmósfera puede encontrarse en condiciones favorables para fenómenos peligrosos.
⚠️ Inestabilidad atmosférica en amplias zonas de Japón
Actualmente, la región de Tohoku sur y el este de Japón presenta una atmósfera inestable debido a:
- La influencia de una zona de baja presión en altura.
- El fuerte calentamiento durante el día.
- El rápido desarrollo de pequeñas nubes de lluvia muy activas.
Estas condiciones pueden provocar:
🌧️ Lluvias intensas repentinas en zonas localizadas.
⚡ Descargas eléctricas.
🧊 Granizo pequeño (霰, arare).
🌪️ Tornados y ráfagas violentas de viento.
La situación podría continuar hasta la noche.
🚨 Recomendaciones para residentes
La Agencia Meteorológica recomienda extremar precauciones si aparecen señales como:
☁️ Nubes negras y amenazantes
Si se aproxima una nube extremadamente oscura y diferente a lo habitual:
✅ Entrar inmediatamente en un edificio resistente.
✅ Alejarse de ventanas y cristales.
✅ Buscar refugio en la parte interior del edificio.
Durante una tormenta:
- No permanecer cerca de árboles aislados.
- Evitar zonas abiertas como campos o playas.
- No intentar acercarse para fotografiar una nube embudo.
- Mantenerse informado mediante alertas meteorológicas.
📌 Términos clave de la noticia
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|ろうと雲
|rōto-gumo
|nube embudo
|竜巻
|tatsumaki
|tornado
|突風
|toppū
|ráfaga violenta de viento
|霰
|arare
|granizo pequeño
|積乱雲
|sekiranun
|nube cumulonimbo
|積雲
|sekiun
|nube cúmulo
|雷
|kaminari
|rayo / tormenta eléctrica
|大気の状態が不安定
|taiki no jōtai ga fuantei
|atmósfera inestable
|強雨
|kyōu
|lluvia intensa
|避難
|hinan
|evacuación / ponerse a salvo
©️2026 Noticias Nippon