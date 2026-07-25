Cuatro nikkei llegan al nuevo Parlamento bicameral del Perú

¡Apellidos nikkei marcan la nueva etapa política del Perú! Yamashiro, Murata, Takayama y Miyashiro llegan al parlamento

📍Tokio | 25 de julio

Hay noticias políticas que se leen entre cifras, partidos y resultados electorales… y otras que, además, llevan detrás una historia de migración, raíces e identidad.

Para la comunidad peruano-japonesa, esta es una de ellas.

El nuevo Parlamento bicameral del Perú, correspondiente al periodo 2026-2031, contará con la presencia de cuatro políticos nikkei: Marco Miyashiro Arashiro, Rafael Yamashiro Oré, Diethel Columbus Murata y Milagros Takayama Jiménez.

Los cuatro están vinculados a Fuerza Popular, agrupación liderada por la presidenta de la República electa Keiko Fujimori, asumirán responsabilidades en las dos cámaras que marcarán el regreso de la bicameralidad al país: el Senado y la Cámara de Diputados.

Dos nikkei en el Senado

Marco Miyashiro Arashiro y Rafael Yamashiro Oré fueron elegidos para integrar el Senado, la nueva Cámara Alta del Parlamento peruano.

Miyashiro representará a Lima Metropolitana, mientras Yamashiro lo hará por Ica.

El Senado tendrá una función especialmente importante dentro del nuevo sistema. Será la instancia encargada de revisar los proyectos aprobados previamente por la Cámara de Diputados y podrá aprobarlos, modificarlos o rechazarlos.

También participará en decisiones institucionales relacionadas con determinadas altas autoridades del Estado.

Dicho de una manera sencilla: muchas iniciativas comenzarán su recorrido político en Diputados, pero tendrán que pasar posteriormente por la mirada del Senado.

Columbus y Takayama estarán en Diputados

La representación nikkei también llegará a la Cámara de Diputados.

Allí estarán Diethel Columbus Murata y Milagros Takayama Jiménez, también dentro de las filas de Fuerza Popular.

Los diputados tendrán un contacto especialmente directo con la elaboración inicial de las leyes y con la fiscalización política del Gobierno.

Será, por decirlo de alguna manera, una de las principales puertas de entrada de las propuestas legislativas al nuevo Congreso.

Y aquí aparece una imagen que probablemente resulte familiar para muchos peruanos que viven en Japón: apellidos japoneses formando parte, una vez más, de la vida política peruana.

No es algo completamente nuevo… pero sí tiene un fuerte contenido simbólico.

Una historia que comenzó mucho antes de llegar al Congreso

Hablar de los nikkei peruanos es hablar de más de un siglo de encuentros entre Perú y Japón.

Detrás de un apellido como Miyashiro, Yamashiro, Murata o Takayama existe también una historia mucho más grande: la de familias japonesas que llegaron al Perú, construyeron hogares, trabajaron, formaron nuevas generaciones y terminaron convirtiéndose en una parte inseparable de la sociedad peruana.

Con los años, sus descendientes encontraron espacio en los negocios, las profesiones, el deporte, la cultura… y, naturalmente, también en la política.

Por eso, que cuatro representantes de ascendencia japonesa coincidan en el nuevo Parlamento bicameral adquiere una dimensión particular.

No significa que representen políticamente a todos los nikkei —cada legislador responde a sus electores, su circunscripción y su partido—, pero su presencia vuelve visible una historia compartida entre Perú y Japón.

Perú vuelve a tener Senado y Cámara de Diputados

El cambio será profundo.

Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso peruano volverá a funcionar mediante un sistema de dos cámaras, dejando atrás el modelo unicameral.

La reforma establece un Parlamento compuesto por 60 senadores y 130 diputados.

La base jurídica del cambio es la Ley N.º 31988, publicada el 20 de marzo de 2024, que restableció constitucionalmente la bicameralidad en el Congreso de la República.

De los 60 integrantes del Senado, 30 son elegidos mediante distrito electoral único nacional y los otros 30 mediante circunscripciones electorales.

La Cámara de Diputados, por su parte, tendrá 130 integrantes.

Y hay un detalle especialmente relevante para quienes leen Noticias Nippon desde Japón: el sistema electoral contempla también la representación de los peruanos residentes en el extranjero.

¿Y qué significa esto para los peruanos que viven en Japón?

Aquí la noticia adquiere otra dimensión.

Para miles de familias peruanas establecidas en Japón, la palabra nikkei no es simplemente una categoría étnica.

Habla de migraciones de ida y vuelta.

Primero fueron japoneses viajando hacia el Perú. Décadas después, muchos de sus hijos, nietos y bisnietos hicieron el camino contrario y llegaron a Japón como trabajadores, estudiantes, empresarios o familias completas.

Perú y Japón terminaron conectándose de una manera muy humana.

Por eso, la presencia de cuatro parlamentarios nikkei puede despertar interés sobre asuntos relacionados con la comunidad peruano-japonesa, la cooperación bilateral, los peruanos residentes en el exterior, los intercambios culturales y económicos y las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, habrá que observar lo que ocurra en la práctica.

Los cuatro legisladores pertenecen a una organización política determinada y deberán responder, como cualquier parlamentario, por sus propuestas, votaciones y decisiones.

Su ascendencia japonesa es parte de su historia. Su trabajo político será lo que finalmente determine el significado de su paso por el nuevo Congreso.

Una nueva etapa… con apellidos que unen dos países

Cuando el nuevo Parlamento abra sus puertas, comenzará también una etapa institucional distinta para el Perú.

Habrá nuevamente senadores. Habrá diputados. Habrá debates entre dos cámaras después de décadas de sistema unicameral.

Y entre los nombres que ocuparán esos escaños estarán Miyashiro, Yamashiro, Columbus Murata y Takayama.

Cuatro historias políticas diferentes, pero con un elemento común: raíces japonesas dentro de la democracia peruana.

Para quienes viven entre ambas culturas —con recuerdos del Perú y una vida construida en Japón—, seguramente será un detalle difícil de pasar por alto.

Porque, a veces, un apellido también cuenta la historia de una migración.

Y en este caso, cuenta una parte de la larga historia que continúa uniendo a Perú y Japón.

Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 日系 Nikkei Persona de ascendencia japonesa fuera de Japón 二院制 Niin-sei Sistema parlamentario bicameral 上院 Jōin Senado / Cámara Alta 下院 Kain Cámara Baja 国会 Kokkai Parlamento 議員 Giin Legislador / parlamentario 政党 Seitō Partido político 選挙 Senkyo Elección ペルー日系人 Perū nikkeijin Peruano de ascendencia japonesa 在外ペルー人 Zaigai Perūjin Peruano residente en el extranjero

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