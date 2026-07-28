Japón bajo un calor extremo: Kochi supera los 40 °C y varias regiones rozan temperaturas histórica

📍Tokio, 28 de julio

Japón vivió este martes una nueva jornada de calor extremo con temperaturas que alcanzaron niveles excepcionales en varias zonas del país. Según los datos oficiales mostrados en el ranking nacional de temperaturas máximas, la localidad de Saga (佐賀), en Kuroshio, prefectura de Kochi (高知県), registró una máxima de 40,7 °C a las 14:38, convirtiéndose en el punto más caluroso del día.

El registro supera ampliamente la media habitual de finales de julio y representa una anomalía térmica de +9,9 °C respecto al promedio climático de la zona. Para los residentes, esto significa una situación de alto riesgo, especialmente para personas mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre y quienes no cuentan con aire acondicionado.

🌡️ Las ciudades más calientes del 28 de julio

De acuerdo con la clasificación nacional de observaciones meteorológicas:

Puesto Prefectura Ciudad / Localidad Temperatura máxima 🥇 1 Kochi (高知県) Kuroshio – Saga (佐賀) 40,7 °C 🥈 2 Miyazaki (宮崎県) Miyazaki – Akae (赤江) 39,6 °C 🥉 3 Kochi (高知県) Shimanto – Nakamura (中村) 39,5 °C 4 Hiroshima (広島県) Ōtake (大竹) 39,5 °C 5 Kochi (高知県) Shimanto – Ekawasaki (江川崎) 39,4 °C 6 Mie (三重県) Tsu (津) 39,4 °C 7 Tokushima (徳島県) Mima (美馬) 39,1 °C 8 Nara (奈良県) Totsukawa (十津川) 39,1 °C 9 Nara (奈良県) Kamikitayama (上北山) 39,0 °C 10 Kagawa (香川県) Higashikagawa (東かがわ) 38,9 °C

☀️ Desde Kyūshū hasta Kansai: una amplia zona bajo calor peligroso

La imagen de distribución térmica muestra que las temperaturas más elevadas se concentran principalmente en:

🔴 Kyūshū y Shikoku

Kochi (高知) : el epicentro del calor con más de 40 °C .

: el epicentro del calor con más de . Miyazaki (宮崎) : cerca de los 40 °C.

: cerca de los 40 °C. Zonas interiores de Shikoku: temperaturas cercanas a 39 °C.

🔴 Chūgoku y Kansai

Hiroshima, Nara, Mie y otras zonas alcanzaron valores cercanos a los 39 °C.

🟠 Kantō y Tokio

Aunque Tokio no estuvo entre las zonas más calientes, la capital registró alrededor de 29,5 °C en el momento mostrado en el mapa, manteniendo una sensación térmica elevada debido a la humedad.

🏙️ Grandes ciudades: calor intenso pero diferente

La comparación del mapa muestra:

Osaka (大阪): 36,8 °C

Nagoya (名古屋): 35,3 °C

Tokio (東京): 29,5 °C

Sapporo (札幌): 25,4 °C

La diferencia entre ciudades demuestra un fenómeno típico del verano japonés: mientras algunas zonas costeras reciben cierta influencia marítima, las áreas interiores y cuencas pueden acumular aire caliente y superar con facilidad los 35 °C.

⚠️ Riesgo de golpe de calor: la amenaza invisible

En Japón, temperaturas superiores a 35 °C se consideran 猛暑日 (mōshobi), días de calor extremo. Cuando el cuerpo no puede eliminar correctamente el calor debido a la combinación de temperatura y humedad, aumenta el riesgo de 熱中症 (necchūshō), golpe de calor.

Los síntomas de alerta incluyen:

Mareo o sensación de desmayo.

Dolor de cabeza.

Náuseas.

Sudoración excesiva o, por el contrario, piel caliente y seca.

Confusión o dificultad para caminar.

Ante estos síntomas, se recomienda:

Buscar un lugar fresco inmediatamente.

Encender el aire acondicionado.

Beber agua y bebidas con sales minerales.

Llamar al 119 si hay pérdida de conciencia o síntomas graves.

🧊 Recomendaciones para residentes extranjeros en Japón

✅ No esperar a tener sed para beber agua.

✅ Evitar actividades físicas entre las 11:00 y 16:00.

✅ Usar sombrilla, sombrero o ropa ligera.

✅ Aprovechar centros comerciales, bibliotecas y estaciones como refugios temporales contra el calor.

✅ Revisar las alertas oficiales de calor de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y del Ministerio de Medio Ambiente.

📌 Términos clave de la noticia

Japonés Rōmaji Español 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 猛暑日 Mōshobi Día de calor extremo (35 °C o más) 酷暑 Kokusho Calor severo / calor abrasador 熱中症 Necchūshō Golpe de calor 気温 Kion Temperatura 観測値 Kansoku-chi Valor observado 平年差 Heinen-sa Diferencia respecto al promedio 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón 水分補給 Suibun hokyū Hidratación 冷房 Reibō Aire acondicionado

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