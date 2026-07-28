Fuerte terremoto sacude Kyūshū

Kumamoto registra intensidad máxima 7 y activa alerta de tsunami

📍Tokio | 28 de julio

Un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió la tarde de este martes 28 de julio a las 16:27 horas la región de Kumamoto, en Kyūshū, provocando una de las mayores intensidades sísmicas registradas recientemente en Japón. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el movimiento alcanzó intensidad sísmica máxima 7 (震度7, shindo 7), el nivel más alto de la escala japonesa.

El epicentro se ubicó en la región de Kumamoto (熊本県熊本地方), con una profundidad aproximada de 10 kilómetrosy una magnitud estimada de M7.1. La zona del origen se encuentra cerca del área oriental de Nagasaki, a unos 80 kilómetros de distancia.

La JMA emitió información de alerta relacionada con tsunami y también activó el sistema de Alerta Sísmica de Emergencia (緊急地震速報, Kinkyū Jishin Sokuhō) tras detectar el fuerte movimiento.

📍 La zona más afectada: Kumamoto bajo intensidad 7

La mayor sacudida se concentró en la prefectura de Kumamoto, especialmente en:

🔴 震度7 (Shindo 7 – Intensidad extrema)

Uki (宇城市)

Hikawa (氷川町)

Estas localidades registraron el nivel máximo de la escala japonesa, donde resulta extremadamente difícil permanecer de pie y pueden producirse daños importantes en edificios y estructuras.

⚠️ Áreas con intensidad 6 o superior

🟠 震度6強 (Shindo 6 fuerte)

En Kumamoto:

Barrio Minami de Kumamoto (熊本市南区)

Yatsushiro (八代市)

Uto (宇土市)

Misato (美里町)

Mashiki (益城町)

🟡 震度6弱 (Shindo 6 débil)

Registrado en:

Kami-Amakusa (上天草市)

Kōshi (合志市)

Ōzu (大津町)

Nishihara (西原村)

Mifune (御船町)

Ashikita (芦北町)

🌏 Amplia zona afectada: siete prefecturas superan intensidad 5

El terremoto fue sentido ampliamente en Kyūshū y parte del oeste de Japón.

🟠 震度5強 (Shindo 5 fuerte)

Kumamoto

Región de Amakusa y Ashikita

Nagasaki

Península de Shimabara (島原半島)

Kagoshima

Región de Satsuma (薩摩)

🟡 震度5弱 (Shindo 5 débil)

Se registró en:

Kumamoto: Aso, Kuma

Aso, Kuma Nagasaki: suroeste de la prefectura

suroeste de la prefectura Fukuoka: Chikugo

Chikugo Saga: zona sur

zona sur Miyazaki: llanuras y zonas montañosas del norte

🗾 Impacto por prefecturas

🟤 Nagasaki

La localidad más afectada fue:

Minamishimabara (南島原市)

➡️ 震度5強

También se registró:

Isahaya (諫早市): 震度5弱

Unzen (雲仙市): 震度5弱

🟤 Kagoshima

La zona de Satsuma recibió fuertes movimientos:

震度5強

Satsumasendai (薩摩川内市)

Satsuma (さつま町)

Nagashima (長島町)

🟤 Fukuoka

Aunque más alejada del epicentro, hubo movimientos importantes:

震度5弱

Yanagawa (柳川市)

Ōkawa (大川市)

🟤 Saga

震度5弱

Kanzaki (神埼市)

Shiroishi (白石町)

🟤 Miyazaki

震度5弱

Nobeoka (延岡市)

Saito (西都市)

Shiiba (椎葉村)

🌊 ¿Qué significa la alerta de tsunami?

Japón utiliza una clasificación diferente a la de muchos países latinoamericanos. La palabra 津波 (tsunami) no significa necesariamente que llegará una ola destructiva; la JMA evalúa constantemente el riesgo según la magnitud, profundidad y ubicación del terremoto.

Tras este movimiento, las autoridades activaron información de tsunami y pidieron mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

🏠 ¿Qué deben hacer los residentes extranjeros?

ara quienes viven en Japón, ante un terremoto fuerte es importante mantener la calma y seguir las indicaciones de seguridad. Si existe un aviso o alerta de tsunami, se debe alejar inmediatamente de la costa y dirigirse a zonas elevadas o refugios designados. Aunque el mar parezca tranquilo, un tsunami puede llegar en poco tiempo y con gran fuerza, por lo que nunca se debe acercarse a la playa para observar la situación.

También es fundamental mantenerse informado mediante fuentes oficiales como la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y los comunicados de los gobiernos locales. Se recomienda tener siempre preparada una mochila de emergenciacon elementos básicos como linterna, agua, alimentos, medicamentos, cargadores portátiles y documentos importantes. En caso de evacuación, no se debe regresar a una zona afectada hasta que las autoridades confirmen que es seguro hacerlo.

En Japón, la escala shindo (震度) no mide la energía total liberada por el terremoto, sino la intensidad con la que se siente el movimiento en cada lugar específico. Por esta razón, un mismo sismo puede registrar 震度7 (shindo 7) en una ciudad cercana al epicentro y 震度3 (shindo 3) en otra prefectura más alejada. Esta información permite conocer qué zonas experimentaron las sacudidas más fuertes y ayuda a las autoridades a organizar las labores de emergencia.

📌 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin terremoto 震度7 shindo nana intensidad sísmica 7 震源地 shingenchi epicentro 震源の深さ shingen no fukasa profundidad del terremoto マグニチュード magunichūdo magnitud 津波 tsunami tsunami 津波警報 tsunami keiho alerta de tsunami 緊急地震速報 kinkyū jishin sokuhō alerta sísmica de emergencia 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón 避難 hinan evacuación

©2026 NoticiasNippon