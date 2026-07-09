Japón se prepara para el fin del tsuyu

🔴 “Japón dice adiós al tsuyu: llega un calor extremo de hasta 35 °C y más”

🔴 “¿Terminó la lluvia? Kantō y Tōkai podrían declarar el fin del tsuyu mientras llega un verano abrasador”

🔴 “Noches sin descanso y días de fuego: Japón entra en fase de calor peligroso”

📍Tokio | 9 de julio

Japón entra en una nueva etapa del verano. Según el pronóstico para las próximas dos semanas (del 10 al 22 de julio), el anticiclón del Pacífico (太平洋高気圧 / Taiheiyō kōkōatsu) comenzará a fortalecerse y traerá más días soleados, especialmente desde la región de Kantō-Kōshin hasta Kyūshū.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) señala que las regiones de Kantō-Kōshin (incluyendo Tokio, Saitama, Nagano y Yamanashi) y Tōkai (Aichi, Shizuoka, Gifu y Mie) podrían declarar oficialmente el final de la temporada de lluvias (梅雨明け / tsuyuake) alrededor de mediados de la próxima semana.

Para muchos residentes extranjeros en Japón, esto significa un cambio importante: después de semanas de humedad, nubes y lluvias intermitentes, llegará un periodo de calor intenso, sol fuerte y riesgo elevado de golpe de calor.

🔥 Del 10 al 16 de julio: transición hacia un verano más intenso

Durante los días 10 y 11 de julio, gran parte del oeste y este de Japón tendrá condiciones soleadas y temperaturas elevadas.

Sin embargo, el panorama será diferente en otras zonas:

Hokkaidō : influencia de una zona de baja presión, con posibilidad de lluvias fuertes.

: influencia de una zona de baja presión, con posibilidad de lluvias fuertes. Okinawa y las islas Sakishima: continuarán bajo vigilancia por la aproximación del tifón número 9 (台風9号 / Taifū kyū-gō), que podría provocar viento fuerte, oleaje elevado y lluvias intensas.

Entre el 12 y 13 de julio, el aire húmedo y el aire frío en altura aumentarán la inestabilidad atmosférica.

Se esperan:

🌧️ Lluvias fuertes desde Hokkaidō hasta Kantō .

. ⚠️ Posibilidad de lluvias de nivel de advertencia (警報級の大雨 / keihō-kyū no ōame) especialmente en la costa del mar de Japón en Tōhoku.

Pero desde el 14 hasta el 16 de julio, el escenario cambiará claramente.

El anticiclón del Pacífico ganará fuerza y traerá:

☀️ Cielos despejados en el oeste y este de Japón.

🌡️ Temperaturas cercanas a los 35 °C durante el día.

🔥 Aparición frecuente de días de calor extremo (猛暑日 / mōshobi).

🌡️ Segunda mitad del periodo: Japón bajo calor de pleno verano

Entre el 17 y 22 de julio, el verano japonés mostrará toda su intensidad.

Las regiones de Tokai, Kansai y Kyūshū podrían registrar numerosos días con temperaturas superiores a los 35 °C.

Ciudades como:

🏙️ Nagoya

🏙️ Osaka

🏙️ Fukuoka

tendrán varios días de calor extremo.

Aunque pueden aparecer lluvias locales de tarde (夕立 / yūdachi) y tormentas aisladas (雷雨 / raiu), los meteorólogos advierten que no se espera una lluvia generalizada capaz de aliviar el calor.

🌙 El peligro continuará durante la noche

El riesgo no desaparecerá cuando se esconda el sol.

La combinación de calor y humedad provocará noches tropicales:

熱帯夜 (nettaiya)

➡️ noches en las que la temperatura no baja de los 25 °C.

Esto significa que incluso dentro de casa aumentará el riesgo de golpe de calor (熱中症 / necchūshō).

La recomendación para residentes en Japón es clara:

✅ Usar correctamente el aire acondicionado.

✅ Beber agua frecuentemente aunque no haya sed.

✅ Evitar actividades físicas intensas en las horas centrales del día.

✅ Revisar especialmente a niños, adultos mayores y personas que viven solas.

El verano japonés está llegando con fuerza… y la preparación será clave para proteger la salud.

📚 Términos clave

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