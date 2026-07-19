Japón afronta otro día abrasador

Dazaifu llegó a 38 °C y varias ciudades superaron los 37 °C

📍Tokio | 18 de julio

Japón vivió este domingo una jornada de calor muy intenso, especialmente en el oeste y centro del país. La temperatura más alta se registró en Dazaifu, prefectura de Fukuoka, donde el termómetro alcanzó los 38,0 °C a las 14:08 horas. Esta temperatura fue 6,2 grados superior a lo normal para esta época del año, lo que refleja la intensidad del calor que afectó a la región.

La segunda temperatura más alta fue de 37,9 °C en Fuchū, prefectura de Hiroshima, seguida por los 37,7 °C de Maizuru, en Kioto, y los 37,5 °C de Hita, en Ōita. También se registraron 37,3 °C en Maebaru (Fukuoka), Miyazu (Kioto) y Toyooka (Hyōgo); 37,2 °C en Mitoyo (Kagawa); 37,1 °C en Kamioka (Gifu); y 37,0 °C en Miyoshi (Hiroshima) y Fukuchiyama (Kioto).

En términos sencillos, prácticamente todas estas localidades tuvieron un 猛暑日 (mōshobi), expresión utilizada en Japón cuando la temperatura máxima alcanza o supera los 35 °C. Con valores de entre 37 y 38 °C, el cuerpo tiene más dificultades para eliminar el calor, especialmente cuando la humedad es elevada. Por eso, incluso permanecer al aire libre sin realizar ejercicio intenso puede aumentar el riesgo de sufrir golpe de calor.

Otro dato importante es que el calor estuvo muy por encima de los valores habituales. Por ejemplo, Kamioka registró una temperatura 7,7 °C superior a su promedio, mientras que Dazaifu estuvo 6,2 °C por encima y Fuchū 6,1 °C. Esto ayuda a entender que no se trató simplemente del calor normal del verano japonés, sino de una jornada especialmente calurosa en numerosas zonas del archipiélago.

Para los residentes en Japón, la recomendación es prestar atención no solo a la temperatura que aparece en el pronóstico, sino también a la humedad y al índice WBGT, que permiten evaluar mejor el riesgo de golpe de calor. Durante jornadas cercanas a los 38 °C es fundamental hidratarse con frecuencia, utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario y reducir las actividades prolongadas bajo el sol, especialmente durante las horas centrales de la tarde.

Mañana

Para el lunes 20 de julio, el panorama general en Japón será de calor intenso en una amplia zona del país, especialmente desde el oeste de Japón hasta Kantō y el sur de Tōhoku. Según la información meteorológica disponible y el escenario descrito, el anticiclón del Pacífico se fortalecerá, favoreciendo cielos con amplios periodos de sol y la entrada de aire muy cálido. En las zonas interiores, las temperaturas podrían subir hasta valores cercanos a los 37 °C, con especial atención en lugares como Maebashi, Nagoya y Kioto; en Fukushima se esperan alrededor de 36 °C, y en el centro de Tokio la máxima podría alcanzar los 35 °C. De cumplirse ese valor, la capital registraría su primer mōshobi (猛暑日) del año, es decir, un día con máxima de 35 °C o más.

En Kantō, Tōkai, Kinki, Chūgoku, Shikoku y buena parte de Kyūshū, el principal riesgo será el calor y la elevada sensación térmica. Aunque habrá intervalos nubosos en varias zonas, el sol será suficiente para hacer subir rápidamente la temperatura durante el día. En Osaka, Kobe y Hiroshima, los pronósticos oficiales apuntan a condiciones de cielo parcialmente nublado o con claros, por lo que el ambiente seguirá siendo muy caluroso. En algunas áreas interiores pueden formarse nubes de desarrollo durante la tarde, con posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas típicas del verano.

En el sur de Kyūshū y las islas del suroeste, incluido el entorno de Tanegashima y Yakushima, se prevén también periodos de sol y nubes, con un ambiente cálido y húmedo. En Okinawa y Amami, las temperaturas serán algo menos extremas que en las zonas interiores de Honshū, pero la humedad hará que la sensación de calor siga siendo elevada.

En términos generales, será un lunes en el que el riesgo de golpe de calor será el elemento meteorológico más importante en gran parte del archipiélago. Para quienes salgan durante el feriado del Día del Mar, conviene llevar agua, evitar esfuerzos prolongados bajo el sol y buscar lugares con aire acondicionado durante las horas de mayor temperatura. También será importante revisar las alertas locales de calor y tormentas, ya que las condiciones pueden variar considerablemente entre la costa y las zonas interiores.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 熱中症 Necchūshō Golpe de calor / insolación 太平洋高気圧 Taiheiyō kōkijō Anticiclón del Pacífico 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 観測値 Kansoku-chi Valor observado / registrado 気温 Kion Temperatura del aire

©️2026 Noticias Nippon