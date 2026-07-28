Japón activa el modo emergencia por terremoto

Un terremoto de gran intensidad golpea Kumamoto al final de la tarde, provoca daños y activa la mayor movilización de emergencia del Gobierno

📍Tokio, 28 de julio

Japón enfrenta una nueva emergencia sísmica. Un fuerte terremoto sacudió la región de Kumamoto, en Kyūshū, a las 16:27 de este martes 28 de julio, alcanzando el nivel máximo de la escala sísmica japonesa: Shindo 7.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, compareció ante los medios aproximadamente a las 17:48, poco más de una hora después del movimiento, para informar sobre la respuesta inicial del Gobierno y pedir a la población que continúe protegiéndose.

Según la información comunicada oficialmente por la mandataria, el terremoto tuvo su epicentro en la región de Kumamoto, prefectura de Kumamoto, y produjo fuertes sacudidas en una extensa zona de Kyūshū.

El Gobierno confirmó que se observó una intensidad máxima de Shindo 7, el nivel más alto de la escala utilizada en Japón para medir cuánto se sacude el terreno en cada localidad.

Este dato es especialmente importante para los residentes extranjeros: Shindo no es lo mismo que magnitud. La magnitud mide la energía liberada por el terremoto; el Shindo indica la intensidad real de la sacudida experimentada en un determinado lugar.

Alerta de tsunami: no acercarse al mar

Otro punto central de la comparecencia fue la situación en las costas.

Tras el terremoto, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta preventiva de tsunami —津波注意報 (tsunami chūihō)— para el mar de Ariake y el mar de Yatsushiro.

La JMA informa actualmente que el terremoto ocurrió a las 16:27, tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros y una magnitud de M7,1. Para las zonas bajo aviso se contemplan olas de hasta aproximadamente 1 metro.

Aunque un metro pueda parecer poco, un tsunami no funciona como una ola normal de playa. Una corriente de esta naturaleza puede arrastrar a una persona, embarcaciones pequeñas y objetos pesados.

Por ello, la instrucción es sencilla: no acercarse a la costa mientras continúe vigente el aviso.

La JMA establece que una alerta preventiva de tsunami se emite cuando se esperan olas máximas de aproximadamente 20 centímetros a 1 metro y existe riesgo de daños. Quienes estén dentro del mar deben salir inmediatamente y alejarse de la costa.

“La vida humana es la prioridad”

Takaichi informó que ordenó a los ministerios y organismos correspondientes determinar cuanto antes la magnitud de los daños y trabajar estrechamente con los gobiernos locales.

La prioridad establecida por el Ejecutivo japonés es clara: salvar vidas y rescatar a las personas afectadas.

Las tres instrucciones iniciales emitidas desde la Oficina del Primer Ministro fueron:

Conocer rápidamente la situación de los daños. Coordinarse estrechamente con los gobiernos locales y actuar como un solo Gobierno, colocando la vida humana como máxima prioridad. Proporcionar a la población información oportuna y precisa sobre evacuaciones y daños.

La Policía y los cuerpos de bomberos se encuentran entre las principales fuerzas responsables de las operaciones iniciales de emergencia.

Además, el Gobierno envió un equipo de investigación de la Oficina del Gabinete hacia las zonas afectadas.

Autodefensas comienzan operaciones

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón también iniciaron operaciones para recopilar información desde el aire.

El Ministerio de Defensa informó que fueron desplegados tres cazas F-2 desde la base de Tsuiki, además de helicópteros procedentes de diferentes instalaciones militares.

También se enviaron oficiales de enlace a los gobiernos prefecturales de Kumamoto, Fukuoka, Nagasaki y Saga, con el objetivo de facilitar la coordinación entre las autoridades civiles y las Fuerzas de Autodefensa.

La orden del Ministerio de Defensa también establece como máxima prioridad el rescate de vidas humanas.

Heridos, incendios y daños todavía bajo evaluación

La situación continúa evolucionando y las cifras definitivas todavía no están disponibles.

Durante su comparecencia, Takaichi explicó que tanto los daños humanos como materiales seguían siendo verificados, aunque el Gobierno ya había recibido información sobre personas heridas.

También se habían comunicado cortes de electricidad e incendios en algunas zonas, además de daños en carreteras, puentes y edificios.

La primera ministra pidió a quienes se encuentran en las áreas afectadas trasladarse a lugares seguros y evitar exponerse innecesariamente.

En las primeras horas posteriores a un terremoto de esta magnitud, las cifras pueden cambiar rápidamente. Por eso es importante diferenciar entre información confirmada oficialmente y reportes preliminares.

Atención con el fuego a la hora de preparar la cena

Takaichi hizo además una advertencia muy concreta debido a la hora en que ocurrió el terremoto.

El movimiento se produjo poco antes del horario habitual de preparación de la cena en muchos hogares japoneses.

Por ese motivo, pidió tener especial cuidado con cocinas, hornillas y cualquier fuente de fuego, ante el riesgo de incendios posteriores al terremoto.

También recomendó prestar atención dentro de las viviendas a vidrios, platos, cerámicas y otros objetos rotos, que pueden provocar lesiones incluso después de que haya terminado la sacudida principal.

El peligro no termina con el primer terremoto

Las autoridades también advierten sobre la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

Takaichi pidió mantener la precaución durante aproximadamente una semana, especialmente en las zonas donde la sacudida fue más intensa.

Después de un gran terremoto pueden producirse nuevas sacudidas capaces de derribar estructuras que quedaron debilitadas por el movimiento inicial.

Por ello, si una vivienda presenta grietas importantes, inclinación, desprendimientos o daños estructurales evidentes, no es recomendable regresar únicamente para recoger pertenencias sin comprobar antes que sea seguro hacerlo.

¿Qué significa realmente Shindo 7?

震度7 — Shindo nana — Intensidad sísmica 7

Es el nivel máximo de la escala japonesa.

En un terremoto de esta intensidad resulta extremadamente difícil permanecer de pie. Los muebles que no están fijados pueden desplazarse o caer y determinadas estructuras pueden sufrir daños importantes.

No significa, sin embargo, que todos los edificios de la zona hayan quedado destruidos. El impacto depende de factores como la construcción, antigüedad, terreno y ubicación.

Marco legal: ¿quién puede ordenar una evacuación en Japón?

La respuesta japonesa ante grandes desastres se articula principalmente mediante la Ley Básica de Medidas contra Desastres — 災害対策基本法 (Saigai Taisaku Kihon-hō).

Esta legislación establece el marco de responsabilidades del Gobierno nacional, prefecturas y municipios para prevenir y responder a terremotos, tsunamis, inundaciones y otras emergencias.

En situaciones de peligro, las autoridades municipales pueden emitir instrucciones de evacuación conforme al sistema japonés de gestión de desastres.

Por eso, un mensaje como 避難指示 (hinan shiji) no debe interpretarse simplemente como una recomendación informal. Significa que existe una situación en la que las personas afectadas deben realizar las acciones necesarias para ponerse a salvo.

Otra norma importante es la Ley de Ayuda en Casos de Desastre — 災害救助法 (Saigai Kyūjo-hō), que permite organizar determinadas formas de asistencia pública cuando un desastre alcanza los requisitos establecidos.

Entre las medidas que pueden desarrollarse bajo el sistema de asistencia de emergencia se encuentran refugios, alimentos, agua y otras formas de apoyo a las personas damnificadas.

Al momento de esta actualización, la página pública de la Oficina del Gabinete sobre aplicaciones de esta ley todavía no mostraba una aplicación específica correspondiente al terremoto de Kumamoto del 28 de julio, por lo que no debe darse por confirmada hasta que exista un anuncio oficial.

Qué deben hacer ahora los residentes

Para quienes se encuentran en Kumamoto y otras zonas afectadas de Kyūshū, la prioridad es seguir las instrucciones de la JMA, autoridades municipales, Policía, Bomberos y servicios de emergencia.

Si existe una alerta de tsunami, no vaya a la costa para observar el mar ni para comprobar personalmente si llegó una ola. La JMA recuerda que los tsunamis pueden repetirse y que olas posteriores pueden ser mayores.

Mantenga zapatos cerca, proteja la cabeza ante nuevas sacudidas, revise posibles fugas de gas únicamente si puede hacerlo con seguridad y tenga preparado teléfono, batería externa, agua, documentos y medicamentos necesarios.

Sobre todo, tenga presente algo fundamental: un Shindo 7 es una emergencia de máxima gravedad y las primeras horas son decisivas.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 地震 jishin terremoto 震源 shingen hipocentro / zona de origen 震度7 shindo nana intensidad sísmica 7 津波 tsunami tsunami 津波注意報 tsunami chūihō alerta preventiva de tsunami 有明海 Ariake-kai mar de Ariake 八代海 Yatsushiro-kai mar de Yatsushiro 避難 hinan evacuación 避難指示 hinan shiji instrucción de evacuación 救命 kyūmei salvamento de vidas 救助 kyūjo rescate 消防 shōbō bomberos 警察 keisatsu policía 自衛隊 Jieitai Fuerzas de Autodefensa 停電 teiden corte de electricidad 火災 kasai incendio 災害対策基本法 Saigai Taisaku Kihon-hō Ley Básica de Medidas contra Desastres 災害救助法 Saigai Kyūjo-hō Ley de Ayuda en Casos de Desastre

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