[kinenbi] umi no hi

Un homenaje a su historia marítima y su relación con el océano

📍Tōkyō | 20 de julio

Este lunes, Japón conmemora uno de sus feriados más únicos y simbólicos: el Día del Mar (海の日, Umi no Hi).



A diferencia de otras naciones, donde las fechas patrias suelen enfocarse en batallas o independencia, esta jornada invita a mirar hacia el océano con gratitud, memoria histórica y un fuerte sentido de identidad nacional.

🛳️ Un origen ligado al Emperador Meiji y la modernización de Japón

La historia del Día del Mar se remonta a 1876, cuando el Emperador Meiji, figura clave en la transformación moderna del país, regresó a Yokohama tras un viaje por el noreste de Japón.

Lo hizo a bordo del “Meiji Maru”, una embarcación de inspección de faros —no militar—, fabricada en el Reino Unido y símbolo del nuevo Japón que abría sus horizontes al mundo marítimo y comercial.

Esta travesía pacífica en una nave civil fue tan significativa que en 1941, en plena era Showa, el entonces ministro de comunicaciones, Shozo Murata, propuso establecer el 20 de julio como el “Día de la Marina”.

Décadas después, en 1995, el gobierno convirtió oficialmente esa fecha en un feriado nacional llamado “Día del Mar”, y desde 2003 se celebra el tercer lunes de julio, gracias a la política del “Happy Monday” que busca fomentar fines de semana largos para el turismo interno.

🇯🇵🌏 Un país insular que agradece al océano

La razón de ser de esta festividad va más allá de lo simbólico. Japón, al ser un archipiélago, depende históricamente del mar para su alimentación, comercio, defensa y cultura.

Este día sirve para agradecer los beneficios del mar, reflexionar sobre su cuidado, y reconocer el rol crucial que ha tenido en la prosperidad del país.

🎉 Eventos, festivales y educación marítima

Durante todo el mes de julio, se realiza el “Mes del Mar” (海の月間), y del 20 al 31 de julio, el llamado “Período de promoción del mar” (海の旬間). En estos días, se organizan actividades como:

Festivales portuarios y desfiles navales.

Charlas educativas sobre seguridad marítima y sostenibilidad pesquera.

Museos y acuarios con entrada gratuita o eventos especiales para niños.

El evento central es el “Umi Festa”, una gran feria cultural celebrada en ciudades costeras como Yokohama, Kobe o Hakodate.

🏛️ Patrimonio vivo: el Meiji Maru

La embarcación original, el Meiji Maru, aún existe. Hoy se conserva en la Universidad Marítima de Tokio como importante bien cultural, y cada año es visitada por cientos de estudiantes e historiadores. A bordo hay exposiciones que muestran cómo era la navegación del siglo XIX y el legado marítimo imperial.

📅 Excepciones olímpicas

El Día del Mar incluso cambió de fecha en los años 2020 y 2021 para ajustarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para evitar congestiones de transporte, se adelantó a los días cercanos a la ceremonia de apertura. Aunque esa edición fue aplazada por la pandemia, el cambio en el calendario quedó como una curiosidad histórica.

🧁 Curiosidades conmemorativas

Además, el Día del Mar ha inspirado otras conmemoraciones que se celebran el mismo día, como:

Día del poliestireno expandido (usado en boyas y embalajes marinos).

Día del chocolate de verano.

Día del pescador.

Día del entrenamiento en rescates acuáticos.

Día para reflexionar sobre la educación sexual.

🌐 Una rareza mundial

Japón es el único país del mundo que reconoce al mar con un feriado nacional. Una decisión que, según expertos, refleja su conciencia ecológica, su cultura insular y su respeto por el pasado.

El Día del Mar es una oportunidad para recordar que el océano no solo nos rodea, sino que también nos define como pueblo.

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