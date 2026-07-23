Japón registró la temperatura más alta del año

Japón atraviesa así uno de los episodios de calor más intensos de este verano

📍Tokio | 23 de julio

Japón vivió este jueves 23 de julio otra jornada de calor excepcional. La región de Tōkai quedó en el centro del episodio: la estación de Sakuma, en Hamamatsu (Shizuoka), alcanzó los 41,1 °C, mientras otras seis estaciones llegaron o superaron los 40 °C.

La imagen oficial del ranking nacional, actualizada a las 21:00 horas, muestra hasta qué punto las temperaturas se alejaron de lo normal. Y hay un detalle importante: los datos aparecen como valores provisionales (速報値 / sokuhōchi), por lo que pueden recibir posteriores correcciones.

41,1 °C en Sakuma: la temperatura más alta de Japón en lo que va de 2026

El dato más impactante llegó desde Sakuma (佐久間), en el distrito de Tenryū de la ciudad de Hamamatsu.

Allí, el termómetro alcanzó:

41,1 °C a las 14:17 horas.

No se trata simplemente de un día muy caluroso. Según la Agencia Meteorológica de Japón, fue la temperatura más alta registrada en Japón en lo que va de 2026, además de convertirse en un nuevo récord histórico para la estación de Sakuma. La marca de 41,1 °C se sitúa también entre las temperaturas más elevadas observadas oficialmente en la historia meteorológica japonesa.

El dato resulta todavía más llamativo al compararlo con la climatología: Sakuma estuvo 8,9 °C por encima del valor normal para esta época.

Las diez temperaturas más altas del 23 de julio

Según el ranking mostrado en la imagen oficial:

Puesto Prefectura Localidad / estación Máxima Hora Sobre lo normal 1 Shizuoka Sakuma, Hamamatsu 41,1 °C 14:17 +8,9 °C 2 Gifu Mino 40,8 °C 14:31 +8,4 °C 2 Aichi Toyota 40,8 °C 13:50 +8,3 °C 4 Mie Kuwana 40,7 °C 13:25 +8,8 °C 5 Gifu Kanayama, Gero 40,4 °C 15:45 +9,3 °C 6 Gifu Tajimi 40,2 °C 14:01 +6,9 °C 6 Shizuoka Hamamatsu 40,2 °C 14:08 +9,1 °C 8 Shizuoka Tenryū, Hamamatsu 39,9 °C 13:40 +8,0 °C 8 Yamanashi Katsunuma, Kōshū 39,9 °C 14:19 +7,8 °C 8 Aichi Nagoya 39,9 °C 13:52 +7,6 °C

Es decir, siete estaciones alcanzaron al menos 40 °C.

JMA señala que tener siete puntos del país simultáneamente en 40 °C o más constituye una situación extraordinaria: sería la segunda mayor cantidad registrada en un mismo día, por detrás de los 14 puntos observados el 5 de agosto de 2025.

Tajimi: tres días consecutivos llegando a 40 °C

Otro dato especialmente llamativo llega desde Tajimi (多治見), prefectura de Gifu.

La ciudad alcanzó 40,2 °C, lo que significa que llegó a los 40 °C durante tres días consecutivos.

Según JMA, hay que remontarse a 2013, cuando Ekawasaki, en Shimanto (Kōchi), registró cuatro días consecutivos sobre ese umbral, para encontrar otro episodio comparable en una misma estación.

La persistencia es importante: cuando el calor extremo se prolonga varios días, las viviendas, carreteras y edificios acumulan energía térmica y las personas tienen menos oportunidades para recuperarse, especialmente si las noches también permanecen cálidas.

¿Por qué Tōkai está soportando temperaturas tan extremas?

La concentración de los registros máximos en Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie no es casual.

Una potente área de alta presión del Pacífico ha mantenido condiciones favorables para cielos despejados y un fuerte calentamiento solar sobre buena parte del oeste y este de Japón.

Además, JMA señala la presencia de aire extremadamente cálido —de 24 °C o más aproximadamente a 1.500 metros de altitud— y la influencia de vientos del oeste capaces de favorecer el efecto föhn, que puede elevar todavía más la temperatura cuando el aire desciende y se recalienta.

El resultado se aprecia perfectamente en el ranking: los diez primeros lugares pertenecen únicamente a cinco prefecturas: Shizuoka, Gifu, Aichi, Mie y Yamanashi.

No confundir 40 °C del aire con la temperatura que siente el cuerpo

Para los residentes extranjeros en Japón hay una diferencia fundamental.

La temperatura anunciada por la Agencia Meteorológica representa una medición meteorológica estandarizada. No significa que una calle asfaltada, el interior de un automóvil, un balcón expuesto al sol o una zona sin sombra estén exactamente a esa temperatura.

En determinadas condiciones, las superficies expuestas directamente al sol pueden calentarse mucho más.

Por eso 41 °C en una estación meteorológica ya representa un entorno potencialmente peligroso, incluso antes de considerar la radiación solar, la humedad, el esfuerzo físico o el calor procedente del pavimento.

También conviene vigilar el 暑さ指数 (atsusa shisū), conocido internacionalmente como WBGT, porque incorpora factores relevantes para evaluar el riesgo de golpe de calor y no solamente la temperatura del aire.

Términos clave para entender las noticias en Japón

Japonés Rōmaji Español 酷暑日 kokushobi Día con máxima de 40 °C o más 猛暑日 mōshobi Día con máxima de 35 °C o más 真夏日 manatsubi Día con máxima de 30 °C o más 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 熱中症 netchūshō Golpe de calor / enfermedad por calor 熱中症警戒アラート netchūshō keikai arāto Alerta por riesgo de golpe de calor 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón (JMA) 観測史上最高 kansoku shijō saikō Máximo histórico observado

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