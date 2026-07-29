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Acompaña a Japón tras el terremoto en Kumamoto

PorNoticiasNippon

Jul 29, 2026 #Carlos Espá, #KEIKO FUJIMORI, #Kumamoto, #Mundo, #Noticias Nippon, #Perú, #ケイコ・フジモリ, #ペルー
Ambos países fortalecen sus lazos: solidaridad tras el terremoto y cooperación en desastres, seguridad y desarrollo

📍Lima | 28 de julio / Tokio | 29 de julio

El fuerte terremoto que sacudió la región de Kumamoto, en Kyūshū, generó una reacción de solidaridad desde el Perú. El Gobierno peruano expresó su respaldo al pueblo japonés y envió un mensaje de apoyo a todas las personas afectadas por este movimiento sísmico.

El canciller peruano Carlos Espá destacó la profunda amistad que une a Perú y Japón, dos países conectados por décadas de cooperación, historia y por una comunidad nikkei que, generación tras generación, ha construido puentes entre ambas naciones.

“En momentos difíciles, los pueblos amigos se acompañan”… y esta vez Perú quiso estar presente con Japón.

Espá adelantó que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori buscará fortalecer aún más la relación bilateral, impulsando una agenda conjunta en temas importantes como la prevención de desastres, la seguridad, el desarrollo económico y nuevas áreas de cooperación estratégica.

🇵🇪 Comunidad peruana en Japón: atención y acompañamiento

Mientras continúan las labores de evaluación tras el terremoto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que, hasta el momento, no se han registrado ciudadanos peruanos afectados por el sismo.

El Consulado General del Perú en Nagoya permanece atento a la situación y mantiene sus canales abiertos para brindar apoyo a los compatriotas que puedan necesitar orientación o asistencia.

La recomendación es mantenerse informado, seguir las indicaciones de las autoridades japonesas y comunicarse con la representación consular ante cualquier emergencia.

📞 Teléfono de emergencia: +81 90 8964 0664
📧 Correo electrónico: info@conpernagoya.org

Una vez más, la relación Perú-Japón demuestra que la amistad entre ambos países va más allá de la diplomacia: también se refleja en los momentos de dificultad, cuando la solidaridad se convierte en el mensaje más importante.

 

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español
地震 Jishin Terremoto
熊本 Kumamoto Kumamoto
九州 Kyūshū Región de Kyūshū
外務省 Gaimushō Ministerio de Relaciones Exteriores
外務大臣 Gaimu daijin Canciller / Ministro de Relaciones Exteriores
在名古屋ペルー総領事館 Zai Nagoya Perū Sōryōjikan Consulado General del Perú en Nagoya
防災 Bōsai Prevención y gestión de desastres
支援 Shien Apoyo / asistencia
安否確認 Anpi kakunin Confirmación del estado de seguridad
在留邦人・在留ペルー人 Zairyū Perūjin Peruanos residentes en Japón

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