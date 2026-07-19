Alerta por golpe de calor en 22 regiones

El calor peligroso se extiende desde Hokuriku hasta Okinawa

📍Tokio | 19 de julio

Japón afronta este domingo 19 de julio una jornada marcada por un riesgo elevado de golpe de calor en una amplia franja del país. De acuerdo con la información oficial mostrada en el reporte, se encuentra activa la Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Nechūshō Keikai Alert) en 22 regiones, desde Hokuriku hasta Okinawa. Además, el mapa de previsión muestra numerosas áreas donde el índice de calor WBGT puede alcanzar niveles considerados peligrosos para la salud.

Un dato especialmente significativo es que Kioto y Fukui aparecen por primera vez en esta temporada dentro de las zonas con alerta, reflejo de la intensificación del calor en el centro-oeste del archipiélago. La situación requiere especial atención porque las altas temperaturas, combinadas con la humedad, pueden dificultar que el cuerpo elimine el exceso de calor, aumentando el riesgo de sufrir agotamiento, deshidratación o un golpe de calor.

Es importante diferenciar dos elementos que aparecen en los mapas oficiales. Las zonas señaladas con la Alerta por Golpe de Calor corresponden a regiones donde las condiciones previstas justifican una advertencia oficial reforzada. Por otro lado, las áreas marcadas en el mapa con una previsión de WBGT máximo diario de 31 o más indican condiciones de calor clasificadas como peligrosas, incluso en lugares donde no necesariamente se haya emitido la alerta. Por ello, no estar dentro de una de las 22 regiones con alerta no significa que se pueda ignorar el riesgo.

Hokuriku: alerta en Ishikawa y Fukui

En la región de Hokuriku, la alerta alcanza a Ishikawa y Fukui. Fukui destaca especialmente porque, según el reporte, entra por primera vez esta temporada en la alerta por golpe de calor.

Las personas que viven en estas prefecturas deben considerar que las actividades al aire libre durante las horas centrales del día pueden representar un riesgo considerable. El calor puede acumularse rápidamente en viviendas sin una ventilación o climatización adecuada, así como en automóviles estacionados, instalaciones deportivas y lugares expuestos directamente al sol.

Kinki: Kioto, Hyogo y Wakayama bajo alerta

En Kinki, las áreas incluidas en la alerta son Kioto, Hyogo y Wakayama. En el caso de Kioto, se trata también de la primera alerta de la actual temporada indicada en el reporte.

La población debe extremar las precauciones, especialmente durante desplazamientos prolongados a pie, actividades turísticas y trabajos en exteriores. En ciudades con elevada concentración urbana, el calor acumulado por el asfalto y los edificios puede mantener temperaturas muy altas incluso después de disminuir la radiación solar.

Aunque otras zonas de Kinki no aparecen entre las áreas con alerta en la tabla presentada, el calor seguirá siendo intenso en buena parte de la región. La recomendación es consultar las condiciones locales y el índice WBGT antes de realizar actividades físicas.

Chūgoku: Hiroshima, Shimane y Tottori

En la región de Chūgoku, la alerta por golpe de calor se encuentra activa en Hiroshima, Shimane y Tottori.

Estas tres prefecturas deberán afrontar condiciones especialmente adversas para las actividades prolongadas al aire libre. Las autoridades meteorológicas utilizan el índice WBGT como referencia porque este indicador no considera únicamente la temperatura: también tiene en cuenta factores relacionados con la humedad y la radiación térmica, ofreciendo una evaluación más realista del estrés que el calor provoca sobre el organismo.

Okayama, aunque figura en la tabla regional del reporte, no aparece marcada entre las áreas con alerta por golpe de calor en la información mostrada.

Shikoku: las cuatro prefecturas están incluidas

La situación es especialmente amplia en Shikoku, donde las cuatro prefecturas de la isla aparecen dentro de la alerta: Tokushima, Kagawa, Ehime y Kochi.

Esto significa que prácticamente toda la región deberá mantener un nivel elevado de precaución. Quienes trabajen en construcción, agricultura, reparto, transporte u otras actividades exteriores deben realizar descansos frecuentes, hidratarse antes de sentir sed y evitar permanecer durante largos periodos bajo el sol.

También se recomienda prestar atención a las personas mayores que viven solas. En Japón, algunos adultos mayores evitan utilizar el aire acondicionado por preocupación por el consumo eléctrico o porque no perciben con claridad el aumento de la temperatura ambiental. Durante jornadas de riesgo elevado, mantener una habitación fresca puede ser una medida fundamental de prevención.

Kyushu: alerta generalizada

La alerta se extiende ampliamente por el norte de Kyushu y también incluye a Yamaguchi. Las zonas señaladas son Yamaguchi, Fukuoka, Oita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

La extensión territorial de la alerta refleja un episodio de calor que afecta simultáneamente a buena parte del oeste de Japón. Las personas que tengan previsto participar en festivales de verano, actividades deportivas, excursiones o eventos al aire libre deben comprobar previamente el nivel WBGT y considerar modificar o suspender sus planes si las condiciones alcanzan niveles peligrosos.

En estas circunstancias, beber únicamente cuando aparece la sed puede no ser suficiente. Es aconsejable consumir líquidos regularmente y, cuando existe una sudoración intensa, reponer adecuadamente las sales perdidas.

En el sur de Kyushu, la alerta comprende Miyazaki y el área de Kagoshima excluyendo la región de Amami.

El reporte distingue específicamente a Kagoshima continental y otras áreas de la prefectura de la zona de Amami. Por ello, es importante consultar la información correspondiente a cada área meteorológica y no asumir que una alerta emitida para una prefectura se aplica automáticamente a todas sus islas o subdivisiones.

Okinawa: alerta en la isla principal y Daitō

En Okinawa, las zonas incluidas son la región de la isla principal de Okinawa (Okinawa Hontō) y la región de Daitō.

En cambio, según la tabla presentada, Miyakojima y Yaeyama no aparecen marcadas dentro de esta alerta concreta. Aun así, debido al clima cálido y húmedo característico del archipiélago, sus residentes también deben mantenerse atentos al índice WBGT y a las actualizaciones meteorológicas.

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

Temperatura del aire.

Humedad.

Radiación solar.

Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

📚 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熱中症 Netchūshō Golpe de calor 熱中症警戒アラート Netchūshō Keikai Alert Alerta por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート Netchūshō Tokubetsu Keikai Alert Alerta especial por golpe de calor 暑さ指数 Atsusa Shisū (WBGT) Índice de calor WBGT 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura de 35 °C o más 真夏日 Manatsubi Día con temperatura de 30 °C o más 水分補給 Suibun Hokyū Hidratación 塩分補給 Enbun Hokyū Reposición de sales minerales

©️2026 Noticias Nippon