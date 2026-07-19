[kinenbi] Shūkurīmu no hi

Un dulce motivo para sonreír con un postre que llegó de Europa y se volvió muy popular en Japón

📍Tōkyō | 19 de julio

Cada día 19, Japón celebra el Día del Choux Cream (シュークリームの日), dedicado a uno de los dulces más populares del país. El shū kurīmu es una ligera masa horneada rellena de crema pastelera, nata o ambas, y puede encontrarse fácilmente en konbini, supermercados y pastelerías.

Aunque tiene raíces en la pastelería europea, en Japón se ha convertido en un clásico cotidiano, con variedades de chocolate, matcha, café y sabores de temporada. Su nombre también es curioso: “chou” proviene del francés y “cream”del inglés.

Así, cada día 19 ofrece una pequeña excusa para disfrutar de este popular postre. Este 19 de julio, celebrar puede ser tan sencillo como acercarse al konbini del barrio y saborear un delicioso シュークリーム.

🍮 ¿Qué es un choux cream?

El choux cream, o “shūkurīmu” en japonés, es un postre que llegó de Europa y se volvió muy popular en Japón. Se prepara con una masa especial que al hornearse se infla y queda hueca por dentro.

Ese espacio se rellena con una deliciosa crema, que puede ser de vainilla, nata batida o una mezcla de ambas. El nombre “choux” (que se pronuncia shú) viene del francés y significa “col”, porque el pastelito se parece un poco a una mini col rizada. En inglés se conoce como “cream puff” o “profiterole”.

Este postre llegó a Japón a finales del siglo XIX, pero no fue hasta los años 50, con la popularización del refrigerador en los hogares, que se hizo común en tiendas, supermercados y pastelerías.

🎂 ¿Quién creó el Día del Choux Cream?

Esta fecha fue establecida por la empresa japonesa Monteur, una reconocida compañía de repostería con sede en la ciudad de Yashio, en la prefectura de Saitama. Monteur es famosa por sus dulces frescos, especialmente por su producto estrella: el “Choux de leche y huevo”, que se vende ampliamente en konbinis (tiendas de conveniencia) y supermercados de todo el país.

Eligieron el día 19 porque en japonés, el número “19” suena parecido a “shū”, la primera parte de la palabra “shūkurīmu”. Fue una forma divertida y fácil de recordar para hacer del choux cream un postre aún más cercano y cotidiano para las personas.

El Día del Choux Cream fue registrado oficialmente como una efeméride reconocida por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

🍰 ¿Cómo se celebra?

Aunque no es una fiesta con eventos masivos, muchas pastelerías y konbinis aprovechan para lanzar promociones especiales, nuevos sabores o versiones limitadas del shūkurīmu. También es una oportunidad perfecta para que familias, parejas o amigos disfruten juntos de este clásico dulce japonés con historia europea.

🧁 Variedades deliciosas que puedes encontrar

Monteur ha desarrollado muchas versiones del shūkurīmu para todos los gustos:

Clásico de leche y huevo: relleno suave de crema pastelera y nata.

Mini choux con nata fresca: tamaño pequeño y sabor delicado.

Versión baja en azúcar: ideal para quienes cuidan su salud.

Colaboraciones especiales: como los choux de café con Doutor o los de chocolate con Hawaiian Host.

❤️ ¿Por qué es importante este tipo de días?

En Japón, es común que las empresas creen “días conmemorativos” para acercar sus productos al público y darles un valor emocional. No se trata solo de vender más, sino de crear pequeños momentos de felicidad, de compartir en familia y de conectar con la tradición a través del gusto. El Día del Choux Cream es uno de esos días que endulzan la rutina.

📚 En resumen…

📅 Cada 19 de mes se celebra el Día del Choux Cream.

🏢 Lo creó la empresa Monteur, famosa por sus postres frescos.

🍩 Se festeja probando distintas versiones de este pastelito relleno.

🧁 Es un dulce con historia europea que los japoneses adoptaron con cariño.

🇯🇵 El nombre “shūkurīmu” es una palabra japonesa formada por “choux” (francés) y “cream” (inglés).

¿Te animas a probar uno hoy? ¡Celebra el 19 con un bocado dulce y una sonrisa!

📚 Términos clave

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