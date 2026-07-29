Alerta por netchūshō en 15 prefecturas

El calor no da tregua en Japón: una extensa franja del país entra en alerta mientras aumenta el peligro de sufrir un golpe de calor durante este miércoles

📍 Tokio | 29 de julio

Japón afronta este miércoles otra jornada marcada por un calor intenso y potencialmente peligroso. De acuerdo con la información oficial mostrada en el sistema de prevención del golpe de calor del Ministerio de Medio Ambiente de Japón, se encuentran activas 15 alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート) en distintas partes del país.

El mapa deja una imagen bastante clara: la mayor concentración del riesgo se extiende desde Kantō y Tōkai hacia el oeste de Japón, alcanzando Kinki, Chūgoku, Shikoku, el sur de Kyūshū y Okinawa. En cambio, Hokkaidō, Tōhoku, Hokuriku y el norte de Kyūshū no aparecen con una alerta activa en el listado mostrado.

Es importante distinguir los niveles. La imagen indica que no hay ninguna “Alerta Especial por Golpe de Calor” (熱中症特別警戒アラート) activa: el total es 0. Sin embargo, sí aparecen 15 zonas con la Alerta por Golpe de Calor convencional, que ya implica condiciones en las que el riesgo para la salud aumenta considerablemente.

¿Dónde están activas las 15 alertas?

Según el cuadro oficial de este 29 de julio, las alertas corresponden a las siguientes prefecturas o áreas:

Kantō-Kōshin: Tokio, Chiba y Kanagawa.

Tōkai: Shizuoka y Mie.

Kinki: Hyōgo y Wakayama.

Chūgoku: Okayama y Shimane.

Shikoku: Kagawa y Kōchi.

Sur de Kyūshū y Amami: Miyazaki y Kagoshima, exceptuando la región de Amami.

Okinawa: región de la isla principal de Okinawa y región de Daitō.

En total, el reporte contabiliza 15 alertas.

La advertencia, por tanto, alcanza grandes centros urbanos y zonas muy pobladas. Tokio, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Mie, Hyōgo, Wakayama, Okayama, Shimane, Kagawa, Kōchi, Miyazaki y buena parte de Kagoshima, además de sectores de Okinawa, deben prestar especial atención durante las horas de mayor calor.

Kantō-Kōshin: alerta en Tokio, Chiba y Kanagawa

En la región de Kantō-Kōshin, el reporte incluye las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi.

Sin embargo, la alerta aparece específicamente en Tokio, Chiba y Kanagawa.

Esto resulta especialmente relevante por la enorme concentración de población del área metropolitana de Tokio. Quienes tengan que desplazarse al trabajo, realizar actividades al aire libre, caminar durante periodos prolongados o esperar trenes y autobuses deben considerar que el calor acumulado y la humedad pueden elevar rápidamente la carga térmica sobre el organismo.

En cambio, en la tabla mostrada Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Nagano y Yamanashi no aparecen con la alerta activada.

Tōkai: Shizuoka y Mie bajo alerta

En Tōkai, la advertencia está activa en Shizuoka y Mie.

El reporte también contempla Aichi y Gifu, pero estas dos prefecturas no aparecen marcadas con la alerta en la imagen.

Por ello, la situación dentro de una misma región meteorológica no es necesariamente uniforme. Que una prefectura vecina no tenga una alerta activa tampoco significa que el calor sea moderado: simplemente indica que, de acuerdo con los criterios utilizados para emitir esta advertencia, no alcanzó el nivel correspondiente en el reporte presentado.

Kinki: especial atención en Hyōgo y Wakayama

En Kinki, la alerta afecta a Hyōgo y Wakayama.

La tabla también enumera Shiga, Kyoto, Osaka y Nara, pero ninguna de ellas figura marcada con alerta en este reporte.

Para los residentes extranjeros es importante entender esta diferencia: una alerta por golpe de calor no equivale simplemente a decir que “hará mucho calor”. Es una herramienta preventiva destinada a advertir que las condiciones previstas pueden representar un riesgo elevado para la salud.

Chūgoku: Okayama y Shimane

La región de Chūgoku presenta alertas en Okayama y Shimane.

En el mismo apartado aparecen Hiroshima y Tottori, pero no están señaladas con alerta.

El oeste de Honshū se encuentra así ante una situación desigual, con algunas prefecturas alcanzando el nivel de advertencia mientras otras permanecen fuera de la alerta oficial.

Shikoku: Kagawa y Kōchi

En la isla de Shikoku, las zonas señaladas son Kagawa y Kōchi.

Por otro lado, Tokushima y Ehime aparecen en el reporte regional, pero sin alerta activa.

La exposición directa al sol, el trabajo agrícola, la construcción, las actividades deportivas y los desplazamientos prolongados pueden resultar especialmente exigentes bajo estas condiciones. También hay que recordar que el golpe de calor puede producirse dentro de viviendas y edificios, no únicamente bajo el sol.

Kyūshū: Miyazaki y Kagoshima

Para Kyūshū norte, incluida Yamaguchi, la tabla revisada no muestra alertas activas.

Las prefecturas y áreas incluidas son Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

Ninguna aparece marcada con la alerta por golpe de calor en la imagen oficial presentada para este miércoles.

Esto no significa ausencia de calor ni elimina la necesidad de prevención. La alerta responde a criterios específicos y su ausencia no debe interpretarse como garantía de que no exista riesgo individual, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños, personas que trabajan al aire libre o quienes realizan ejercicio intenso.

La situación cambia en el sur de Kyūshū.

La alerta está activa para Miyazaki y para Kagoshima, excluyendo la región de Amami. En cambio, Amami aparece separada y no figura marcada con alerta en el cuadro.

Esto significa que una misma prefectura puede quedar dividida meteorológicamente en diferentes áreas de pronóstico y prevención.

Okinawa: alerta en la isla principal y Daitō

En Okinawa, el reporte divide la prefectura en varias áreas.

La alerta está activa en la región de la isla principal de Okinawa (沖縄本島地方) y en la región de Daitō (大東島地方).

Por el contrario, Miyakojima y Yaeyama no aparecen con la alerta activa en el cuadro presentado.

Hokkaidō, Tōhoku y Hokuriku: sin alerta activa

El reporte también incluye todas las principales subdivisiones de Hokkaidō: Sōya; Kamikawa-Rumoi; Ishikari-Sorachi-Shiribeshi; Abashiri-Kitami-Monbetsu; Kushiro-Nemuro; Tokachi; Iburi-Hidaka; y Oshima-Hiyama. Ninguna aparece marcada con alerta.

En Tōhoku, tampoco figuran alertas para Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima.

Lo mismo sucede en Hokuriku, donde Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui aparecen sin activación de la alerta en la tabla.

¿Qué significa realmente esta alerta?

La 熱中症警戒アラート — necchūshō keikai arāto, o Alerta por Golpe de Calor, se utiliza cuando se prevén condiciones particularmente peligrosas para desarrollar enfermedades relacionadas con el calor.

Uno de los indicadores fundamentales es el WBGT, conocido en Japón como 暑さ指数 (atsusa shisū) o “índice de calor”. No se limita a mirar la temperatura del termómetro: permite valorar de manera más completa el estrés térmico teniendo en cuenta factores ambientales relacionados con el calor, la humedad y la radiación.

En el mapa proporcionado también aparecen zonas señaladas porque se prevé un índice máximo de calor de 31 o superior, un nivel que exige mucha precaución con las actividades físicas y la exposición prolongada.

Qué deberían hacer los residentes

En una jornada con alerta activa conviene reducir todo lo posible la exposición innecesaria al calor. El aire acondicionado deja de ser simplemente una cuestión de comodidad cuando el ambiente interior alcanza temperaturas peligrosas.

También es recomendable beber líquidos regularmente antes de sentir una sed intensa, hacer pausas frecuentes si se trabaja en exteriores, evitar ejercicio exigente durante las horas más calurosas y vigilar especialmente a adultos mayores, bebés y niños pequeños.

Un detalle importante en Japón: muchas personas mayores pueden permanecer en casa sin utilizar adecuadamente el aire acondicionado. Si vive cerca de familiares, vecinos o conocidos vulnerables, comprobar que la habitación esté suficientemente fresca puede ser una medida preventiva muy valiosa.

Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad intensa, calambres, desorientación o alteraciones de la conciencia, la situación no debe minimizarse. Hay que trasladar a la persona a un lugar fresco, comenzar a enfriar el cuerpo y buscar asistencia médica cuando los síntomas sean importantes o no mejoren.

En resumen

Japón comienza este 29 de julio con 15 alertas por golpe de calor, aunque sin ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor.

El foco de preocupación se concentra principalmente en Tokio, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Mie, Hyōgo, Wakayama, Okayama, Shimane, Kagawa, Kōchi, Miyazaki, Kagoshima —excepto Amami—, la isla principal de Okinawa y Daitō.

Para quienes viven en Japón, especialmente extranjeros que todavía no están acostumbrados al verano japonés, el mensaje es sencillo: no hay que juzgar el peligro únicamente por la temperatura que aparece en el teléfono. La combinación de humedad, radiación solar y calor acumulado puede someter al organismo a un estrés mucho mayor de lo que parece.

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