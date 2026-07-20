El termómetro roza los 40 °C en Japón:

Katsunuma alcanza los 39,4 °C y Tokio vive su primer mōshobi del año

📍Tokio | 20 de julio

El calor apretó con enorme fuerza este lunes 20 de julio en Japón. A medida que avanzaba la tarde, los termómetros fueron escalando hasta dejar registros propios de una jornada de calor extremo, con numerosas localidades superando ampliamente los 35 °C.

El dato más impactante se registró en Katsunuma, en la ciudad de Kōshū, prefectura de Yamanashi, donde la temperatura alcanzó los 39,4 °C. Según la información mostrada en el reporte, se trata de la temperatura más alta registrada en Japón en lo que va del año.

Y no fue un episodio aislado. El mapa muestra una extensa franja de temperaturas muy elevadas desde el oeste hasta el centro y este del archipiélago. En total, 243 puntos de observación registraron un mōshobi, término utilizado en Japón para los días en que la temperatura máxima alcanza o supera los 35 °C. De acuerdo con el reporte, fue la mayor cantidad de puntos con calor extremo registrada en lo que va de 2026.

🌡️ Los puntos más calurosos de la jornada

Posición Prefectura Ciudad / localidad Punto de observación Máxima 1 Yamanashi Kōshū Katsunuma 39,4 °C 2 Gifu Tajimi Tajimi 38,6 °C 2 Aichi Toyota Toyota 38,6 °C 2 Saitama Kumagaya Kumagaya 38,6 °C 5 Saitama Hatoyama Hatoyama 38,5 °C 6 Ibaraki Koga Koga 38,4 °C 6 Ibaraki Daigo Daigo 38,4 °C 8 Shiga Higashiōmi Higashiōmi 38,2 °C 8 Gifu Gero Hagiwara 38,2 °C 8 Yamanashi Kōfu Kōfu 38,2 °C

🗼 Tokio también supera la barrera de los 35 °C

La capital japonesa tampoco escapó del intenso calor. Tokio alcanzó los 36,0 °C, registrando así su primer mōshobi del año, es decir, la primera jornada de 2026 en la que la temperatura máxima llegó o superó los 35 °C.

Para quienes viven y trabajan en Japón, una jornada como esta se siente desde que uno sale a la calle: el asfalto desprende calor, el sol golpea con fuerza y hasta caminar unos minutos puede resultar agotador. Con temperaturas cercanas a los 40 °C, el riesgo de sufrir un golpe de calor (necchūshō) aumenta considerablemente, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre.

La recomendación en días así es sencilla pero fundamental: beber líquidos con frecuencia, utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario, evitar esfuerzos físicos innecesarios bajo el sol y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

🈶 Términos clave de la noticia

Japonés Rōmaji Español 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 猛暑日 mōshobi Día con máxima de 35 °C o más 猛暑日地点数 mōshobi chitensū Número de puntos con 35 °C o más 観測値 kansokuchi Valor observado 全国最高気温 zenkoku saikō kion Temperatura máxima nacional 熱中症 necchūshō Golpe de calor / enfermedad por calor 気温 kion Temperatura 水分補給 suibun hokyū Hidratación / reposición de líquidos

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