Aomori e Iwate sienten un temblor moderado

Sin amenaza de tsunami tras sismo en la costa norte del archipiélago

Tōkyō | 8 de julio

Un sismo se registró este miércoles 8 de julio de 2026, alrededor de las 16:35 horas, frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el noreste de Japón.

La Agencia Meteorológica de Japón —JMA— informó el evento a las 16:40 horas. El epicentro se ubicó en Iwate-ken oki, es decir, mar adentro frente a Iwate, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros. La magnitud estimada fue de 4.4.

Lo más importante para quienes viven en Japón: la intensidad sísmica máxima fue shindo 3. Y no, no hay amenaza de tsunami.

Aunque la magnitud 4.4 puede sonar moderada, en Japón siempre conviene mirar primero el shindo, porque este indica cómo se sintió realmente el temblor en cada zona. En este caso, el movimiento fue más notorio en el norte de Iwate y en el sureste de Aomori.

Zonas donde se registró shindo 3

La intensidad máxima, shindo 3, se observó en tres regiones principales:

Aomori — región Sanpachi-Kamikita

En la prefectura de Aomori, el temblor alcanzó shindo 3 en:

Hachinohe, especialmente en zonas como Minato-machi y Uchimaru.

Aomori Nanbu-chō, en el área de Tomabechi.

Hashikami-chō, en la zona de Dōbutsu.

Iwate — costa norte e interior norte

En la prefectura de Iwate, la intensidad 3 se registró en:

Fudai-mura, en la zona de Dōya.

Karumai-machi, en el área de Karumai.

Es decir, el movimiento más fuerte se concentró cerca del área norte de Iwate y el sur de Aomori, una zona donde los sismos frente al Pacífico suelen sentirse con cierta frecuencia.

Zonas con shindo 2

El temblor también se sintió con shindo 2, una sacudida leve pero claramente perceptible para muchas personas dentro de casas, oficinas o edificios.

En Aomori, se registró shindo 2 en zonas de:

Hachinohe, incluyendo Shimamori y Nangō.

Misawa, Noheji, Tōhoku, Oirase, Sannohe, Gonohe y otras áreas de Aomori Nanbu.

En Iwate, shindo 2 se observó en:

Morioka, especialmente en Yabukawa y Shibutami.

Miyako, en la zona de Tarō.

Kuji, Ninohe, Hachimantai, Kuzumaki, Tanohata, Noda, Kunohe, Hirono e Ichinohe.

En estas zonas, muchas personas pudieron sentir un balanceo corto, como ese movimiento que hace mirar automáticamente la lámpara, el celular o la mesa. Nada raro en Japón, pero siempre suficiente para poner atención.

Zonas con shindo 1

La sacudida más leve, shindo 1, se detectó en una zona bastante amplia del norte de Japón.

En Aomori, se sintió en puntos de:

Towada, Mutsu, Hiranai, Sotogahama, Noheji, Shichinohe, Rokunohe, Yokohama, Rokkasho, Oirase, Higashidōri, Gonohe, Takko y Shingō.

En Iwate, se registró shindo 1 en zonas de:

Morioka, Miyako, Ōfunato, Hanamaki, Tōno, Ichinoseki, Kamaishi, Hachimantai, Takizawa, Shizukuishi, Kuzumaki, Iwate-machi, Shiwa, Yahaba, Sumita, Ōtsuchi, Yamada, Iwaizumi y Tanohata.

También hubo reportes de shindo 1 en:

Hakodate, en Hokkaidō.

Semboku, en Akita, zona de Tazawako.

¿Qué significa shindo 3?

En Japón, cuando la intensidad sísmica alcanza shindo 3, significa que el temblor ya se siente con claridad dentro de casas, departamentos, oficinas y comercios. No es ese movimiento casi imperceptible que solo notan algunas personas en silencio; es una sacudida que hace levantar la mirada, detener la conversación por unos segundos y revisar alrededor. Una lámpara puede balancearse, una ventana puede sonar ligeramente, una puerta corrediza puede vibrar y algunos objetos pequeños —como vasos, marcos o adornos— pueden moverse sobre la mesa o el estante.

Aun así, un shindo 3 suele considerarse un movimiento moderado dentro de la escala japonesa. En la mayoría de los casos, no provoca daños importantes en construcciones normales, especialmente en Japón, donde los edificios están preparados para resistir sismos frecuentes. Sin embargo, para muchas personas, sobre todo para quienes vienen de países donde los temblores no son tan comunes, la sensación puede ser inquietante. Es normal sentir sorpresa, nervios o ese impulso inmediato de mirar el celular para confirmar qué pasó y dónde fue el epicentro.

Después de un sismo de este tipo, lo recomendable es mantener la calma y hacer una revisión rápida del entorno. Si estás cerca del epicentro, conviene comprobar que la cocina y el gas estén apagados, que no haya objetos caídos en pasillos o escaleras, y que muebles altos, televisores o estantes no hayan quedado inestables. También es importante seguir los avisos oficiales de la Agencia Meteorológica de Japón —JMA—, de la municipalidad local y de los sistemas de emergencia, especialmente si vives en zonas costeras o en edificios altos donde el movimiento puede sentirse un poco más prolongado.

La parte más tranquilizadora de este reporte es que no existe amenaza de tsunami. Es decir, aunque el sismo se produjo frente a la costa de Iwate y se sintió en varias zonas del norte de Japón, las autoridades no han emitido alerta ni advertencia de maremoto. Para los residentes hispanohablantes en Japón, el mensaje principal es claro: fue un temblor perceptible, con shindo 3 como intensidad máxima, pero sin riesgo de tsunami y sin señales de una emergencia mayor.

Datos principales del sismo

Dato Información Fecha 8 de julio de 2026 Hora del sismo 16:35, hora de Japón Reporte JMA 16:40 Epicentro Frente a la costa de Iwate Profundidad Aproximadamente 40 km Magnitud 4.4 Intensidad máxima Shindo 3 Tsunami Sin amenaza Cierre El sismo de esta tarde fue moderado, con una intensidad máxima de shindo 3, principalmente en Aomori e Iwate. No se emitió alerta de tsunami y, por ahora, el punto central para los residentes es mantenerse informados, revisar el entorno inmediato y recordar algo básico en Japón: aunque el temblor sea breve, siempre vale la pena mirar primero el shindo.

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