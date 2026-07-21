Alerta por netchūshō en 44 prefecturas

El intenso calor se extiende por casi todo el país; autoridades piden evitar actividades al aire libre y extremar las medidas de prevención

📍Tokio | 21 de julio

Japón afronta este martesuna de las jornadas más calurosas del verano. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Ministerio de Medio Ambiente emitieron alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート) para 44 regiones, mientras que no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート), el nivel más alto de riesgo.

Las zonas marcadas en color morado en el mapa oficial corresponden a las regiones donde se prevé que el Índice WBGT (Índice de Estrés por Calor) alcance valores peligrosos, superiores al umbral de 31, una condición que incrementa notablemente el riesgo de sufrir un golpe de calor incluso en personas sanas.

El calor afectará especialmente al centro, oeste y sur del archipiélago, aunque varias zonas del norte también permanecerán bajo vigilancia. Las autoridades recuerdan que niños, personas mayores y quienes realizan trabajos o deportes al aire libre son los grupos más vulnerables.

Hokkaidō

No se emitieron alertas para las siguientes subregiones:

Sōya

Kamikawa–Rumoi

Ishikari–Sorachi–Shiribeshi

Abashiri–Kitami–Monbetsu

Kushiro–Nemuro

Tokachi

Hidaka–Iburi

Oshima–Hiyama

Región de Tōhoku

Con alerta:

Miyagi

Fukushima

Sin alerta:

Aomori

Akita

Iwate

Yamagata

Región de Kantō–Kōshin

Todas las prefecturas están bajo alerta:

Ibaraki

Tochigi

Gunma

Saitama

Tokio

Chiba

Kanagawa

Nagano

Yamanashi

Región de Tōkai

Toda la región permanece bajo alerta:

Shizuoka

Aichi

Gifu

Mie

Región de Hokuriku

Alerta para:

Niigata

Toyama

Ishikawa

Fukui

Región de Kinki (Kansai)

Toda la región se encuentra bajo alerta:

Shiga

Kioto

Osaka

Hyōgo

Nara

Wakayama

Región de Chūgoku

Las cuatro prefecturas bajo aviso son:

Okayama

Hiroshima

Shimane

Tottori

Región de Shikoku

Toda la isla permanece bajo alerta:

Tokushima

Kagawa

Ehime

Kōchi

Norte de Kyūshū (incluye Yamaguchi)

Se emitieron alertas para:

Yamaguchi

Fukuoka

Ōita

Nagasaki

Saga

Kumamoto

Sur de Kyūshū y Amami

Bajo alerta:

Miyazaki

Kagoshima (excepto Amami)

Sin alerta:

Región de Amami

Okinawa

Se emitieron alertas para:

Okinawa (isla principal)

Región de Daitō

Región de Yaeyama

Sin alerta:

Región de Miyako

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

Temperatura del aire.

Humedad.

Radiación solar.

Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

📚 Términos clave

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