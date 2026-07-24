Pronóstico para el viernes 24 de julio

¡Paraguas o sombrilla! Tokio espera 34 °C y lluvia, mientras Nagoya se dispara hasta los 40 °C

Tokio | 23 de julio

Japón vivirá este viernes una jornada meteorológica marcada por dos escenarios muy diferentes. Mientras buena parte del oeste del archipiélago estará bajo un sol intenso y temperaturas extremadamente altas, en Tōhoku, Niigata y sectores de Kantō dominarán las nubes y la lluvia.

Los mapas facilitados muestran máximas que alcanzarán 39 °C en Kioto, Nara y Okayama, mientras Kōfu llegará a 38 °C, al igual que Osaka, Wakayama, Takamatsu y Tokushima. En contraste, Sendai tendrá apenas 25 °C, pero con una probabilidad de precipitación del 100 %.

Es, en pocas palabras, un Japón dividido entre paraguas para protegerse de la lluvia y sombrillas para escapar del sol.

La Agencia Meteorológica de Japón ofrece además servicios específicos de pronóstico, avisos meteorológicos, mapas de riesgo, información sobre golpes de calor y seguimiento de precipitaciones.

Hokkaidō: ambiente mucho más fresco

En Hokkaidō, las temperaturas serán considerablemente más agradables que en el resto de Japón.

Sapporo tendrá intervalos de sol y nubes, con 28 °C / 21 °C y 20 % de probabilidad de lluvia. Asahikawa llegará a 26 °C / 18 °C, con 30 %, mientras Hakodate tendrá 26 °C / 21 °C y 20 %.

Más al norte, Wakkanai registrará apenas 21 °C / 17 °C, con 30 %. En el este, Abashiri tendrá 21 °C / 17 °C, también con 30 %, mientras Kushiro permanecerá cubierto, con solamente 20 °C / 16 °C y 30 %.

Muroran, igualmente bajo las nubes, tendrá 24 °C / 20 °C, con 30 %.

La diferencia con ciudades como Kioto o Nara será enorme: casi 20 grados entre las máximas de Kushiro y las zonas más calientes de Honshū.

Hokuriku: mucho sol y hasta 36 °C, pero Niigata bajo la lluvia

Aquí aparece uno de los contrastes más claros.

Kanazawa tendrá sol y 34 °C / 26 °C, con apenas 10 % de precipitación. Fukui estará todavía más caliente: 35 °C / 25 °C, también con 10 %.

En Toyama, el termómetro llegará a 36 °C / 25 °C, aunque el mapa señala un 50 % de probabilidad de lluvia.

La situación cambia completamente en Niigata, donde se esperan lluvias y nubes, con 29 °C / 26 °C y una elevada probabilidad de precipitación del 90 %.

Tōhoku: paraguas preparado

El panorama será bastante más inestable en Tōhoku.

En Aomori, se espera lluvia dando paso a condiciones más nubladas, con 28 °C / 22 °C y 90 % de precipitación.

Akita tendrá 29 °C / 24 °C, con 60 %. Morioka, 27 °C / 22 °C, con 70 %.

Más al sur aumenta todavía más la posibilidad de lluvia. Yamagata tendrá 28 °C / 24 °C y 100 %, mientras Sendairegistrará 25 °C / 23 °C y 100 %.

En Fukushima se esperan 27 °C / 23 °C, con una probabilidad de lluvia del 90 %.

Para quienes vivan en esta región, el paraguas será prácticamente imprescindible.

Kantō-Kōshin: calor, humedad y lluvia

El área metropolitana de Tokio tendrá un viernes complicado: temperaturas elevadas combinadas con posibilidad de lluvia.

En Tokio, el pronóstico marca 34 °C / 27 °C, con 70 % de probabilidad de precipitación. El mapa indica inicialmente sol, seguido de lluvia.

Yokohama tendrá 34 °C / 27 °C, con 60 %. Saitama, 34 °C / 26 °C, también con 60 %.

En Chiba, se esperan 33 °C / 26 °C, con 50 %.

Más elevada será la probabilidad de lluvia en Mito, con 29 °C / 24 °C y 100 %, y en Utsunomiya, con 31 °C / 25 °C y 100 %.

Maebashi alcanzará 34 °C / 26 °C, con 50 %.

Pero el calor más fuerte de esta región aparece en el interior: Nagano alcanzará 36 °C / 24 °C, con solo 20 % de precipitación, mientras Kōfu llegará a unos peligrosos 38 °C / 27 °C, con 40 %.

En Tokio y otras áreas de Kantō, por tanto, conviene salir preparado para dos riesgos simultáneos: calor intenso y lluvias repentinas.

Kinki: el horno del viernes

El panorama cambia radicalmente al llegar a Kansai, donde predominará el sol y las temperaturas serán extremadamente elevadas.

Kioto: 39 °C / 27 °C, con apenas 10 % de lluvia.

Nara: 39 °C / 26 °C, con 40 %.

Osaka: 38 °C / 29 °C, con 40 %.

Wakayama: 38 °C / 28 °C, sin precipitación prevista en el mapa.

Kobe: 37 °C / 29 °C, con 10 %.

Ōtsu: 37 °C / 26 °C, con 10 %.

Especial atención merece la noche: mínimas de 29 °C en Osaka y Kobe significan que incluso después de ponerse el sol el ambiente seguirá siendo muy cálido.

Como referencia, la JMA sitúa la máxima normal de Osaka para esta época alrededor de 32,9 °C; el pronóstico mostrado para este viernes alcanza los 38 °C.

Chūgoku: Okayama roza los 40 °C

El sol dominará prácticamente toda la región.

La temperatura más elevada será la de Okayama: 39 °C / 27 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia.

Hiroshima llegará a 37 °C / 27 °C, con 10 %; Yamaguchi, 36 °C / 25 °C, con 10 %.

En la costa del mar de Japón, Matsue tendrá 35 °C / 26 °C, con 10 %, mientras Tottori alcanzará 35 °C / 25 °C, con 20 %.

Será otra región donde habrá que limitar, en lo posible, la exposición prolongada al sol durante las horas más calientes.

Shikoku: sol y hasta 38 °C

También será una jornada abrasadora en Shikoku.

Takamatsu alcanzará 38 °C / 28 °C, con apenas 10 % de lluvia.

Tokushima tendrá 38 °C / 28 °C, con 0 %.

Kōchi registrará 37 °C / 27 °C, aunque con una probabilidad de precipitación del 40 %.

En Matsuyama, se esperan 36 °C / 27 °C, sin lluvia prevista en el mapa.

El mensaje aquí es bastante claro: mucho sol, temperaturas muy altas y noches cálidas.

Kyūshū: sol generalizado y calor intenso

En Kyūshū, prácticamente todas las ciudades representadas aparecen bajo el sol.

Saga será la más caliente, con 37 °C / 26 °C y 20 % de precipitación.

Kumamoto y Kagoshima alcanzarán 36 °C / 27 °C, con 20 % y 10 %, respectivamente.

Ōita tendrá 35 °C / 28 °C, con 40 %.

Fukuoka: 34 °C / 27 °C, 10 %.

Nagasaki: 34 °C / 26 °C, 10 %.

Miyazaki: 34 °C / 27 °C, con 40 %.

Aunque algunas máximas serán menores que las de Kansai, las mínimas cercanas a 27–28 °C anticipan noches muy cálidas y poco alivio térmico.

Okinawa: calor tropical más moderado

En Okinawa, curiosamente, las máximas serán inferiores a las de buena parte de Honshū, Shikoku y Kyūshū.

Naha tendrá sol entre nubes, con 34 °C / 28 °C y 20 %.

Nago: 33 °C / 28 °C, 20 %.

Kumejima: 33 °C / 28 °C, 20 %.

Minamidaitō: 33 °C / 28 °C, 40 %.

En las islas Sakishima, Ishigaki: 33 °C / 28 °C, con 40 %; Miyakojima: 32 °C / 27 °C, 20 %, y Yonagunijima: 32 °C / 27 °C, con 50 %.

El ambiente seguirá siendo caluroso y húmedo, aunque sin las máximas cercanas a 40 °C previstas para el oeste de Honshū.

«Dos Japones meteorológicos» en un mismo día

El 24 de julio dejará una imagen muy marcada: lluvias abundantes desde partes de Tōhoku hasta sectores de Kantō, mientras el oeste del país afrontará un episodio de calor extremadamente intenso.

Las máximas más destacadas de los mapas son 39 °C en Kioto, Nara y Okayama; 38 °C en Kōfu, Osaka, Wakayama, Takamatsu y Tokushima; 37 °C en Kobe, Ōtsu, Hiroshima, Kōchi y Saga.

Al mismo tiempo, las probabilidades de precipitación alcanzan el 100 % en Sendai, Yamagata, Mito y Utsunomiya, y el 90 % en Aomori, Fukushima y Niigata.

Para los residentes extranjeros, la recomendación práctica es sencilla: consultar los avisos locales antes de salir, llevar agua, protegerse del sol y tener un paraguas a mano en las regiones con tiempo inestable. La JMA mantiene disponibles sus mapas de precipitación y avisos meteorológicos para comprobar cambios durante el día.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 天気 tenki tiempo / clima 天気予報 tenki yohō pronóstico del tiempo 最高気温 saikō kion temperatura máxima 最低気温 saitei kion temperatura mínima 降水確率 kōsui kakuritsu probabilidad de precipitación 晴れ hare despejado / soleado 曇り kumori nublado 雨 ame lluvia 猛暑 mōsho calor extremo 熱中症 necchūshō golpe de calor / enfermedad por calor 熱中症警戒アラート necchūshō keikai arāto alerta por riesgo de golpe de calor 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

© 2026 NoticiasNippon