Final Fantasy X cumple 25 años

El viaje de Tidus y Yuna que sigue emocionando a generaciones

📍Tokio | 19 de julio

Hay videojuegos que uno termina… y otros que, de alguna manera, se quedan con nosotros. Final Fantasy X pertenece a ese segundo grupo.

Este 19 de julio, se cumplen 25 años de su lanzamiento en Japón. Fue en 2001 cuando la décima entrega principal de la histórica saga Final Fantasy llegó a las consolas y comenzó un viaje que, para muchísimos jugadores, terminó convirtiéndose en algo mucho más que un videojuego.

Porque hablar de Final Fantasy X es recordar imágenes, música, personajes… y también emociones.

La aventura nos llevó hasta Spira, un mundo hermoso y, al mismo tiempo, marcado por la tristeza. Un lugar rodeado de mar, tradiciones y espiritualidad, pero también bajo la amenaza constante de Sin, una enorme criatura que condiciona la vida de quienes habitan allí.

Y en medio de todo aparece Tidus.

Un joven que, casi sin entender cómo, termina acompañando a Yuna, una invocadora que carga sobre sus hombros una misión tan importante como dolorosa. Juntos emprenden un viaje en el que hay amistad, sacrificio, esperanza y, por supuesto, una historia de amor que muchos jugadores todavía recuerdan con enorme cariño.

Quienes jugaron aquella aventura hace 25 años probablemente conservan alguna escena en la memoria. Tal vez una conversación frente al mar. Una despedida. Una sonrisa. O simplemente el sonido de una melodía que, apenas comienza, consigue transportarlos nuevamente a aquel mundo.

Y ahí aparece otra de las grandes protagonistas de Final Fantasy X: su música.

Entre sus composiciones más queridas destaca 「ザナルカンドにて」 —Zanarkand ni te—, conocida internacionalmente como To Zanarkand. Una pieza sencilla, delicada y profundamente emotiva que terminó convirtiéndose en una de las melodías más reconocibles de toda la franquicia.

Bastan unas pocas notas… y muchos seguidores ya saben exactamente dónde están.

De vuelta en Spira.

Con los años, el cariño por el juego no desapareció. Al contrario. Su popularidad quedó reflejada también en la gran encuesta de NHK, 「全ファイナルファンタジー大投票」, dedicada al universo de Final Fantasy, donde Final Fantasy X alcanzó el primer lugar en la categoría de obras favoritas.

No es poca cosa.

Han pasado 25 años desde aquel lanzamiento en Japón, pero la historia de Tidus y Yuna continúa encontrando nuevos jugadores mientras quienes la conocieron en 2001 vuelven, de vez en cuando, a recordar aquel viaje.

Porque quizá ahí está el verdadero legado de Final Fantasy X.

No solamente en sus gráficos, en sus batallas o en lo revolucionario que pudo resultar para su época. Está en esos recuerdos que quedaron ligados a una consola, a una habitación, a una tarde jugando… o a una canción que todavía hoy consigue poner la piel de gallina.

Un cuarto de siglo después, Spira sigue ahí. Y para muchos, Tidus y Yuna nunca se fueron del todo.

Términos clave

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