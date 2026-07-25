Escándalo en el BTS de Bangkok

Estudiantes italianos desatan indignación y la embajada de Italia pide disculpas a Tailandia

📍Bangkok | 25 de julio

Una excursión escolar que debía servir para conocer otra cultura terminó convertida en una incómoda crisis de imagen para Italia en Tailandia.

Un grupo de adolescentes italianos que viajaba por Bangkok como parte de una excursión educativa quedó en el centro de una fuerte polémica después de que circulara en redes sociales un video de una discusión dentro del BTS Skytrain. Las imágenes muestran comportamientos provocadores, palabras ofensivas y gestos obscenos durante un enfrentamiento con una pasajera tailandesa que les había pedido bajar la voz.

La repercusión fue tal que la Embajada de Italia en Bangkok intervino públicamente. En el comunicado oficial fechado el 25 de julio de 2026, cuya copia acompaña esta noticia, la representación diplomática expresó su “profundo pesar”, condenó el comportamiento del grupo y presentó disculpas al pueblo de Tailandia.

La embajada fue especialmente clara en un punto: los actos de estos jóvenes no representan al pueblo italiano ni los valores de respeto, amistad y cortesía que, señaló, sostienen las relaciones entre Italia y Tailandia.

Todo comenzó dentro de un tren

Según las informaciones publicadas tras la difusión del video, los jóvenes se encontraban en Bangkok participando en una excursión educativa escolar.

Durante un trayecto en el BTS, una pasajera tailandesa llamó la atención al grupo por el volumen de sus voces. Lo que pudo haber terminado con un simple “disculpe” acabó escalando rápidamente.

En las imágenes difundidas aparecen respuestas provocadoras y gestos ofensivos. Entre las expresiones que más indignación generaron estuvo una respuesta que, en esencia, reprochaba irónicamente a la mujer que ellos habían ido a “gastar dinero en su país”. También se observa el uso del dedo medio y otros gestos considerados insultantes.

La controversia continuó creciendo una vez que el video llegó a las redes sociales tailandesas.

Y ahí el incidente dejó de ser solamente una discusión entre pasajeros.

Se convirtió en un debate mucho mayor sobre respeto, turismo, convivencia y comportamiento de los visitantes extranjeros.

Italia responde: disculpas públicas

La reacción diplomática llegó rápidamente.

La Embajada italiana declaró que comprendía y valoraba la importancia que la sociedad tailandesa concede al respeto hacia los demás, la cortesía y la convivencia armoniosa.

Además del comunicado, cuatro representantes del grupo aparecieron posteriormente en un video ofreciendo disculpas públicas por lo ocurrido. La empresa responsable del viaje educativo también emitió sus propias disculpas.

La polémica, entretanto, había generado

miles de reacciones. Medios italianos informaron incluso de más de 11.000 comentarios en la página de la embajada antes de que se cerrara el espacio de comentarios.

¿Los estudiantes serán enviados de regreso a Italia?

Aquí conviene hacer una precisión importante.

Algunas publicaciones en redes aseguran que los jóvenes serían “deportados” o enviados inmediatamente a Italia. Sin embargo, el comunicado oficial de la Embajada mostrado en esta noticia no anuncia una deportación.

El documento confirma que eran menores de edad, condena su conducta y presenta disculpas, pero no señala una orden oficial de expulsión.

Tampoco las informaciones de la agencia noticiosa oficial italiana ANSA confirman, por ahora, que exista una resolución migratoria tailandesa ordenando su deportación.

Por eso, periodísticamente es importante distinguir entre un eventual regreso anticipado organizado por responsables del viaje y una deportación ordenada por las autoridades tailandesas. No son jurídicamente lo mismo.

⚖️ Marco legal y posibles sanciones

El episodio no se limita necesariamente a una cuestión de buenos modales.

La propia Policía Real de Tailandia explicó tras la polémica que determinados gestos obscenos o expresiones degradantes pueden constituir una infracción si la persona contra quien se dirigen considera que la conducta la insultó o humilló.

Además, las normas oficiales del BTS Skytrain prohíben expresamente el ruido excesivo, el comportamiento desordenado y las acciones que provoquen molestias públicas. En ese ámbito, la normativa publicada por el operador contempla una multa de hasta 500 baht por ruido injustificado o conducta que cause molestias. Acciones deliberadas capaces de provocar alarma u otras perturbaciones pueden recibir sanciones superiores, dependiendo de los hechos concretos.

El Código Penal tailandés, por otra parte, contempla específicamente el insulto contra otra persona. La eventual aplicación de una disposición penal dependería de la investigación, de la conducta individual de cada participante y de la valoración de las autoridades; que un comportamiento aparezca en un video no significa automáticamente que exista una condena.

Tailandia, además, acaba de avanzar en nuevas reglas destinadas a agilizar determinadas expulsiones de extranjeros infractores. Sin embargo, las categorías anunciadas para ese procedimiento acelerado incluyen, entre otras, estancia ilegal, trabajo ilegal, fraude documental y delitos graves castigados con tres años o más de prisión. Por eso no debe darse por hecho que este incidente encaje automáticamente en ese mecanismo.

Una lección que también interesa a quienes residen en Japón

Aunque ocurrió en Bangkok, la historia resulta bastante cercana para quienes somos extranjeros residentes en Japón.

Subirse a un tren puede parecer un acto cotidiano. Pero cuando estamos fuera de nuestro país también entramos en un espacio con normas sociales propias.

Hablar más bajo, observar cómo se comportan los demás, respetar las filas, evitar molestar y comprender que determinadas palabras o gestos pueden tener consecuencias diferentes según el país son pequeños detalles que marcan una enorme diferencia.

En este caso, unos minutos dentro de un vagón terminaron recorriendo las redes sociales, obligaron a intervenir a una embajada y transformaron una excursión educativa en una controversia internacional.

Y quizá ahí está la paradoja más fuerte de toda esta historia: viajaron hasta Tailandia para conocer otra cultura, pero acabaron aprendiendo —de la manera más pública posible— por qué respetarla es precisamente la primera lección de cualquier viaje.

Contexto

El BTS de Tailandia es el BTS Skytrain, un sistema de trenes eléctricos elevados que funciona principalmente en Bangkok. Es uno de los principales medios de transporte público de la capital tailandesa y comenzó a operar en 1999.

Actualmente, el sistema principal del BTS cuenta con las líneas Sukhumvit y Silom, con alrededor de 68,5 km y 60 estaciones.

El BTS sería, salvando las diferencias, algo parecido a una gran red ferroviaria urbana de Tokio, pero con buena parte de sus trenes circulando sobre vías elevadas por encima de las calles.

Palabras clave

Término Lectura Español タイ Tai Tailandia イタリア大使館 Itaria taishikan Embajada de Italia 謝罪 shazai disculpa 未成年 miseinen menor de edad 修学・教育旅行 shūgaku / kyōiku ryokō viaje educativo 迷惑行為 meiwaku kōi conducta que causa molestias 公共交通機関 kōkyō kōtsū kikan transporte público 強制送還 kyōsei sōkan deportación / expulsión forzosa 相互尊重 sōgo sonchō respeto mutuo 異文化理解 ibunka rikai comprensión intercultural

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