Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Kumamoto Jishin

No fue solo la fuerte sacudida

PorNoticiasNippon

Jul 28, 2026 #Kumamoto, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #SHINDO 7, #Sismo Japón, #地震, #地震情報, #熊本県熊本地方, #防災, #震度7
El suelo se movió casi un metro: Japón detecta una importante deformación de la corteza tras el terremoto de Kumamoto

📍Tokio | 28 de julio

El fuerte terremoto que golpeó Kumamoto este 28 de julio no solo provocó una intensa sacudida en la superficie. También produjo un importante desplazamiento de la corteza terrestre en zonas próximas al epicentro.

El Instituto de Estudios Geográficos de Japón (GSI) informó que, tras analizar de manera preliminar los datos de sus estaciones electrónicas de referencia, detectó un movimiento de aproximadamente 84 centímetros hacia el noreste en Senchō, ciudad de Yatsushiro, prefectura de Kumamoto. El organismo calificó este nivel de desplazamiento como considerable.

En Jōnan, ciudad de Kumamoto, otra estación registró un desplazamiento de aproximadamente 40 centímetros hacia el norte. Además, en la estación de Izumi, también en Yatsushiro, se observó un movimiento cercano a 17 centímetros hacia el sur. Es decir, el terremoto no solo hizo vibrar edificios, carreteras y viviendas: el propio terreno cambió de posición de forma medible.

¿Qué significa que el suelo se movió 84 centímetros?

No significa que toda la ciudad de Yatsushiro se haya desplazado uniformemente esa distancia. El dato corresponde específicamente al movimiento detectado en una estación electrónica de referencia, utilizada por Japón para medir con gran precisión los cambios de posición de la superficie terrestre mediante tecnología GNSS.

Para imaginar la magnitud, 84 centímetros es casi un metro. Sin embargo, el GSI advierte que todavía se trata de información preliminar. La medición podría estar influida por la inclinación del punto de observación o por alteraciones locales del terreno, y el análisis en tiempo real tiene menor precisión que los estudios posteriores. Por ello, las cifras pueden cambiar conforme avance la revisión técnica.

Un terremoto de intensidad máxima 7

El movimiento sísmico ocurrió alrededor de las 16:27 del martes 28 de julio de 2026, con epicentro en la región de Kumamoto. En Hikawa, se registró la intensidad máxima de shindo 7, mientras fuertes sacudidas fueron observadas en una amplia zona de Kyūshū.

Tras el terremoto, las autoridades activaron las operaciones de emergencia. El gobierno de la prefectura de Kumamoto instaló automáticamente su cuartel general de respuesta a desastres y pidió mantener la precaución ante la posibilidad de nuevos movimientos fuertes.

El GSI continuará observando las estaciones de su red GEONET para determinar con mayor precisión cómo se deformó la corteza alrededor de la zona afectada. Estos análisis son importantes para conocer qué partes del terreno se desplazaron y comprender mejor el comportamiento de la zona sísmica después del terremoto.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

地殻変動

chikaku hendō

deformación de la corteza terrestre

国土地理院

Kokudo Chiri-in

Instituto de Estudios Geográficos de Japón (GSI)

電子基準点

denshi kijunten

estación electrónica de referencia

震央

shin’ō

epicentro

震度7

shindo nana

intensidad sísmica 7

熊本県

Kumamoto-ken

prefectura de Kumamoto

八代市

Yatsushiro-shi

ciudad de Yatsushiro

熊本市

Kumamoto-shi

ciudad de Kumamoto

速報値

sokuhōchi

dato preliminar

地震

jishin

terremoto

 

©️2026 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Si se lo perdió

Kumamoto Jishin

No fue solo la fuerte sacudida

2026-07-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Perú

Perú: entre la esperanza y la preocupación

2026-07-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

Japón activa el modo emergencia por terremoto

2026-07-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

El verano japonés vuelve a romper la barrera de los 40 grados

2026-07-28 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.