El verano golpea con fuerza a Japón

Japón supera por primera vez este año los 10.000 traslados de emergencia por golpes de calor en solo una semana

📍Tokio |22 de julio

El intenso calor que golpea Japón ya está teniendo consecuencias serias para la salud. La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón (総務省消防庁) informó que 10.857 personas fueron trasladadas en ambulancia por golpe de calor o síntomas compatibles con esta condición durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de julio.

Es la primera vez en 2026 que la cifra semanal supera las 10.000 personas, según los datos preliminares anunciados por las autoridades.

14 fallecidos y más de 300 casos graves

Detrás de la cifra total hay situaciones especialmente preocupantes.

De las 10.857 personas trasladadas, se reportaron 14 fallecidos y 321 pacientes en estado grave.

Es importante entender qué significa la estadística japonesa: el número corresponde a personas transportadas de emergencia por sospecha o diagnóstico de golpe de calor, y no necesariamente a todos los casos que se producen en el país. Quienes acuden por sus propios medios a una clínica u hospital, por ejemplo, pueden no aparecer dentro de este registro.

Osaka encabeza los traslados

La situación no es igual en todas las prefecturas.

Osaka registró el mayor número de traslados durante la semana, con 1.041 personas. Le siguieron Aichi, con 797, y Tokio, con 783.

Solo estas tres prefecturas sumaron 2.621 traslados, cerca de una cuarta parte del total nacional.

Las cifras llegan en pleno período de calor intenso en Japón. El Ministerio de Medio Ambiente mantiene durante la temporada un sistema de alertas por riesgo de golpe de calor, basado principalmente en el índice WBGT, que combina factores como temperatura, humedad y radiación solar.

No hay que esperar a tener sed

Para quienes viven y trabajan en Japón, especialmente quienes realizan labores al aire libre, el mensaje es sencillo: la prevención debe comenzar antes de sentirse mal.

Durante jornadas de calor intenso conviene beber líquidos regularmente, utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario, descansar con frecuencia y evitar permanecer demasiado tiempo bajo el sol.

También es importante prestar atención a adultos mayores, niños y personas que trabajan o realizan actividades físicas en exteriores.

Síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad intensa, calambres o alteraciones de la conciencia pueden indicar un problema relacionado con el calor. Ante síntomas graves, se debe buscar asistencia médica de inmediato.

Marco legal y administrativo en Japón

Norma / sistema Japonés ¿Qué significa? Ley de Servicios de Bomberos 消防法 (Shōbō-hō) Forma parte del marco jurídico que regula las actividades de los servicios de bomberos y emergencias en Japón. Transporte de emergencia 救急搬送 (kyūkyū hansō) Traslado de una persona mediante los servicios de emergencia hacia una institución médica. Ley de Adaptación al Cambio Climático 気候変動適応法 (Kikō Hendō Tekiō-hō) Es la base legal del sistema reforzado de información frente al calor extremo. Alerta especial por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート (netchūshō tokubetsu keikai arāto) Se emite ante condiciones excepcionalmente peligrosas. La alerta especial está prevista en el artículo 19 de la Ley de Adaptación al Cambio Climático. Alerta por golpe de calor 熱中症警戒アラート(netchūshō keikai arāto) Advierte cuando se prevé un riesgo elevado de enfermedades relacionadas con el calor.

La alerta especial por golpe de calor tiene respaldo expreso en la Ley de Adaptación al Cambio Climático. Las autoridades explican que se utiliza cuando temperaturas excepcionalmente altas pueden provocar daños graves a la salud. (Ministerio del Medio Ambiente⁠)

El sistema utiliza el índice de calor WBGT (暑さ指数). La alerta ordinaria se activa cuando se pronostica un WBGT máximo de 33 o superior en alguno de los puntos de observación de una determinada zona; la alerta especial utiliza un criterio mucho más severo, con un WBGT de 35 o superior previsto en todos los puntos correspondientes de una prefectura. (Ministerio del Medio Ambiente⁠)

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