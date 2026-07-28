Gobierno activa su máxima respuesta

Terremoto , apagones y calor extremo! Kumamoto enfrenta una peligrosa combinación mientras miles de residentes permanecen afectados por la emergencia

📍Tokio | 28 de julio

El Gobierno japonés elevó su respuesta de emergencia tras el fuerte terremoto que golpeó la prefectura de Kumamoto durante la tarde del martes 28 de julio. El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, informó en una segunda conferencia extraordinaria que continúan llegando numerosos reportes de viviendas derrumbadas, incendios, cortes de electricidad y daños en infraestructuras, mientras las autoridades intentan determinar la magnitud total del desastre.

El terremoto ocurrió alrededor de las 16:27 y alcanzó el máximo nivel de la escala sísmica japonesa, shindo 7, en Uki y Hikawa, en Kumamoto. La información coincide con la declaración previa de la primera ministra Sanae Takaichi, quien confirmó que ya se habían registrado personas heridas y pidió a los habitantes de las zonas más afectadas trasladarse a lugares seguros.

La alerta de tsunami ya fue levantada

Tras el terremoto se emitió una alerta preventiva de tsunami, pero Kihara informó que esta fue levantada a las 18:10.

Otro punto especialmente sensible era la situación de las instalaciones nucleares. Según el Gobierno, hasta el momento de la conferencia no se habían recibido informes de anomalías en instalaciones nucleares, incluida la central nuclear de Sendai.

Sin embargo, la situación sobre el terreno seguía siendo complicada. Las líneas de emergencia 110 —Policía— y 119 —Bomberos y ambulancias— estaban recibiendo numerosas llamadas desde las áreas afectadas.

Más de 48.000 hogares sin electricidad

Uno de los mayores problemas inmediatos era el funcionamiento de los servicios básicos.

Según el balance gubernamental de las 17:35, aproximadamente 48.280 hogares estaban sin electricidad en Kumamoto y otras zonas afectadas. Además, alrededor de 500 hogares habían perdido el suministro de gas urbano.

El Gobierno también confirmó que se estaban produciendo cortes de agua en una zona amplia, aunque todavía no podía precisar el número total de viviendas afectadas.

A esto se sumaban problemas en las telecomunicaciones dentro de Kumamoto, cuyo alcance continuaba bajo investigación.

La combinación preocupa especialmente porque el terremoto se produjo en pleno verano japonés. Con temperaturas elevadas y hogares sin electricidad o agua, aumenta también el riesgo de golpe de calor, especialmente entre adultos mayores, niños y personas que necesitan asistencia.

Carreteras cerradas, trenes detenidos y aeropuerto bajo inspección

El impacto también alcanzó de lleno al transporte de Kyūshū.

Hasta las 17:45, el Gobierno había confirmado cierres en 23 tramos correspondientes a tres autopistas.

El Kyūshū Shinkansen suspendió sus operaciones entre Hakata y Kagoshima-Chūō, mientras que distintas compañías ferroviarias habían interrumpido el servicio en 17 líneas convencionales.

En el transporte aéreo, la pista del Aeropuerto de Kumamoto permanecía cerrada mientras se realizaban inspecciones para comprobar posibles daños provocados por el fuerte movimiento.

Para los residentes extranjeros en Kyūshū, esto significa que incluso localidades alejadas del epicentro pueden sufrir importantes alteraciones en trenes, carreteras, vuelos, electricidad, agua y comunicaciones.

Fuerzas de Autodefensa ya movilizadas

Uno de los anuncios más importantes llegó respecto a la respuesta de emergencia.

A las 17:30, el gobernador de Kumamoto solicitó formalmente el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Según Kihara, las unidades ya habían comenzado actividades sobre el terreno.

Policía, bomberos, Fuerzas de Autodefensa, Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo y Guardia Costera estaban utilizando también helicópteros para comprobar los daños desde el aire y localizar zonas que pudieran necesitar operaciones de búsqueda y rescate.

Los equipos médicos especializados DMAT permanecían preparados para ser enviados dependiendo de la evolución de la emergencia.

Entre las tareas que podrían adquirir especial importancia están la búsqueda y rescate, suministro de agua potable, transporte de personas y distribución de suministros. Las Fuerzas de Autodefensa tienen legalmente atribuidas este tipo de actividades durante sus despliegues por desastre.

Japón establece una sede gubernamental de emergencia

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno decidió establecer una Sede de Respuesta ante Desastres Graves, bajo la Ley Básica de Medidas contra Desastres.

Esta estructura permite coordinar las actuaciones de ministerios, organismos nacionales, gobiernos locales y entidades públicas involucradas en la emergencia. La legislación japonesa contempla además la posibilidad de establecer una sede operativa directamente en la zona afectada.

Un equipo de investigación de la Oficina del Gabinete fue enviado a la sede del Gobierno de la prefectura de Kumamoto para recopilar información directamente sobre el terreno.

El Gobierno señaló que la prioridad absoluta continúa siendo salvar vidas y rescatar a las personas afectadas.

Advertencia especialmente seria: pueden producirse nuevos terremotos fuertes

Kihara pidió a la población mantener una especial precaución durante aproximadamente una semana, debido a la posibilidad de que se produzcan nuevos movimientos sísmicos de gran intensidad.

Durante la conferencia recordó además un precedente que permanece muy presente en Kumamoto.

En los terremotos de Kumamoto de 2016, después del primer movimiento que alcanzó intensidad shindo 7, aproximadamente 28 horas después volvió a registrarse otro terremoto de intensidad 7.

Por eso, el Gobierno insiste en que las personas que viven en las áreas donde el movimiento fue especialmente fuerte no deben asumir que el peligro terminó después del primer terremoto.

Edificios aparentemente dañados, muros, tejados, postes, terrenos inestables y otras estructuras debilitadas pueden convertirse en un peligro adicional ante nuevas sacudidas.

Terremoto + apagón + calor: una emergencia especialmente complicada

Hay otro riesgo que las autoridades están tomando muy en serio: el calor extremo del verano japonés.

Kihara pidió a las personas evacuadas mantenerse hidratadas y adoptar medidas para prevenir el golpe de calor.

La situación puede resultar especialmente difícil en lugares donde el apagón impida utilizar aire acondicionado, ventiladores o refrigeradores, o donde los cortes de agua compliquen el acceso a líquidos.

El Gobierno señaló que prestará especial atención a adultos mayores y otras personas vulnerables dentro de los refugios.

¿Hubo daños en la fábrica relacionada con TSMC?

Durante la conferencia también se preguntó por las instalaciones de JASM, empresa relacionada con la producción de semiconductores de TSMC en Kumamoto.

Según Kihara, hasta ese momento no se había recibido información sobre daños en la fábrica, aunque las autoridades continuaban comprobando los detalles.

También se consultó sobre informaciones relativas a una posible explosión en AEON Mall Kumamoto, en Kashima. El Gobierno respondió que la situación todavía estaba en proceso de verificación, por lo que no confirmó ese reporte durante la conferencia.

Atención con los rumores en redes sociales

El Gobierno lanzó además una advertencia sobre la difusión de información falsa o no verificada en Internet.

En las horas posteriores a un gran terremoto suelen circular fotografías antiguas, vídeos fuera de contexto, rumores sobre nuevos terremotos, supuestos derrumbes o mensajes falsos relacionados con evacuaciones.

Kihara pidió utilizar principalmente información procedente de organismos gubernamentales, autoridades locales y medios de comunicación, especialmente cuando esa información pueda influir en una decisión de evacuación.

MARCO LEGAL: ¿qué permite hacer al Gobierno japonés?

1. 災害対策基本法 — Ley Básica de Medidas contra Desastres

Es una de las principales bases jurídicas del sistema japonés de respuesta ante grandes catástrofes.

Permite establecer estructuras especiales de coordinación gubernamental para dirigir y coordinar las medidas de emergencia entre ministerios, gobiernos locales y organismos públicos. También contempla la creación de una sede gubernamental sobre el terreno cuando sea necesario.

2. 自衛隊法第83条 — Artículo 83 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa

Regula el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa por desastre.

Como regla general, el gobernador de una prefectura puede solicitar su intervención cuando sea necesaria para proteger vidas o bienes. En situaciones de especial urgencia, la legislación permite también el despliegue sin esperar esa solicitud cuando no exista tiempo para hacerlo.

En este terremoto, según el anuncio del Gobierno, el gobernador de Kumamoto realizó la solicitud a las 17:30.

3. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas de Autodefensa?

Durante un despliegue por desastre pueden realizar, entre otras funciones:

búsqueda y rescate, asistencia médica, suministro de agua, transporte de personas y materiales, prevención de daños y apoyo a las comunidades.

4. Información falsa durante una emergencia

Que una información sea falsa no significa automáticamente que su publicación constituya por sí sola un delito específico. La responsabilidad jurídica dependerá del contenido, la intención, el daño provocado y de si la conducta encaja en alguna infracción penal o civil concreta.

Por eso conviene diferenciar entre el llamado gubernamental a no difundir rumores y la existencia de una sanción penal automática: no son lo mismo.

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