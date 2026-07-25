¡Hielo contra el calor japonés!

Japón celebra el “Día del Kakigōri”, el postre helado que lleva más de mil años refrescando sus veranos

📍Tokio | 25 de julio

Hoy sábado, Japón dedica una jornada a uno de los sabores más reconocibles de su verano: el かき氷 (kakigōri). Hielo finamente raspado, jarabes de colores y, según la región o el establecimiento, leche condensada, frutas, anko o ingredientes mucho más sofisticados convierten este sencillo postre en toda una tradición estival.

La fecha no fue escogida al azar. El Día del Kakigōri (かき氷の日) fue establecido por la Asociación Japonesa de Kakigōri, con sede en Setagaya, Tokio, organización dedicada a preservar, conectar y difundir la cultura de este tradicional postre japonés.

¿Por qué precisamente el 25 de julio?

Aquí aparece uno de esos juegos de palabras tan característicos de las fechas conmemorativas japonesas.

El kakigōri también recibe el nombre de 夏氷 (natsugōri), literalmente “hielo de verano”. A partir de esa palabra se creó una asociación fonética con los números de la fecha:

な (na) = 7

つ (tsu) = 2

ご (go) = 5

Así, 7-2-5 recuerda a natsugōri.

Pero existe una segunda razón, y está directamente relacionada con el calor japonés.

El 25 de julio de 1933, la ciudad de Yamagata registró 40,8 °C, una temperatura extraordinaria para aquella época, favorecida por el fenómeno föhn. El registro se convirtió entonces en la temperatura más alta observada en Japón.

La combinación era perfecta: una fecha asociada lingüísticamente con el “hielo de verano” y, además, con uno de los episodios de calor más históricos del país.

Mucho más que hielo con jarabe

A primera vista, preparar kakigōri parece sencillo: un bloque de hielo se raspa hasta producir pequeños copos y después se añaden jarabes.

Pero la cultura moderna del kakigōri ha evolucionado muchísimo.

En los matsuri, festivales y ennichi de verano todavía encontramos los tradicionales vasos cubiertos de jarabe de fresa, melón, limón o Blue Hawaii. Son parte del paisaje veraniego junto al takoyaki, yakisoba y algodón de azúcar.

En cafeterías y establecimientos especializados, sin embargo, el kakigōri puede transformarse casi en un postre de alta cocina: hielo extremadamente fino acompañado de frutas frescas, matcha, azuki, leche condensada, crema, frutos secos y salsas elaboradas artesanalmente.

La textura también importa. Un buen kakigōri puede sentirse tan ligero que prácticamente se deshace en la boca.

Una tradición que aparece hace más de mil años

Lo más sorprendente es que el gusto japonés por comer hielo raspado no nació con las modernas máquinas eléctricas.

Hay referencias que se remontan al período Heian (794 – 1185).

La célebre escritora Sei Shōnagon mencionó una preparación similar en su obra clásica 『枕草子』 (Makura no Sōshi, “El libro de la almohada”).

En el apartado dedicado a las cosas elegantes o refinadas aparece una descripción de 削り氷, hielo raspado colocado en un recipiente metálico y acompañado con 甘葛 (amazura), un endulzante elaborado a partir de savia vegetal.

Aquello estaba muy lejos del kakigōri económico que hoy puede encontrarse durante un festival.

Conservar hielo durante los meses cálidos era extremadamente difícil. Por ello, comerlo en pleno verano era un privilegio reservado principalmente a las clases altas.

Siglos después, la refrigeración y las máquinas para raspar hielo democratizaron aquella pequeña extravagancia aristocrática.

Del lujo de la corte a símbolo del verano japonés

Hoy el sonido de una máquina raspando hielo, las cortinas 氷 ondeando frente a una tienda y un vaso cubierto de jarabe forman parte de la memoria colectiva del verano en Japón.

Para muchos niños, además, el kakigōri está ligado a los festivales de barrio: yukata, fuegos artificiales, puestos callejeros y noches calurosas.

La Asociación Japonesa de Kakigōri busca precisamente conservar esa cultura y, al mismo tiempo, impulsar su evolución. Su objetivo es fortalecer los vínculos entre productores de hielo, restaurantes y negocios relacionados con el sector, además de difundir el kakigōri dentro y fuera de Japón.

Porque detrás de ese aparentemente sencillo montón de hielo existe algo mucho más grande: historia, gastronomía y una forma muy japonesa de sobrellevar el intenso verano.

Y este 25 de julio, con el calor apretando nuevamente en buena parte del archipiélago, pocas conmemoraciones parecen tan oportunas.

Términos clave

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