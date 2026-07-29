«Cuando las redes fallan, las ondas permanecen»

Una celebración de la pasión, la tecnología y la comunicación sin fronteras

📍Tōkyō | 29 de Julio de 2025

Cada 29 de julio, Japón celebra el 「アマチュア無線の日」(Amachua Musen no Hi), o en español, el Día del Radioaficionado, una fecha que honra el regreso oficial de la radioafición al país tras la Segunda Guerra Mundial.



Fue instituida en 1973 por la Federación Japonesa de Radioaficionados (JARL) con un propósito claro: promover y difundir entre la población el valor técnico, social y cultural de la radioafición.

📻 Un poco de historia: del silencio forzado a la libertad de ondas

La historia del radioaficionado japonés está marcada por una pausa abrupta.

El 8 de diciembre de 1941, día en que comenzó la guerra del Pacífico, se prohibieron todas las actividades de radioaficionados en Japón por razones de seguridad nacional. Durante años, sus voces quedaron en silencio.

No fue sino hasta el 29 de julio de 1952, en plena posguerra y en un Japón en reconstrucción, que 30 pioneros recibieron la primera “licencia provisional” para operar estaciones de radioaficionados. Fue el renacer de una comunidad apasionada por las ondas y la comunicación global.

💡 ¿Qué es la radioafición?

La radioafición (アマチュア無線 amachua musen) es una actividad técnica y social en la que personas con licencia legal operan equipos de radio para comunicarse de forma no comercial a través de ondas de radio. Es un hobby, pero también una herramienta vital en momentos de emergencia.

🔧 Requiere conocimientos técnicos.

🌐 Permite conectarse con todo el mundo sin internet.

📞 En caso de desastres naturales, puede salvar vidas al mantener las comunicaciones cuando otros medios fallan.

¿Cuántos radioaficionados hay en Japón?

Según datos de la Asociación Japonesa de Radioaficionados (JARL, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, actualmente existen alrededor de 370,000 personas con licencia para usar radioafición.

Estas personas se conocen como radioaficionados o “ham”, y usan radios especiales para comunicarse a largas distancias, muchas veces como pasatiempo o para ayudar en emergencias.

💡 ¿Por qué todavía es importante?

Aunque no es tan común como antes, la radioafición sigue siendo muy útil, sobre todo en emergencias como terremotos, tifones o apagones, cuando los teléfonos e internet pueden fallar.

Por eso, en Japón:

El gobierno reconoce legalmente su uso como medio de comunicación en desastres.

Se promueve en escuelas y comunidades.

Se celebra el “Día de la Radioafición” cada 29 de julio, recordando que en 1952 se volvió a permitir su uso después de la guerra.

🧠 ¿Por qué es importante celebrarlo hoy en día?

Aunque vivimos en la era de los smartphones y las redes sociales, la radioafición sigue siendo una pasión viva. Miles de personas, desde jóvenes curiosos hasta jubilados experimentados, mantienen la tradición:

Participan en concursos internacionales.

Asisten a ferias tecnológicas y encuentros de radio.

Prestan apoyo en simulacros de desastres y emergencias reales.

Aprenden electrónica, modulación, propagación de ondas y más.

Además, el contacto entre culturas sin barreras políticas o económicas es uno de los pilares más bellos de este hobby: con una antena y pasión, un japonés puede charlar con un argentino, un nigeriano o un canadiense.

🌍 ¿Sabías que…?

Japón tiene una de las comunidades más grandes de radioaficionados del mundo.

Para operar una estación, se requiere aprobar un examen oficial (hay cuatro niveles de licencia en Japón).

El “JA” al inicio del código identificador (callsign) indica que una estación está en Japón.

📌 También en el calendario:

📅 18 de abril: se celebra el Día Mundial del Radioaficionado, conmemorando la fundación de la IARU (Unión Internacional de Radioaficionados) en 1925.

🎙️ Voces que cruzan océanos sin WiFi

El Día del Radioaficionado no es solo una efeméride técnica. Es una celebración de la curiosidad, la amistad entre naciones y la preparación ante emergencias. Es también un recordatorio de que, aunque los medios cambian, el deseo humano de comunicarse no tiene fronteras.

🔖 Hoy, en honor a los pioneros que encendieron las radios tras la guerra y a quienes siguen transmitiendo con pasión desde sus hogares, digamos todos juntos:

📣 “CQ CQ CQ… de JA1XXX llamando al mundo…”

🔑 Términos clave

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