Japón ante un posible “Súper El Niño”

Aunque normalmente El Niño trae veranos más frescos a Japón, el calentamiento global podría cambiar el escenario y aumentar el riesgo de una ola de calor.

Tokio | 10 de julio

El fenómeno climático que nace lejos de Japón podría cambiar el rumbo del próximo verano.

El fenómeno El Niño, considerado uno de los factores que provocan alteraciones del clima mundial, volvió a aparecer después de aproximadamente dos años. Aunque en condiciones normales este fenómeno suele traer veranos más frescos en Japón, los especialistas advierten que esta vez la situación podría ser diferente.

La preocupación aumenta por la posibilidad de que evolucione hacia un fenómeno más intenso conocido como “Súper El Niño”. Sumado al avance del calentamiento global, los expertos señalan que Japón podría enfrentar un periodo de temperaturas extremadamente altas.

El impacto no solo estaría en la salud de las personas. La agricultura japonesa también observa con preocupación este escenario, ya que el calor intenso puede provocar daños en los cultivos, reducción de la producción y problemas en la calidad de los alimentos.

¿Qué es El Niño?

El Niño ocurre cuando la temperatura del agua del mar en una zona de vigilancia frente a las costas de Perú supera en más de 0,5 °C el promedio habitual durante al menos seis meses.

Cuando el aumento supera los 2 °C, los especialistas lo denominan “Súper El Niño”.

Desde 1949 se han registrado 19 episodios de El Niño, pero solamente en cinco ocasiones la temperatura llegó a superar los 2 °C, por lo que se trata de un evento poco frecuente.

¿Por qué podría hacer más calor en Japón?

Normalmente, El Niño debilita la actividad de lluvias cerca de Filipinas y reduce la expansión hacia el norte del anticiclón del Pacífico.

Como consecuencia, aumenta la nubosidad alrededor de Japón y suele favorecer veranos menos calurosos.

Sin embargo, este año los especialistas observan una combinación diferente:

El agua del mar cerca de Filipinas continúa con temperaturas elevadas.

La actividad atmosférica en esa zona permanece fuerte.

El anticiclón del Pacífico podría extenderse con mayor fuerza hacia Japón.

podría extenderse con mayor fuerza hacia Japón. Los vientos de altura podrían desplazarse más al norte, permitiendo que aire cálido cubra el archipiélago.

El resultado podría ser un Japón dominado por masas de aire caliente durante largos periodos.

☀️ Posibles consecuencias para la vida diaria

Para los residentes en Japón:

✅ Mayor riesgo de golpe de calor

✅ Aumento del consumo eléctrico por uso de aire acondicionado

✅ Mayor vigilancia para niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre

Para la agricultura:

🌾 Daños por altas temperaturas

🌾 Menor calidad de frutas, verduras y arroz

🌾 Cambios en los calendarios de cultivo

Los agricultores japoneses ya se preparan ante un posible verano más difícil.

⚖️ Marco legal y prevención en Japón

Tema Explicación 熱中症対策 (Necchūshō taisaku) Medidas oficiales para prevenir golpes de calor 労働安全衛生法 (Rōdō Anzen Eisei-hō) Ley de Seguridad e Higiene Laboral que obliga a proteger la salud de los trabajadores 熱中症警戒アラート (Necchūshō keikai arāto) Alerta oficial cuando aumenta el peligro de golpe de calor クーリングシェルター (Kūringusherutā) Espacios públicos habilitados para refugiarse del calor

En Japón, las empresas y autoridades locales deben reforzar las medidas de prevención cuando existe riesgo elevado para la salud por temperaturas extremas.

📚 Términos clave

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