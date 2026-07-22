Japón arde bajo un calor extremo

Kuwana alcanza 40,6 °C y marca la temperatura más alta del país en lo que va de 2026

📍Tokio | 22 de julio

Japón vivió este miércoles otra jornada de calor peligroso, con temperaturas que superaron los 40 °C en cuatro puntos del país y registros cercanos a ese nivel en numerosas ciudades del centro y este del archipiélago.

El dato más impactante llegó desde Kuwana (桑名), prefectura de Mie, donde los termómetros alcanzaron 40,6 °C a las 14:24. Según los datos provisionales de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), fue la temperatura más alta registrada en Japón en lo que va de 2026 y, además, estableció un nuevo récord histórico para la estación de Kuwana, superando los 40,5 °C registrados allí en agosto de 2025.

Cuatro puntos de Japón llegaron a los 40 °C

El calor no quedó limitado a Mie. La clasificación provisional de la JMA muestra una concentración especialmente fuerte de temperaturas extremas en Tokai y zonas cercanas.

Lugar Prefectura Máxima Hora Kuwana Mie 40,6 °C 14:24 Mino Gifu 40,1 °C 14:48 Sakuma, Hamamatsu Shizuoka 40,1 °C 13:49 Tajimi Gifu 40,0 °C 14:22 Toyota Aichi 39,8 °C 14:58 Tenryū, Hamamatsu Shizuoka 39,8 °C 13:45 Kōfu Yamanashi 39,8 °C 14:50 Tatebayashi Gunma 39,8 °C 15:12

Los números son especialmente llamativos cuando se comparan con los valores habituales. Kuwana estuvo 8,8 °C por encima de su promedio, mientras que Sakuma, Tenryū y Tatebayashi registraron diferencias de alrededor de 8 °C.

Un nuevo término entra en el verano japonés

Desde 2026 cobra especial importancia una expresión que los residentes extranjeros comenzarán a escuchar con mayor frecuencia: 酷暑日 (kokushobi), utilizada para identificar una jornada en la que la temperatura máxima alcanza 40 °C o más.

Es un escalón por encima del conocido 猛暑日 (mōshobi), que corresponde a temperaturas máximas de 35 °C o superiores.

El 22 de julio, Kuwana, Mino, Sakuma y Tajimi entraron en esa categoría de calor extremo. Tajimi, además, superó los 40 °C por segundo día consecutivo.

En ciudades grandes tampoco hubo demasiado alivio. Nagoya alcanzó 39,1 °C, mientras que sectores de Gunma estuvieron muy cerca de los 40 °C. Tokio registró también otra jornada por encima de los 35 °C.

Cientos de puntos por encima de 35 °C

La magnitud del episodio se aprecia mejor mirando el mapa completo de Japón: alrededor de 300 estaciones meteorológicas llegaron o superaron los 35 °C, convirtiendo el 22 de julio en una de las jornadas más extensamente calurosas del año hasta ahora.

Las cifras publicadas durante la tarde fueron cambiando a medida que ingresaban nuevas observaciones —por ejemplo, algunos reportes contabilizaron 293 puntos y otros posteriores 298—, por lo que conviene recordar que los datos del día son provisionales.

Para quienes viven en Japón, esto significa algo muy concreto: no hay que esperar a sentirse mal para protegerse. El uso adecuado del aire acondicionado, beber líquidos regularmente, evitar actividades prolongadas bajo el sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre resulta fundamental durante episodios de esta intensidad.

Y el calor todavía no termina. Para el jueves 23 de julio, se esperaba nuevamente un ambiente extremadamente caluroso, especialmente desde Kōshin y Tokai hacia Kinki y Chūgoku, con valores próximos a los 40 °C en algunas ciudades.

Términos clave para entender las noticias en Japón

Japonés Rōmaji Español 酷暑日 kokushobi Día con máxima de 40 °C o más 猛暑日 mōshobi Día con máxima de 35 °C o más 真夏日 manatsubi Día con máxima de 30 °C o más 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 熱中症 netchūshō Golpe de calor / enfermedad por calor 熱中症警戒アラート netchūshō keikai arāto Alerta por riesgo de golpe de calor 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón (JMA) 観測史上最高 kansoku shijō saikō Máximo histórico observado

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