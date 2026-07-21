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Japón recuerda el sabor de una tradición milenaria

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Jul 21, 2026 #efemérides, #Kinenbi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #pepinillos, #Tsukemono, #漬物の日, #記念日

Los tsukemono no solo acompañan el arroz… también guardan una historia de fe, ingenio y memoria

📍Tokio | 21 de julio

En una mesa japonesa, casi siempre hay un pequeño plato que parece discreto. A veces contiene rábano daikon, otras veces berenjena, pepino o col china. Está ahí, junto al arroz, sin buscar protagonismo.

Pero basta probarlo para descubrir algo más.

Ese sabor intenso, salado, ligeramente ácido… es el sabor de los tsukemono, los tradicionales encurtidos japoneses. Un alimento sencillo, cotidiano, pero profundamente ligado a la historia y la cultura de Japón.

Por eso, cada día 21 de todos los meses, el país celebra el Día de los Encurtidos —Tsukemono no Hi—, una fecha creada para recordar el valor de esta antigua tradición y transmitir su encanto a las nuevas generaciones.

La historia nos lleva hasta la prefectura de Aichi, concretamente al Santuario Kayazu, en la ciudad de Ama. Rodeado de árboles y silencio, este lugar es conocido como el santuario de los encurtidos.

Sí, existe un santuario dedicado a los tsukemono.

Y detrás de él se esconde una leyenda que ha pasado de generación en generación.

Hace muchos siglos, los habitantes de la zona ofrecían a los dioses las primeras verduras de la cosecha, junto con sal marina. Era una forma de agradecer los frutos de la tierra y del mar. Sin embargo, aquellas ofrendas se estropeaban rápidamente.

Entonces, según cuenta la tradición, un aldeano decidió colocar las verduras y la sal dentro de una gran vasija de barro.

Una idea sencilla. Casi improvisada.

Pasaron los días… y ocurrió algo sorprendente.

Las verduras no se habían podrido. Al contrario, se habían conservado y tenían un sabor nuevo, profundo y agradable. La sal y la fermentación natural habían transformado aquellos alimentos.

Para los aldeanos, no fue solo un descubrimiento. Fue un regalo de los dioses.

Desde entonces, comenzaron a preparar encurtidos para conservar las cosechas durante más tiempo. También llegaron a considerarlos una protección frente a enfermedades y una forma de cuidar a la familia en épocas difíciles.

Así nacieron, según la leyenda, los tsukemono.

Hoy, esa historia revive cada 21 de agosto durante el Festival Kōnomono-sai, celebrado en el Santuario Kayazu. Se trata de una ceremonia única en Japón, reconocida como Patrimonio Cultural Folclórico Inmaterial de la ciudad de Ama.

Durante el ritual, los participantes depositan en grandes tinajas cuatro tipos de verduras: karimori, col china, rábano daikon y berenjena. También agregan sal y hojas de tade, utilizadas tradicionalmente para proteger la preparación de los insectos.

Uno por uno, los ingredientes van entrando en la vasija. Después se coloca la tapa, se añade una piedra pesada… y comienza la espera.

Es un gesto simple, pero cargado de significado.

No se trata solamente de conservar verduras. Se trata de conservar una memoria.

Más tarde, estos encurtidos son ofrecidos en ceremonias especiales del histórico Santuario Atsuta, también en Aichi, reforzando el vínculo entre la gastronomía, la espiritualidad y las tradiciones locales.

En la actualidad, los tsukemono continúan formando parte de la vida diaria en Japón. Aparecen en los desayunos tradicionales, en los restaurantes, en los bentō y en las comidas preparadas en casa.

Para muchos extranjeros pueden parecer apenas un acompañamiento pequeño, colocado al borde del plato. Sin embargo… detrás de ese bocado hay siglos de sabiduría.

Hay agricultores, cosechas, sal marina, vasijas de barro y familias que aprendieron a aprovechar cada alimento sin desperdiciarlo.

Y hay también una enseñanza sencilla: a veces, las grandes tradiciones nacen de una necesidad cotidiana.

Cada día 21, Japón no celebra solo a los encurtidos.

Celebra el ingenio de sus antepasados, el respeto por los alimentos y una forma de vivir que todavía hoy puede sentirse en cada pequeño plato de tsukemono.

📝 Términos clave

Japonés Rōmaji Español
漬物 Tsukemono Encurtidos japoneses
漬物の日 Tsukemono no Hi Día de los Encurtidos
全日本漬物協同組合連合会 Zen Nihon Tsukemono Kyōdō Kumiai Rengōkai Federación Nacional de Cooperativas de Encurtidos
萱津神社 Kayazu Jinja Santuario Kayazu
香の物祭 Kōnomono-sai Festival de los Encurtidos
発酵 Hakkō Fermentación
乳酸菌 Nyūsankin Bacterias lácticas
保存食品 Hozon shokuhin Alimento conservado
塩漬け Shiodzuke Conservación en sal
初穂 Hatsuho Primera cosecha ofrecida a los dioses

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