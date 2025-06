[gāruzubā] extranjeras detenidas en Tokio

📍Tōkyō | 6 de junio de 2025

En el corazón del distrito de Bunkyō en la capital nipona, la policía metropolitana ha desmantelado un girls bar extranjero

Acusan a su propietaria y otras dos personas de operar sin las licencias requeridas y de emplear a estudiantes extranjeros sin los permisos de trabajo adecuados.

Este caso refleja las tensiones que viven las comunidades migrantes y las grietas del sistema legal que regula los negocios de entretenimiento en el país.

🎭 El negocio y su atractivo

Vietnam Bar LAM, ubicado en la zona de Yushima , ofrecía a los clientes la experiencia de beber y conversar con mujeres ataviadas con el tradicional vestido vietnamita Ao Dai, por 2000 yenes cada 40 minutos de barra libre.

Antes de ser intervenido, las empleadas salían a la calle para invitar a los clientes:

“Vietnam girls bar. 40 minutos por 2000 yenes, barra libre. Llevamos Ao Dai.”

Esta estrategia de marketing, que mezcla la curiosidad cultural con el ambiente de la noche tokiota, atrajo a numerosos clientes.

🍸 El mecanismo de ganancias

Según la policía, las empleadas, muchas de ellas estudiantes extranjeras sin permiso de trabajo, eran alentadas a pedir bebidas para ellas mismas, ya que cada pedido generaba un “drink-back”, un porcentaje extra para sus sueldos.

Este tipo de incentivos, aunque habitual en algunos bares legales, en este caso se convirtió en evidencia de que el local no contaba con la licencia de operación necesaria para este tipo de entretenimiento.

⚖️ El marco legal: ¿qué dice la ley?

El caso se enmarca en la Ley de Control de Negocios de Entretenimiento (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律, Fūzoku Eigyō Hō).

Esta ley regula los bares y establecimientos que ofrecen entretenimiento sexual o servicios que incluyen la interacción cercana con los clientes (como sentarse a beber con ellos o coquetear).

Para operar legalmente, estos negocios deben:

✅ Obtener una licencia de “negocio de entretenimiento” emitida por la policía.

✅ Cumplir con estrictas regulaciones de horario, iluminación y ubicación.

✅ Asegurar que las empleadas extranjeras cuenten con permisos válidos para trabajar en la industria del entretenimiento (algo que no suele autorizarse a estudiantes).

En este caso, Vietnam Bar LAM no contaba con dicha licencia y además empleaba a estudiantes con visado de estudios (留学ビザ, Ryūgaku biza) sin el permiso adecuado para este tipo de trabajo.

🚨 Las sanciones y consecuencias

Según la Ley de Control de Negocios de Entretenimiento y el Código Penal japonés, operar sin licencia puede acarrear:

🔸 Hasta 2 años de prisión y/o una multa de hasta 2 millones de yenes.

🔸 Clausura inmediata del local y retiro de la licencia de negocios.

🔸 Posible expulsión del país para los extranjeros implicados en violaciones migratorias, en este caso las estudiantes extranjeras empleadas ilegalmente.

La propietaria, identificada como Nguyen Thi Phuong Lam, declaró a la policía:

“Pensaba que mientras no llamara mucho la atención, no me iban a pillar”.

Esto revela el desconocimiento (o la negligencia) sobre el marco legal en Japón y las graves consecuencias de operar al margen de la ley.

🌏 Contexto humano y social

En Tokio y otras ciudades japonesas, muchos bares y clubes emplean a trabajadoras extranjeras, atraídas por la oportunidad de ganar dinero extra.

Sin embargo, la falta de permisos de trabajo, el desconocimiento de la legislación y la presión económica a menudo derivan en situaciones de explotación laboral y riesgo de deportación.

Para las estudiantes extranjeras, que suelen tener un límite de trabajo de 28 horas semanales en empleos autorizados, trabajar en bares de entretenimiento casi nunca está permitido y se considera una violación de la ley migratoria.

Esto puede derivar en:

🔹 Pérdida de su visado.

🔹 Orden de deportación.

🔹 Prohibición de reingreso a Japón durante varios años.

✍️ Reflexión final

Este caso pone de manifiesto la delgada línea que divide la atracción cultural y el negocio nocturno en Japón, y cómo la falta de información o la búsqueda de ingresos pueden llevar a la ilegalidad y a graves sanciones.

También destaca la importancia de proteger a las trabajadoras migrantes, garantizar sus derechos laborales y reforzar la fiscalización de los negocios de entretenimiento.

🌸 ¿Qué son los girls bars (ガールズバー, Gāruzubā)?

Los ガールズバー (girls bars) son bares japoneses donde las clientas o clientes (mayoritariamente hombres, aunque también hay para mujeres) son atendidos por mujeres jóvenes que trabajan detrás de la barra.

A diferencia de los kyabakura (キャバクラ, cabaret clubs) o los host clubs, donde las chicas o chicos se sientan al lado de los clientes y comparten copas, en los girls bars las empleadas están del otro lado de la barra (como en un bar tradicional).

Esto significa que hay una barrera física entre la clientela y las empleadas.

🍹 ¿Cómo operan?

🔸 Ambiente y estructura

Los girls bars suelen ser locales pequeños y acogedores, con decoración sencilla o temática (algunos tienen uniformes especiales como yukata, cosplay o, como en el caso del Vietnam Bar LAM, el Ao Dai).

Las chicas sirven bebidas, conversan con los clientes y los entretienen con charlas informales. No hay contacto físico más allá de servir bebidas y de conversar, lo que legalmente los diferencia de otros locales más “íntimos”.

🔸 Horario de operación

Generalmente abren por la noche (a partir de las 19 o 20 horas) y cierran de madrugada. Algunos también abren hasta el amanecer.

🔸 Sistema de cobro

El precio suele establecerse por tiempo (por ejemplo, 40 minutos por 2000 yenes), más el coste de las bebidas de los clientes.

Además, si un cliente invita a la chica a beber algo (lo que se conoce como “drink-back”), la chica recibe una comisión(usualmente 100 a 300 yenes extra por bebida), lo cual incentiva que las chicas ofrezcan más bebidas.

🥂 ¿Cómo funciona el sistema de atención?

✅ El cliente paga un “charge”

Al entrar, el cliente paga una tarifa básica (ej.: 40 minutos por 2000 yenes, barra libre de cerveza o shochu).

✅ Bebidas y “drink-back”

Los clientes también pueden pedir bebidas para la empleada (cocktails, zumos o bebidas sin alcohol), pero se cobra como un pedido adicional. Esto activa el sistema de drink-back, que es un incentivo para las empleadas.

✅ Conversación y entretenimiento

Las chicas conversan con los clientes y los entretienen con plática ligera, bromas o karaoke, pero sin sentarse a su lado(a diferencia de un kyabakura).

El trato es más casual y menos íntimo.

✅ Propinas y sistemas de puntos

En algunos bares, las chicas pueden recibir propinas o puntos de ventas según la cantidad de bebidas que consiguen vender. Esto también forma parte del sistema de incentivos internos.

⚖️ ¿Por qué este modelo?

El modelo de girls bar se diseñó para sortear las estrictas regulaciones de la Ley de Control de Negocios de Entretenimiento (風俗営業法), que prohíbe o restringe negocios donde las empleadas se sientan junto a los clientes y les sirvan bebidas, considerando que esto implica “entertainment business”.

Al mantener a las chicas detrás de la barra, los propietarios pueden registrar el negocio como un bar normal y no necesitan licencia de entretenimiento, aunque en la práctica algunos bares, como el Vietnam Bar LAM, se pasan de la raya (por ejemplo, empleando a extranjeras sin permiso o permitiendo demasiado contacto social) y acaban siendo considerados ilegales.

🚨 En resumen:

🔹 Girls bar: Bar con empleadas jóvenes detrás de la barra, sirviendo bebidas y conversando con los clientes.

🔹 Atención: Las chicas no se sientan con los clientes, solo los atienden desde la barra.

🔹 Sistema: Tarifas por tiempo + bebidas extra para la chica (drink-back).

🔹 Regulación: Si no hay contacto cercano, suele operar como bar normal; pero si hay interacción excesiva o empleo de extranjeras sin permiso, se vuelve ilegal.

