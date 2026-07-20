El termómetro roza los 40 °C en Japón:

Katsunuma alcanza los 39,4 °C y Tokio vive su primer mōshobi del año
📍Tokio | 20 de julio
El calor apretó con enorme fuerza este lunes 20 de julio en Japón. A medida que avanzaba la tarde, los termómetros fueron escalando hasta dejar registros propios de una jornada de calor extremo, con numerosas localidades superando ampliamente los 35 °C.
El dato más impactante se registró en Katsunuma, en la ciudad de Kōshū, prefectura de Yamanashi, donde la temperatura alcanzó los 39,4 °C. Según la información mostrada en el reporte, se trata de la temperatura más alta registrada en Japón en lo que va del año.
Y no fue un episodio aislado. El mapa muestra una extensa franja de temperaturas muy elevadas desde el oeste hasta el centro y este del archipiélago. En total, 243 puntos de observación registraron un mōshobi, término utilizado en Japón para los días en que la temperatura máxima alcanza o supera los 35 °C. De acuerdo con el reporte, fue la mayor cantidad de puntos con calor extremo registrada en lo que va de 2026.
🌡️ Los puntos más calurosos de la jornada
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Posición
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Prefectura
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Ciudad / localidad
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Punto de observación
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Máxima
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1
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Yamanashi
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Kōshū
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Katsunuma
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39,4 °C
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2
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Gifu
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Tajimi
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Tajimi
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38,6 °C
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2
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Aichi
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Toyota
|
Toyota
|
38,6 °C
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2
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Saitama
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Kumagaya
|
Kumagaya
|
38,6 °C
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5
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Saitama
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Hatoyama
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Hatoyama
|
38,5 °C
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6
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Ibaraki
|
Koga
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Koga
|
38,4 °C
|
6
|
Ibaraki
|
Daigo
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Daigo
|
38,4 °C
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8
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Shiga
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Higashiōmi
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Higashiōmi
|
38,2 °C
|
8
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Gifu
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Gero
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Hagiwara
|
38,2 °C
|
8
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Yamanashi
|
Kōfu
|
Kōfu
|38,2 °C
🗼 Tokio también supera la barrera de los 35 °C
La capital japonesa tampoco escapó del intenso calor. Tokio alcanzó los 36,0 °C, registrando así su primer mōshobi del año, es decir, la primera jornada de 2026 en la que la temperatura máxima llegó o superó los 35 °C.
Para quienes viven y trabajan en Japón, una jornada como esta se siente desde que uno sale a la calle: el asfalto desprende calor, el sol golpea con fuerza y hasta caminar unos minutos puede resultar agotador. Con temperaturas cercanas a los 40 °C, el riesgo de sufrir un golpe de calor (necchūshō) aumenta considerablemente, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre.
La recomendación en días así es sencilla pero fundamental: beber líquidos con frecuencia, utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario, evitar esfuerzos físicos innecesarios bajo el sol y prestar especial atención a niños y adultos mayores.
🈶 Términos clave de la noticia
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Japonés
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Rōmaji
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Español
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最高気温
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saikō kion
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Temperatura máxima
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猛暑日
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mōshobi
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Día con máxima de 35 °C o más
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猛暑日地点数
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mōshobi chitensū
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Número de puntos con 35 °C o más
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観測値
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kansokuchi
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Valor observado
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全国最高気温
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zenkoku saikō kion
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Temperatura máxima nacional
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熱中症
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necchūshō
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Golpe de calor / enfermedad por calor
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気温
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kion
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Temperatura
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水分補給
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suibun hokyū
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Hidratación / reposición de líquidos
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