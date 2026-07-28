Perú: entre la esperanza y la preocupación

El 42% de los peruanos espera que el país esté mejor al finalizar los cinco años de gestión de Keiko Fujimori

📍Lima | 28 de julio

A pocas horas del cambio de mando en Perú, el país llega al inicio del gobierno de Keiko Fujimori con una mezcla bastante clara de expectativa, optimismo y preocupación. Una encuesta nacional urbano-rural de Ipsos, realizada entre 1.205 entrevistados, muestra que una amplia mayoría está dispuesta a darle una oportunidad a la nueva presidenta, aunque espera resultados concretos desde el comienzo.

El dato que más destaca es contundente: 71% de los consultados considera que Keiko Fujimori merece una oportunidad para demostrar su capacidad de gobernar, independientemente de si votó o no por ella. En cambio, 23% cree que no merece esa oportunidad y un 6% no precisa su respuesta.

Este resultado es importante porque no debe interpretarse necesariamente como un 71% de aprobación o confianza política. La pregunta de Ipsos es más específica: consulta si la presidenta electa “merece una oportunidad” para demostrar su capacidad de gobernar. Es decir, refleja principalmente una disposición ciudadana a evaluar su gestión una vez que comience.

¿Optimismo o preocupación? Perú aparece prácticamente dividido

Cuando se pregunta qué sensación genera la elección de Fujimori en comparación con el gobierno saliente, aparece una fotografía mucho más equilibrada: 39% responde preocupación y 37% optimismo. Apenas dos puntos porcentuales separan ambas posiciones.

Otro 16% siente indiferencia, mientras que 8% no precisa. Dicho de otra manera, existe apertura hacia el nuevo gobierno, sí… pero eso convive con un sector considerable que observa el comienzo de esta etapa con dudas.

Las expectativas sobre cómo terminará el quinquenio, sin embargo, muestran una tendencia algo más favorable. El 42% cree que Perú estará mejor al finalizar la gestión de Fujimori. Por otro lado, 27% piensa que el país estará igual, 18% considera que estará peor y 13% no precisa.

Así, quienes esperan un Perú mejor superan por 24 puntos porcentuales a quienes anticipan un deterioro. Es una señal de expectativa positiva, aunque todavía queda un importante grupo que prefiere esperar antes de hacer pronósticos.

Seguridad: el mensaje que los peruanos quieren escuchar este 28 de julio

Y aquí aparece probablemente uno de los datos políticamente más importantes del sondeo.

Cuando Ipsos pregunta qué asuntos debería priorizar o enfatizar Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación del 28 de julio, la respuesta ciudadana coloca un problema muy por encima de los demás: la delincuencia.

Nada menos que 68% señala la lucha contra la delincuencia como una prioridad. Después aparecen la lucha contra la corrupción, con 45%, la mejora de la salud pública, con 39%, y la educación pública, con 33%.

También figuran la reducción de la pobreza (32%), los planes frente al Fenómeno del Niño (15%), la reforma del sistema de justicia (13%), las reformas políticas (10%), la construcción de infraestructura (9%) y la promoción de la inversión privada (7%). Solo 4% señala que no le interesa lo que vaya a decir y otro 4% no precisa.

El mensaje ciudadano parece bastante claro: antes que grandes discursos, una parte importante de la población quiere escuchar qué hará el nuevo gobierno frente a la inseguridad, la corrupción y las deficiencias de los servicios públicos.

Una oportunidad, pero acompañada de una enorme expectativa

El escenario que recibe a Keiko Fujimori es, por tanto, particular. Existe una amplia disposición a permitir que demuestre qué puede hacer desde Palacio de Gobierno, mientras que 42% incluso espera que Perú termine mejor después de los próximos cinco años.

Pero hay otra cara de la fotografía. El 39% que expresa preocupación evidencia que el inicio de la nueva administración tampoco está acompañado por un cheque en blanco. Una parte considerable del país seguirá con atención sus primeras decisiones.

Fujimori ha hablado durante sus intervenciones públicas de reconciliación, unidad y mirar hacia adelante. Ahora comienza la etapa más difícil: convertir esos mensajes en medidas que puedan sentirse en las calles, los hospitales, las escuelas y, especialmente, en la seguridad cotidiana de los ciudadanos.

En resumen, la encuesta dibuja un Perú que parece decirle a su nueva presidenta: “Tiene la oportunidad; ahora queremos ver resultados”.

Fuente: Encuesta Nacional Urbano Rural de Ipsos. Base mostrada en el estudio: 1.205 entrevistados.

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