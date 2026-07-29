Japón vuelve a sufrir un calor extremo

Miyazaki supera los 38 °C y Tokio registra un nuevo día de “Mōshobi”

Tokio, 29 de julio

Japón continúa bajo una intensa ola de calor. Las temperaturas máximas registradas durante la jornada muestran que gran parte del país volvió a quedar atrapado bajo un fuerte dominio de aire cálido, con valores cercanos a los 40 °C en algunas zonas del oeste y sur de Japón.

Según los datos oficiales mostrados en el reporte de observación meteorológica, elaborado con registros de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁 / JMA), la temperatura más alta del día fue registrada en la ciudad de Miyazaki (宮崎市), en la prefectura de Miyazaki, con 38,8 °C a las 14:06 horas.

La región de Kyūshū, especialmente Miyazaki, volvió a concentrar las temperaturas más elevadas, mientras que otras áreas del país también registraron un calor excepcional.

🔥 Miyazaki lidera el ranking nacional de calor

El ranking de temperaturas máximas del 29 de julio muestra:

Ranking Región Ciudad Temperatura máxima 1 Miyazaki Miyazaki 38,8 °C 2 Miyazaki Saito 38,0 °C 3 Miyazaki Hyuga 38,0 °C 4 Miyazaki Tano 37,9 °C 5 Miyazaki Kushima 37,8 °C 6 Miyazaki Akae 37,8 °C 7 Ehime Misho 37,7 °C 8 Miyazaki Nobeoka 37,7 °C 9 Chiba Chiba 37,5 °C 10 Chiba Mobara 37,4 °C

La diferencia respecto al promedio histórico fue especialmente elevada. En algunos puntos, la temperatura estuvo entre +6 °C y +7 °C por encima de lo normal para esta época del año.

🌡️ tokio supera nuevamente los 35 °c: regreso del “mōshobi”

La capital japonesa también vivió una jornada extremadamente calurosa.

Tokio registró 35,8 °C, alcanzando nuevamente la categoría de:

猛暑日 (mōshobi)

➡️ Día extremadamente caluroso con temperatura máxima de 35 °C o más.

El mapa oficial muestra una amplia zona de Japón teñida de colores rojo y rosa, que representan temperaturas superiores a 35 °C y 30 °C, respectivamente.

El calor se extendió especialmente por:

Kantō (Tokio, Chiba, Saitama, Kanagawa)

(Tokio, Chiba, Saitama, Kanagawa) Tōkai (Aichi, Shizuoka, Gifu)

(Aichi, Shizuoka, Gifu) Kinki (Osaka, Kyoto, Hyōgo)

(Osaka, Kyoto, Hyōgo) Chūgoku y Shikoku

Kyūshū

🏙️ Osaka también bajo un calor peligroso

La ciudad de Osaka registró:

33,6 °C

Aunque la cifra fue inferior a Tokio, las autoridades advierten que la sensación térmica puede ser mucho mayor debido a:

alta humedad,

poca circulación de aire entre edificios,

efecto de isla de calor urbana.

En ciudades grandes como Osaka y Tokio, permanecer al aire libre durante largos periodos puede aumentar rápidamente el riesgo de golpe de calor.

⚠️ Japón en alerta por golpe de calor

Con temperaturas cercanas a los 40 °C, los especialistas recuerdan que el peligro no está solamente en la temperatura máxima.

El cuerpo humano tiene más dificultad para enfriarse cuando coinciden:

temperaturas superiores a 35 °C,

humedad elevada,

exposición directa al sol,

falta de hidratación.

Especial atención para:

👴 personas mayores

👶 niños pequeños

👷 trabajadores al aire libre

🚴 ciclistas y repartidores

🏃 personas que realizan ejercicio

🧊 Recomendaciones para residentes extranjeros en japón

✅ Evitar salir durante las horas más calientes

El periodo más peligroso suele ser entre:

11:00 y 16:00 horas

✅ Beber agua aunque no tenga sed

En Japón se recomienda:

agua,

bebidas con electrolitos,

soluciones de hidratación oral (経口補水液 / keikō hosuiekisu).

✅ Utilizar correctamente el aire acondicionado

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda no esperar a sentirse mal para encender el aire acondicionado.

✅ Reconocer síntomas de golpe de calor

Primeras señales:

mareo,

dolor de cabeza,

cansancio extremo,

sudoración excesiva,

dificultad para concentrarse.

Si aparecen síntomas graves:

confusión,

pérdida de conciencia,

convulsiones,

se debe llamar inmediatamente al:

119 (ambulancia en Japón)

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