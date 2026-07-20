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El termómetro roza los 40 °C en Japón:

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Jul 20, 2026 #MŌSHOBI, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ola de calor, #temperaturas

Katsunuma alcanza los 39,4 °C y Tokio vive su primer mōshobi del año

📍Tokio | 20 de julio

El calor apretó con enorme fuerza este lunes 20 de julio en Japón. A medida que avanzaba la tarde, los termómetros fueron escalando hasta dejar registros propios de una jornada de calor extremo, con numerosas localidades superando ampliamente los 35 °C.

El dato más impactante se registró en Katsunuma, en la ciudad de Kōshū, prefectura de Yamanashi, donde la temperatura alcanzó los 39,4 °C. Según la información mostrada en el reporte, se trata de la temperatura más alta registrada en Japón en lo que va del año.

Y no fue un episodio aislado. El mapa muestra una extensa franja de temperaturas muy elevadas desde el oeste hasta el centro y este del archipiélago. En total, 243 puntos de observación registraron un mōshobi, término utilizado en Japón para los días en que la temperatura máxima alcanza o supera los 35 °C. De acuerdo con el reporte, fue la mayor cantidad de puntos con calor extremo registrada en lo que va de 2026.

 

🌡️ Los puntos más calurosos de la jornada

Posición

Prefectura

Ciudad / localidad

Punto de observación

Máxima

1

Yamanashi

Kōshū

Katsunuma

39,4 °C

2

Gifu

Tajimi

Tajimi

38,6 °C

2

Aichi

Toyota

Toyota

38,6 °C

2

Saitama

Kumagaya

Kumagaya

38,6 °C

5

Saitama

Hatoyama

Hatoyama

38,5 °C

6

Ibaraki

Koga

Koga

38,4 °C

6

Ibaraki

Daigo

Daigo

38,4 °C

8

Shiga

Higashiōmi

Higashiōmi

38,2 °C

8

Gifu

Gero

Hagiwara

38,2 °C

8

Yamanashi

Kōfu

Kōfu

 38,2 °C

🗼 Tokio también supera la barrera de los 35 °C

La capital japonesa tampoco escapó del intenso calor. Tokio alcanzó los 36,0 °C, registrando así su primer mōshobi del año, es decir, la primera jornada de 2026 en la que la temperatura máxima llegó o superó los 35 °C.

Para quienes viven y trabajan en Japón, una jornada como esta se siente desde que uno sale a la calle: el asfalto desprende calor, el sol golpea con fuerza y hasta caminar unos minutos puede resultar agotador. Con temperaturas cercanas a los 40 °C, el riesgo de sufrir un golpe de calor (necchūshō) aumenta considerablemente, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre.

La recomendación en días así es sencilla pero fundamental: beber líquidos con frecuencia, utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario, evitar esfuerzos físicos innecesarios bajo el sol y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

 

🈶 Términos clave de la noticia

Japonés

Rōmaji

Español

最高気温

saikō kion

Temperatura máxima

猛暑日

mōshobi

Día con máxima de 35 °C o más

猛暑日地点数

mōshobi chitensū

Número de puntos con 35 °C o más

観測値

kansokuchi

Valor observado

全国最高気温

zenkoku saikō kion

Temperatura máxima nacional

熱中症

necchūshō

Golpe de calor / enfermedad por calor

気温

kion

Temperatura

水分補給

suibun hokyū

Hidratación / reposición de líquidos

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