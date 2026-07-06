[jishin jōhō] remecida en Tōhoku

La costa de Iwate vuelve a moverse: el temblor alcanzó intensidad 3 en el norte de Japón

📍Tōkyō | 7 de julio

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la noche del lunes 6 de julio de 2026, a las 20:29 horas, frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el norte de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón emitió la información a las 20:33 horas y confirmó que no existe riesgo de tsunami.

El epicentro se ubicó en el mar, frente a Iwate, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. Aunque la magnitud fue moderada, el movimiento se sintió claramente en varias zonas del norte de Tōhoku, especialmente en las prefecturas de Aomori e Iwate, donde la intensidad máxima alcanzó shindo 3.

Para los hispanohablantes que viven en Japón, es importante entender la diferencia entre magnitud y shindo. La magnitud indica la energía liberada por el sismo en su origen. El shindo, en cambio, mide qué tan fuerte se sintió el movimiento en cada ciudad, pueblo o zona específica. Por eso, un sismo puede tener una magnitud no muy alta, pero sentirse con más fuerza en determinadas localidades.

La intensidad más alta fue shindo 3. En la prefectura de Aomori, esta intensidad se registró en la región de Sampachi-Kamikita, incluyendo Hachinohe-shi, Oirase-chō, Nanbu-chō y Hashikami-chō. En la prefectura de Iwate, el shindo 3 se registró en la zona interior norte, especialmente en Karumai-machi.

Entre los puntos de observación con shindo 3 figuran Hachinohe Nango, Oirase Nakashimoda, Nanbu Tomabechi, Hashikami Dobutsu y Karumai Karumai. En estas zonas, el movimiento pudo sentirse claramente dentro de viviendas y edificios. Objetos colgantes, ventanas o muebles ligeros pudieron moverse, aunque este nivel de intensidad normalmente no provoca daños importantes en construcciones comunes.

El temblor también se percibió con shindo 2 en varias áreas de Aomori e Iwate. En Aomori, se registró esta intensidad en sectores de Hachinohe, Misawa, Noheji, Rokunohe, Yokohama, Oirase, Higashidōri, Sannohe, Gonohe y Nanbu. En Iwate, el movimiento llegó con shindo 2 a zonas como Morioka, Kuji, Ninohe, Hachimantai, Kuzumaki, Fudai, Noda, Kunohe, Hirono e Ichinohe.

También hubo registros de shindo 1, la intensidad más leve dentro de la escala perceptible, en otras zonas de Aomori e Iwate, además de puntos de Hokkaidō y Akita. En Hokkaidō, el movimiento fue detectado en sectores de Hakodate. En Akita, se registró en áreas de Ōdate, Kita-Akita y Kosaka.

La información más importante para la población costera es que este sismo no generó riesgo de tsunami. No se emitió alerta ni advertencia para evacuar zonas cercanas al mar. Sin embargo, en regiones del Pacífico norte de Japón, como la costa de Iwate y el área de Tōhoku, siempre se recomienda revisar la información oficial después de un movimiento sísmico.

Este evento fue un sismo moderado, con intensidad máxima shindo 3, sin alerta de tsunami y sin indicios de daños graves reportados en la información inicial. Para los residentes extranjeros en Japón, la clave después de cada sismo es verificar tres datos: el shindo en su ciudad, la existencia o no de riesgo de tsunami y la ubicación del epicentro.

En este caso, el epicentro estuvo frente a la costa de Iwate, pero las sacudidas más notorias se concentraron en el sureste de Aomori y el norte interior de Iwate.

Términos clave

Japonés Lectura Español sencillo 地震 jishin Terremoto / sismo 震度 shindo Intensidad sísmica japonesa 震度3 shindo san Intensidad 3: temblor claro, generalmente sin daños graves マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 岩手県沖 Iwate-ken oki Frente a la costa de Iwate 津波の心配なし tsunami no shinpai nashi No hay riesgo de tsunami 青森県 Aomori-ken Prefectura de Aomori 岩手県 Iwate-ken Prefectura de Iwate 八戸市 Hachinohe-shi Ciudad de Hachinohe 軽米町 Karumai-machi Pueblo de Karumai



©2026 NoticiasNippon