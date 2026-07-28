¡Hoy es el Día del Pollo en Japón!

La curiosa tradición del día 28 que une a millones de familias alrededor del sabor del pollo y los huevos

📍Tokio | 28 de julio

Cada día 28 de cada mes, Japón tiene una pequeña celebración dedicada a uno de los alimentos más queridos y presentes en la vida diaria: el pollo.

Se trata del 「にわとりの日」 (Niwatori no Hi, Día del Pollo), una fecha creada para impulsar el consumo de carne de pollo y huevos, dos productos que forman parte de la alimentación cotidiana de millones de familias japonesas.

Detrás de esta curiosa celebración hay una tradición muy japonesa: los juegos de palabras con números. La fecha fue establecida en 1978 (Showa 53) por la Asociación Japonesa de Avicultura junto con representantes del sector.

¿Por qué el día 28? Pues bien… la explicación está en la pronunciación. En japonés, 「に」 (ni) recuerda al número 2 y 「わ」 (wa) al número 8. Juntos forman にわ (niwa), el inicio de にわとり (niwatori), que significa pollo o gallina.

Este tipo de juegos llamados 語呂合わせ (goroawase) son muy populares en Japón. Se utilizan para crear fechas fáciles de recordar y convertir algo cotidiano en una pequeña tradición. Así nació un día especial para celebrar al pollo… ¡todos los meses!

🍗 El sabor del “Día del Pollo” llega también con KFC

Uno de los grandes protagonistas de esta fecha es KFC Japón, que cada día 28 ofrece el famoso 「とりの日パック」 (Tori no Hi Pack), un paquete especial de pollo preparado para esta ocasión.

El menú incluye el conocido pollo frito original, elaborado con la receta del coronel Sanders y sus famosas 11 especias secretas, además de productos como nuggets.

Para muchos japoneses, esta promoción ya se convirtió en una costumbre mensual. Es ese pequeño gusto de fin de mes… reunirse con la familia, comprar pollo frito y disfrutarlo en casa.

Una tradición sencilla, pero que forma parte de esos momentos cotidianos que también cuentan la historia de Japón.

🥚 Pollo y huevo: dos ingredientes que no faltan en la cocina japonesa

En Japón, el pollo no es solo un alimento más. Está presente en muchos platos tradicionales y modernos que forman parte del día a día.

Algunos ejemplos son:

親子丼 (oyakodon) : un plato de arroz acompañado de pollo y huevo cocinado juntos.

: un plato de arroz acompañado de pollo y huevo cocinado juntos. 焼き鳥 (yakitori) : brochetas de pollo asadas a la parrilla.

: brochetas de pollo asadas a la parrilla. 唐揚げ (karaage) : el popular pollo frito al estilo japonés.

: el popular pollo frito al estilo japonés. 卵料理 (tamago ryōri): una gran variedad de platos preparados con huevo.

El huevo, además, ocupa un lugar especial en la gastronomía japonesa por su versatilidad y su presencia en desayunos, almuerzos y cenas.

Detrás de estos alimentos existe también una importante industria avícola que trabaja para mantener un suministro estable y responder a las necesidades de los consumidores.

🏢 La organización que impulsa esta celebración

La Asociación Japonesa de Avicultura (日本養鶏協会, Nihon Yōkei Kyōkai), fundada en 1948, es una de las organizaciones que apoyan el desarrollo del sector avícola japonés.

Su sede se encuentra en el distrito de Chūō, Tokio, y entre sus principales actividades están:

Garantizar la estabilidad de la producción de pollo y huevos .

. Apoyar el crecimiento saludable de la industria avícola.

Promover el consumo de productos derivados del pollo.

Recopilar y difundir información sobre la crianza de aves.

📅 Japón también tiene un día dedicado al huevo

Y la historia no termina aquí. Japón también celebra el 5 de noviembre el 「いいたまごの日」 (Ii Tamago no Hi, Día del Buen Huevo).

La fecha vuelve a utilizar un juego de palabras:

11 → ii (いい) , que significa “bueno”.

, que significa “bueno”. 05 → tamago (たまご), huevo.

Una forma divertida y muy japonesa de recordar la importancia del huevo dentro de la cultura alimentaria del país.

Porque en Japón, incluso algo tan cotidiano como un pollo o un huevo puede convertirse en una fecha especial… una excusa perfecta para compartir comida y celebrar las pequeñas cosas de la vida.

🌍 ¿Y en otros países? Contrastes culturales

Aunque en muchas partes del mundo se consume pollo a diario, Japón es uno de los pocos países que ha institucionalizado una efeméride mensual basada en un juego de palabras numérico para promover su consumo.

🇲🇽 México

En México, el pollo también es fundamental en la alimentación diaria —sobre todo en sopas, tacos, mole o rostizado— pero no hay una fecha nacional específica dedicada al pollo. Las campañas promocionales suelen concentrarse en los fines de semana o durante el Buen Fin, con ofertas en supermercados y cadenas como Pollo Feliz o El Pechugón.

🇧🇷 Brasil

Brasil, uno de los mayores productores de pollo del mundo, ha establecido fechas como el 28 de mayo, Día Nacional del Pollo, donde la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) organiza campañas de concienciación sobre la importancia del pollo en la dieta. Sin embargo, no tiene una frecuencia mensual ni una carga cultural cotidiana como en Japón.

🇺🇸 Estados Unidos

En EE. UU., existen fechas como el National Fried Chicken Day (6 de julio) o el National Egg Day (3 de junio), donde algunas cadenas ofrecen promociones limitadas. No obstante, estas fechas son de bajo perfil y no están organizadas por asociaciones del sector avícola, sino más bien como eventos comerciales puntuales promovidos por marcas.

🇫🇷 Francia

En Francia, donde el pollo asado del domingo es una tradición familiar, no hay días oficiales dedicados al ave. Sin embargo, sí se promueve el consumo responsable mediante certificaciones de origen (Label Rouge) y campañas de trazabilidad.

📌 Cuadro de términos clave

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