El sabor del verano japonés tiene su propio día

Japón celebra la fruta que refresca el alma del verano. Una dulce tradición con historia, ciencia y sabor

📍Tōkyō | 27 de julio

En Japón, el 27 de julio tiene un sabor muy particular: dulce, fresco y profundamente veraniego. Hoy se conmemora el スイカの日 (Suika no Hi), el Día de la Sandía, una fecha creada para promover el consumo de una de las frutas —o verduras, según cómo se clasifique— más representativas del verano japonés.

Y la elección del 27 de julio no es casualidad. Como ocurre con muchas fechas conmemorativas japonesas, detrás hay un curioso juego de palabras y números.

🍉 ¿Por qué se celebra el 27 de julio?

La explicación combina la apariencia de la sandía con el goroawase (語呂合わせ), los populares juegos fonéticos japoneses que relacionan números con sonidos.

Las características rayas oscuras de la sandía recuerdan visualmente a una cuerda o soga, que en japonés se dice tsuna (綱).

A partir de allí se construyó la expresión:

7・2・7 → な（7）つのつ（2）な（7） → natsu no tsuna (夏の綱)

Es decir, “la cuerda del verano”.

De ese curioso juego nació la asociación del 27 de julio con la sandía.

El objetivo de la conmemoración es sencillo: fomentar su consumo precisamente durante la temporada en que esta fruta alcanza uno de sus mejores momentos.

☀️ Una protagonista indiscutible del verano japonés

Para quienes viven en Japón, encontrar sandías durante estos meses es prácticamente inevitable.

Desde supermercados hasta pequeñas fruterías, las enormes suika aparecen cada verano junto a melones, duraznos, uvas y otras frutas de temporada.

Su época principal se extiende aproximadamente entre junio y agosto.

La planta de la sandía pertenece a la familia de las cucurbitáceas y crece mediante largos tallos rastreros. Produce flores amarillas masculinas y femeninas y necesita bastante calor, sol y condiciones relativamente secas.

Curiosamente, esto significa que el ambiente húmedo característico del tsuyu, la temporada de lluvias japonesa, no es precisamente su favorito.

🌍 Su historia comenzó muy lejos de Japón

Aunque hoy relacionamos inmediatamente la sandía con el verano japonés, su historia comenzó a miles de kilómetros de estas islas.

Se considera que sus orígenes se encuentran en las regiones tropicales y áridas de África, y existen evidencias de su cultivo desde varios milenios antes de nuestra era.

Precisamente por proceder de ambientes cálidos y secos, la planta se adapta especialmente bien a las temperaturas elevadas, poca humedad y abundante luz solar.

Con el paso de los siglos, la sandía recorrió continentes.

A Japón habría llegado desde China, posiblemente a partir del período Muromachi (1336-1573) o posteriormente.

🇯🇵 ¿Por qué “sandía” se escribe 西瓜?

Aquí aparece otra curiosidad cultural.

En japonés, sandía normalmente se escribe en katakana:

スイカ — suika

Pero también existe la escritura:

西瓜

El primer kanji, 西 (nishi / sei), significa “oeste”, mientras que 瓜 (uri) significa “melón” o fruto de las cucurbitáceas.

La palabra procede del chino y hace referencia a una especie de “melón llegado desde el oeste”, relacionado con la ruta mediante la cual la sandía llegó a China desde regiones de Asia Central.

También puede encontrarse la grafía 水瓜, literalmente relacionada con “agua” y “melón”.

Y agua, precisamente, es algo que esta fruta tiene de sobra.

💧 Más del 90 % es agua

No resulta extraño que en inglés reciba el nombre de watermelon.

Más del 90 % de la pulpa de la sandía es agua, una característica especialmente apreciada durante los calurosos y húmedos veranos japoneses.

Además, contiene nutrientes como potasio, azúcares naturales y vitaminas.

Su característico color rojo procede principalmente del licopeno, un pigmento de la familia de los carotenoides que también encontramos, por ejemplo, en los tomates.

Pero no todas las sandías son rojas.

En Japón también pueden encontrarse variedades de pulpa amarilla o anaranjada, además de tamaños muy diferentes: desde enormes ejemplares familiares hasta las prácticas kodama suika (小玉スイカ), sandías pequeñas que caben mucho mejor en los refrigeradores japoneses.

🍉 Entonces… ¿la sandía es fruta o verdura?

Esta pregunta tiene una respuesta particularmente interesante en Japón.

Desde el punto de vista hortícola, la sandía puede clasificarse como una verdura, debido a las características de su cultivo.

Sin embargo, en los mercados de productos frescos y desde una perspectiva alimentaria, normalmente se trata como una fruta.

En Japón existe incluso una categoría muy útil para entender esta aparente contradicción: 果実的野菜 (kajitsuteki yasai), literalmente una “verdura utilizada como fruta”.

La sandía es uno de sus ejemplos clásicos.

🌞 Sandía y verano: una combinación muy japonesa

Además de refrescante, tradicionalmente se aprecia la sandía durante el verano por su elevado contenido de agua y potasio.

Eso sí, aunque comer sandía puede contribuir a la hidratación y formar parte de una alimentación equilibrada, no sustituye las medidas de prevención contra el golpe de calor, especialmente durante jornadas de temperaturas extremas.

En Japón, además, la sandía está vinculada a una imagen muy nostálgica del verano.

Vacaciones escolares, cigarras cantando, festivales, fuegos artificiales, ventiladores girando dentro de casa… y una sandía bien fría esperando en la mesa.

También está el famoso suikawari (スイカ割り): el juego veraniego en el que una persona, normalmente con los ojos vendados, intenta romper una sandía con un palo siguiendo las indicaciones de quienes la rodean.

Una escena que parece sacada directamente de un anime de vacaciones de verano.

📝 Términos clave

Japonés Rōmaji Español スイカの日 Suika no Hi Día de la Sandía スイカ suika sandía 西瓜 suika sandía, escritura en kanji 夏 natsu verano 綱 tsuna cuerda / soga 夏の綱 natsu no tsuna “cuerda del verano” 語呂合わせ goroawase juego de palabras con números 小玉スイカ kodama suika sandía pequeña 果物 kudamono fruta 野菜 yasai verdura 果実的野菜 kajitsuteki yasai verdura consumida como fruta スイカ割り suikawari juego de romper la sandía



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