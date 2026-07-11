El calor invisible que puede poner en riesgo tu vida

El termómetro no cuenta toda la historia: así funciona el índice WBGT en Japón

📍Tokio | 11 de julio

Miras el termómetro y marca una cifra que, a primera vista, parece soportable. Sin embargo…, ese número no siempre muestra el verdadero peligro del calor.

En Japón, las autoridades recomiendan revisar también el índice WBGT, conocido como índice de calor. ¿La razón? Porque no solo toma en cuenta la temperatura del aire, sino también la humedad, la intensidad del sol y el calor que devuelven el asfalto, el concreto y los edificios.

Y ahí está la diferencia.

El golpe de calor aparece cuando el cuerpo ya no logra liberar el calor que acumula. Poco a poco pueden surgir mareos, dolor de cabeza, náuseas, calambres… y, en los casos más graves, hasta la pérdida del conocimiento.

Por eso, el WBGT ofrece una imagen mucho más realista del riesgo. No se fija únicamente en cuánto marca el termómetro, sino en cómo se siente realmente ese ambiente sobre el cuerpo.

En las ciudades japonesas, además, el peligro puede aumentar. El asfalto y el concreto absorben el calor durante horas y luego lo devuelven. Uno camina por la calle y siente que el calor viene de arriba… y también desde el suelo.

Los bebés en cochecitos y las mascotas necesitan todavía más cuidado. Al estar más cerca del pavimento, reciben con mayor intensidad ese calor reflejado. A veces, mientras un adulto siente calor, ellos pueden estar soportando una temperatura mucho más fuerte.

El índice WBGT se divide en cuatro niveles de alerta. Cuando llega a 28 °C, se considera una situación de alerta severa. En ese momento conviene reducir el esfuerzo físico, buscar sombra o un lugar fresco, descansar con frecuencia y beber líquidos.

Cuando alcanza los 31 °C o más, el riesgo ya es muy alto, incluso para una persona que no esté haciendo ejercicio. Los adultos mayores, los niños y quienes tienen problemas de salud son especialmente vulnerables.

Pero ojo… el clima no es el único factor.

También influyen la edad, el estado físico, la ropa, el cansancio y el tipo de actividad que se realiza. Una persona que trabaja al aire libre, por ejemplo, no enfrenta el mismo riesgo que alguien sentado en una habitación con aire acondicionado.

Por eso, durante el verano japonés no basta con mirar la temperatura máxima. Lo más recomendable es revisar cada día el pronóstico del tiempo y el índice WBGT, llevar agua, evitar el sol directo y no esperar a sentirse mal para descansar.

Porque con el calor, muchas veces, el cuerpo avisa tarde. Y prevenir —aunque parezca exagerado— puede marcar una gran diferencia.

⚠️ Niveles del índice WBGT

WBGT Nivel Recomendación Menos de 25 °C 🟡Atención Riesgo bajo, pero cuidado durante ejercicios intensos o trabajos pesados. 25–28 °C 🟠 Alerta Realizar descansos frecuentes y beber agua regularmente. 28–31 °C 🔶 Alerta severa Evitar el ejercicio intenso y permanecer en lugares frescos. 31 °C o más 🔴Peligro Alto riesgo incluso en reposo. Evitar salir si no es necesario, especialmente adultos mayores y personas vulnerables.

⚖️ Marco legal en Japón

En Japón no existe una ley específica dedicada exclusivamente al índice WBGT, pero su uso forma parte de las políticas oficiales de prevención del golpe de calor.

Ministerio del Medio Ambiente (環境省): publica diariamente el índice WBGT y emite alertas preventivas durante el verano.

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省): recomienda utilizar el WBGT para prevenir accidentes laborales relacionados con el calor.

Ley de Seguridad y Salud Industrial (労働安全衛生法): obliga a los empleadores a adoptar medidas para proteger a los trabajadores frente a riesgos, incluido el estrés térmico cuando las condiciones lo requieren.

Escuelas, municipios y organizaciones deportivas utilizan el WBGT como referencia para suspender o modificar actividades al aire libre cuando el riesgo es elevado.

📚 Términos clave

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