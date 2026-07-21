Primer “día de calor extremo” del año

Tajimi alcanza 40,3 °C y las autoridades lanzan una seria advertencia: este calor puede poner vidas en peligro

📍Tokio | 21 de julio

Japón acaba de cruzar una barrera preocupante. Este martes, el calor golpeó con una fuerza brutal a la prefectura de Gifu, donde dos localidades superaron los temidos 40 °C.

En Tajimi, el termómetro llegó hasta los 40,3 °C. En Hachiman, ciudad de Gujō, alcanzó los 40,0 °C. Así, ambas zonas se convirtieron en las primeras de todo el país en registrar oficialmente un “酷暑日” (Kokushobi) durante 2026.

No es una cifra más. Tampoco es simplemente “mucho calor”. Estamos hablando de temperaturas capaces de provocar un golpe de calor grave, deshidratación, pérdida de conciencia e incluso consecuencias fatales.

¿Qué significa realmente “Kokushobi”?

Hasta ahora, en Japón era común escuchar expresiones como Natsubi, para días con 25 °C o más; Manatsubi, cuando se superan los 30 °C; y Mōshobi, para jornadas de 35 °C o más.

Pero el calor ha ido demasiado lejos.

Por eso, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) incorporó este año una nueva categoría: Kokushobi, utilizada cuando la temperatura máxima alcanza o supera los 40 °C.

El término puede sonar nuevo… pero el peligro es muy real. Se trata de una forma directa de advertir que el cuerpo humano puede comenzar a fallar rápidamente bajo estas condiciones.

Un calor que puede atacar sin avisar

Lo más preocupante es que el golpe de calor (netsuchūshō) no siempre comienza de forma dramática. A veces aparece con un simple mareo, dolor de cabeza, cansancio extraño, náuseas o una sensación de confusión.

Y luego, todo puede empeorar muy rápido.

Las personas mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, quienes padecen enfermedades crónicas, los trabajadores al aire libre y los deportistas están entre los grupos de mayor riesgo. Sin embargo, cualquier persona puede sufrir una emergencia, incluso alguien joven y aparentemente saludable.

Basta caminar demasiado tiempo bajo el sol, trabajar en un lugar mal ventilado o esperar un tren en una estación calurosa. Sí… así de cotidiano puede comenzar.

No esperes a sentir sed

Ante esta situación, las autoridades piden actuar antes de que aparezcan los síntomas.

💧 Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.

🧂 Repón sales minerales si estás sudando demasiado.

❄️ Usa el aire acondicionado sin miedo y permanece en espacios frescos.

🌞 Evita salir durante las horas de mayor calor.

👒 Utiliza sombrero, sombrilla y ropa ligera.

🚫 Suspende el ejercicio intenso al aire libre.

👵 Y, sobre todo, llama a tus familiares mayores o a quienes viven solos. Un mensaje tan simple como “¿estás bien?” puede hacer una enorme diferencia.

El verano ya está mostrando su cara más peligrosa

El primer Kokushobi de 2026 marca un momento alarmante para Japón. Superar los 40 °C ya no parece una posibilidad lejana ni un récord aislado. Está ocurriendo ahora.

La imagen es clara: calles que parecen hornos, estaciones llenas de aire caliente, personas buscando sombra y botellas de agua que se vuelven indispensables.

Las autoridades insisten en un mensaje que no admite dudas: no subestimes el calor. Buscar un lugar climatizado, reducir la exposición al sol y mantenerse hidratado puede ser la diferencia entre volver a casa con normalidad… o terminar en una ambulancia.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 酷暑日 Kokushobi Día con temperatura máxima de 40 °C o más 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 真夏日 Manatsubi Día con temperatura máxima de 30 °C o más 夏日 Natsubi Día con temperatura máxima de 25 °C o más 熱中症 Netsuchūshō Golpe de calor 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón (JMA) 厳重警戒 Genjū Keikai Máxima alerta / extrema precaución 水分補給 Suibun Hokyū Hidratación 冷房 Reibō Aire acondicionado 酷暑 Kokusho Calor extremo o abrasador

©️2026 Noticias Nippon