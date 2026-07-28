No fue solo la fuerte sacudida

El suelo se movió casi un metro: Japón detecta una importante deformación de la corteza tras el terremoto de Kumamoto

📍Tokio | 28 de julio

El fuerte terremoto que golpeó Kumamoto este 28 de julio no solo provocó una intensa sacudida en la superficie. También produjo un importante desplazamiento de la corteza terrestre en zonas próximas al epicentro.

El Instituto de Estudios Geográficos de Japón (GSI) informó que, tras analizar de manera preliminar los datos de sus estaciones electrónicas de referencia, detectó un movimiento de aproximadamente 84 centímetros hacia el noreste en Senchō, ciudad de Yatsushiro, prefectura de Kumamoto. El organismo calificó este nivel de desplazamiento como considerable.

En Jōnan, ciudad de Kumamoto, otra estación registró un desplazamiento de aproximadamente 40 centímetros hacia el norte. Además, en la estación de Izumi, también en Yatsushiro, se observó un movimiento cercano a 17 centímetros hacia el sur. Es decir, el terremoto no solo hizo vibrar edificios, carreteras y viviendas: el propio terreno cambió de posición de forma medible.

¿Qué significa que el suelo se movió 84 centímetros?

No significa que toda la ciudad de Yatsushiro se haya desplazado uniformemente esa distancia. El dato corresponde específicamente al movimiento detectado en una estación electrónica de referencia, utilizada por Japón para medir con gran precisión los cambios de posición de la superficie terrestre mediante tecnología GNSS.

Para imaginar la magnitud, 84 centímetros es casi un metro. Sin embargo, el GSI advierte que todavía se trata de información preliminar. La medición podría estar influida por la inclinación del punto de observación o por alteraciones locales del terreno, y el análisis en tiempo real tiene menor precisión que los estudios posteriores. Por ello, las cifras pueden cambiar conforme avance la revisión técnica.

Un terremoto de intensidad máxima 7

El movimiento sísmico ocurrió alrededor de las 16:27 del martes 28 de julio de 2026, con epicentro en la región de Kumamoto. En Hikawa, se registró la intensidad máxima de shindo 7, mientras fuertes sacudidas fueron observadas en una amplia zona de Kyūshū.

Tras el terremoto, las autoridades activaron las operaciones de emergencia. El gobierno de la prefectura de Kumamoto instaló automáticamente su cuartel general de respuesta a desastres y pidió mantener la precaución ante la posibilidad de nuevos movimientos fuertes.

El GSI continuará observando las estaciones de su red GEONET para determinar con mayor precisión cómo se deformó la corteza alrededor de la zona afectada. Estos análisis son importantes para conocer qué partes del terreno se desplazaron y comprender mejor el comportamiento de la zona sísmica después del terremoto.

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