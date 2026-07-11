Japón vive una de las jornadas más sofocantes del año

Dazaifu rompe otra vez el récord nacional del año

Dos días seguidos con temperaturas históricas; el calor supera los 38 °C en el país

Japón vive otro día de calor peligroso y las autoridades piden máxima precaución

📍Tōkyō | 11 de julio

El verano japonés está mostrando su lado más duro. Este sábado , gran parte del país volvió a soportar una jornada de calor extremo, con temperaturas que superaron incluso la temperatura normal del cuerpo humano en varias ciudades del oeste de Japón. El caso más llamativo fue el de Dazaifu, en la prefectura de Fukuoka, donde el termómetro alcanzó los 38,8 °C, estableciendo por segundo día consecutivo la temperatura más alta registrada en todo Japón durante 2026.

Para quienes viven en Japón, caminar unos minutos bajo el sol durante la tarde ya no resulta simplemente incómodo… puede convertirse en un verdadero riesgo para la salud. Calles casi vacías, personas refugiándose bajo la sombra, sombrillas, ventiladores portátiles y botellas de agua se han convertido en una imagen habitual de estos días.

Pero Dazaifu no fue la única ciudad afectada. En Hita, prefectura de Oita, y en Kurume, también en Fukuoka, los termómetros marcaron 38,1 °C, temperaturas que rozan los 39 grados y que obligan a extremar las medidas de prevención. Más al norte, en la región de San’in, la ciudad de Tottori alcanzó 35,2 °C, registrando su primer mōshobi (猛暑日) del año, término que en Japón se utiliza cuando la temperatura máxima llega o supera los 35 °C. Mientras tanto, Tokio tampoco escapó al calor, aunque con una situación algo menos severa, registrando 31,0 °C hasta las tres de la tarde.

¿Por qué hace tanto calor?

Los meteorólogos explican que esta situación no responde a un solo fenómeno, sino a la combinación de varios factores atmosféricos.

Sobre el oeste de Japón permanece instalada una masa de aire muy cálido, con temperaturas superiores a 21 °C a unos 1.500 metros de altura, una condición que favorece máximas extremadamente elevadas en la superficie.

A esto se suma la influencia del tifón N.º 9 y del anticiclón subtropical del Pacífico. Entre ambos sistemas se generan corrientes de aire que cruzan las montañas de Kyushu. Durante ese recorrido, el aire desciende y se comprime, calentándose todavía más antes de llegar a las zonas urbanas. Este fenómeno, conocido como efecto föhn, provoca que la temperatura aumente rápidamente y que el ambiente se vuelva especialmente seco y sofocante.

Un riesgo que va mucho más allá de la incomodidad

En Japón, el golpe de calor (熱中症, necchūshō) es una de las principales preocupaciones durante el verano. Cada año, miles de personas necesitan atención médica debido a las altas temperaturas y, lamentablemente, también se registran fallecimientos, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Lo preocupante es que el golpe de calor no ocurre únicamente cuando alguien realiza ejercicio intenso. También puede presentarse mientras se camina por la calle, se espera el tren, se trabaja al aire libre o incluso dentro de una vivienda si no existe una adecuada ventilación o no se utiliza aire acondicionado.

Las autoridades insisten: no hay que confiarse

Ante este escenario, las autoridades meteorológicas y sanitarias recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse bien hidratado, consumir bebidas con sales minerales cuando sea necesario y utilizar aire acondicionado sin temor si la temperatura dentro del hogar sigue siendo elevada.

También aconsejan vestir ropa ligera, usar sombrero o sombrilla al salir y prestar especial atención a familiares, vecinos y compañeros de trabajo que puedan ser más vulnerables al calor.

El verano apenas comienza y los expertos advierten que las próximas semanas podrían traer nuevos episodios de calor intenso. Por ello, seguir las recomendaciones oficiales y no subestimar las altas temperaturas será fundamental para evitar emergencias y proteger la salud.

📌 Términos clave

Término Japonés Significado Calor extremo 猛暑 (Mōsho) Temperaturas muy elevadas y peligrosas. Día de calor extremo 猛暑日 (Mōshobi) Día con temperatura máxima de 35 °C o más. Golpe de calor 熱中症 (Necchūshō) Trastorno causado por el exceso de calor. Masa de aire cálido 暖気 (Danki) Aire muy caliente que favorece temperaturas elevadas. Anticiclón del Pacífico 太平洋高気圧 Sistema de alta presión que impulsa el calor del verano japonés.

©2026 NoticiasNippon