Alerta por netchūshō en 44 prefecturas

El intenso calor se extiende por casi todo el país; autoridades piden evitar actividades al aire libre y extremar las medidas de prevención
📍Tokio | 21 de julio
Japón afronta este martesuna de las jornadas más calurosas del verano. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Ministerio de Medio Ambiente emitieron alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート) para 44 regiones, mientras que no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート), el nivel más alto de riesgo.
Las zonas marcadas en color morado en el mapa oficial corresponden a las regiones donde se prevé que el Índice WBGT (Índice de Estrés por Calor) alcance valores peligrosos, superiores al umbral de 31, una condición que incrementa notablemente el riesgo de sufrir un golpe de calor incluso en personas sanas.
El calor afectará especialmente al centro, oeste y sur del archipiélago, aunque varias zonas del norte también permanecerán bajo vigilancia. Las autoridades recuerdan que niños, personas mayores y quienes realizan trabajos o deportes al aire libre son los grupos más vulnerables.
Hokkaidō
No se emitieron alertas para las siguientes subregiones:
- Sōya
- Kamikawa–Rumoi
- Ishikari–Sorachi–Shiribeshi
- Abashiri–Kitami–Monbetsu
- Kushiro–Nemuro
- Tokachi
- Hidaka–Iburi
- Oshima–Hiyama
Región de Tōhoku
Con alerta:
- Miyagi
- Fukushima
Sin alerta:
- Aomori
- Akita
- Iwate
- Yamagata
Región de Kantō–Kōshin
Todas las prefecturas están bajo alerta:
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Tokio
- Chiba
- Kanagawa
- Nagano
- Yamanashi
Región de Tōkai
Toda la región permanece bajo alerta:
- Shizuoka
- Aichi
- Gifu
- Mie
Región de Hokuriku
Alerta para:
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
Región de Kinki (Kansai)
Toda la región se encuentra bajo alerta:
- Shiga
- Kioto
- Osaka
- Hyōgo
- Nara
- Wakayama
Región de Chūgoku
Las cuatro prefecturas bajo aviso son:
- Okayama
- Hiroshima
- Shimane
- Tottori
Región de Shikoku
Toda la isla permanece bajo alerta:
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kōchi
Norte de Kyūshū (incluye Yamaguchi)
Se emitieron alertas para:
- Yamaguchi
- Fukuoka
- Ōita
- Nagasaki
- Saga
- Kumamoto
Sur de Kyūshū y Amami
Bajo alerta:
- Miyazaki
- Kagoshima (excepto Amami)
Sin alerta:
- Región de Amami
Okinawa
Se emitieron alertas para:
- Okinawa (isla principal)
- Región de Daitō
- Región de Yaeyama
Sin alerta:
- Región de Miyako
¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?
La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.
Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.
Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.
¿Qué es el índice WBGT?
El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.
También considera:
- Temperatura del aire.
- Humedad.
- Radiación solar.
- Viento.
Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.
Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.
Recomendaciones de las autoridades
El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:
- Permanecer en lugares con aire acondicionado.
- Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.
- Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.
- Evitar actividades prolongadas bajo el sol.
- Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.
- Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.
- Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.
Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.
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Atsusa Shisū (WBGT)
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Índice de calor WBGT
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Mōshobi
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Día con temperatura de 35 °C o más
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真夏日
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Manatsubi
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Día con temperatura de 30 °C o más
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Suibun Hokyū
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塩分補給
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Enbun Hokyū
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