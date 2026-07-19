Japón se prepara para una ola de calor de nivel peligroso

Nagoya podría alcanzar los 41 °C y Tokio encadenar cuatro días con temperaturas extremas

📍Tokio | 19 de julio

Japón afrontará una nueva escalada del calor después del fin de semana largo. Las previsiones difundidas este domingo apuntan a que el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico elevará considerablemente las temperaturas desde el lunes 20, con una situación especialmente preocupante en las regiones de Tōkai y Kantō. En algunas ciudades, el calor podría alcanzar niveles considerados excepcionalmente peligrosos para la salud.

El escenario más extremo se espera en Nagoya, donde la temperatura máxima prevista es de 38 °C el lunes 20, para después subir a 40 °C el martes 21 y alcanzar 41 °C tanto el miércoles 22 como el jueves 23. El viernes 24 todavía se esperan alrededor de 40 °C. De cumplirse el pronóstico, la ciudad podría atravesar cuatro jornadas consecutivas con máximas de 40 °C o más.

En Gifu la situación también será muy severa. Se pronostican 39 °C el lunes y martes, seguidos de 40 °C entre el miércoles 22 y el viernes 24. Estas temperaturas se acercan o superan ampliamente la temperatura corporal y aumentan considerablemente el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Tokio también entrará en una prolongada fase de calor extremo

La capital japonesa tampoco escapará de este episodio. En el centro de Tokio se esperan 36 °C desde el lunes 20 hasta el miércoles 22, y alrededor de 35 °C el jueves 23. Esto significaría cuatro días consecutivos dentro del nivel conocido en Japón como mōshobi, es decir, jornadas cuya temperatura máxima alcanza o supera los 35 °C.

En Maebashi, prefectura de Gunma, las máximas podrían alcanzar los 38 °C durante tres días consecutivos, del lunes al miércoles, y mantenerse en 37 °C el jueves. Fukushima llegaría a 36 °C, mientras que Osaka podría subir progresivamente hasta los 38 °C entre el jueves y el viernes.

La magnitud del episodio podría extenderse mucho más allá de estas ciudades. Según la información proporcionada, para el miércoles 22 y jueves 23 se prevé que más de 200 de los 914 puntos de observación AMeDAS del país alcancen temperaturas máximas de 35 °C o superiores, afectando una extensa franja desde Kyūshū hasta Tōhoku.

Un calor que puede convertirse en una emergencia

La expresión japonesa saigai-kyū no atsusa —literalmente, «calor de nivel de desastre»— busca transmitir que temperaturas de esta magnitud no deben considerarse simplemente como un día normal de verano. El calor extremo puede provocar rápidamente problemas graves de salud, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre y personas que permanecen en habitaciones sin una climatización adecuada.

Es importante recordar, además, que la temperatura máxima del aire no es el único indicador del peligro. Japón utiliza el índice WBGT, que considera factores como la temperatura, la humedad y la radiación térmica. Para 2026, la alerta por golpe de calor se emite cuando se prevé que al menos un punto de una determinada zona de pronóstico alcance un WBGT máximo de 33 o más; la alerta especial utiliza criterios todavía más severos.

Durante este periodo será fundamental utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario, beber líquidos regularmente antes de sentir sed, reponer sales cuando corresponda y reducir las actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor. También es recomendable prestar atención a familiares, vecinos y compañeros que puedan tener dificultades para reconocer el peligro o protegerse por sí mismos.

⚖️ Marco legal y medidas oficiales en Japón

Norma o sistema ¿Qué establece? 気候変動適応法 — Ley de Adaptación al Cambio Climático Da respaldo legal al sistema de información de alerta por golpe de calor y creó un nivel especial para situaciones en las que exista riesgo de daños graves para la salud debido al calor extremo. 熱中症警戒アラート— Alerta por golpe de calor En 2026 se activa bajo el criterio de que al menos un punto de observación WBGT de la zona correspondiente tenga una previsión de índice máximo de 33 o superior. 熱中症特別警戒アラート — Alerta especial por golpe de calor Se utiliza ante condiciones extraordinariamente peligrosas. El criterio meteorológico general contempla que todos los puntos WBGT correspondientes de una prefectura alcancen una previsión máxima de 35 o más. クーリングシェルター — Cooling Shelter La legislación permite que los municipios designen instalaciones climatizadas como refugios frente al calor extremo, dentro del sistema de medidas preventivas contra el golpe de calor. Seguridad laboral Desde junio de 2025 se reforzaron las obligaciones para determinados trabajos con riesgo de golpe de calor, incluyendo sistemas para reportar posibles casos y procedimientos de respuesta destinados a evitar que la condición se agrave.

Importante: una previsión de 40 °C o 41 °C no significa automáticamente que se haya emitido una alerta especial por golpe de calor. Las alertas oficiales se determinan principalmente mediante criterios relacionados con el WBGT y las condiciones establecidas por el sistema oficial.

📝 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 酷暑日 Kokusho-bi Expresión utilizada para un día de calor extremadamente intenso, en este contexto 40 °C o más 災害級の暑さ Saigai-kyū no atsusa Calor de nivel comparable a un desastre 熱中症 Necchūshō Golpe de calor / enfermedad causada por el calor 暑さ指数 Atsusa shisū Índice de calor WBGT 熱中症警戒アラート Necchūshō keikai arāto Alerta por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート Necchūshō tokubetsu keikai arāto Alerta especial por golpe de calor

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