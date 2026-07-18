Quince regiones enfrentan un alto riesgo de golpe de calor

¡El verano muestra su lado más peligroso! Desde Kansai hasta Okinawa, el intenso calor y la elevada humedad elevan el riesgo de golpes de calor

📍Tokio | 18 de julio

Este sábado, las autoridades japonesas emitieron 15 Alertas por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート)para amplias zonas del oeste de Japón y parte del archipiélago de Okinawa, debido a que el Índice de Calor (WBGT)alcanzará niveles considerados peligrosos para la salud. La combinación de temperaturas cercanas a 35 °C, alta humedad y fuerte radiación solar incrementará significativamente el riesgo de sufrir un golpe de calor, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

De acuerdo con los mapas oficiales, no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート), la cual solo se activa cuando se prevé un WBGT de 33 o superior, un nivel de riesgo extremadamente alto. Sin embargo, sí permanecen vigentes las Alertas por Golpe de Calor en quince regiones donde el ambiente será suficientemente peligroso como para recomendar limitar las actividades físicas y reforzar las medidas preventivas.

Situación meteorológica por regiones

Durante la jornada, el oeste de Japón permanecerá bajo la influencia de una masa de aire muy cálido que favorecerá temperaturas máximas cercanas a 35 °C, acompañadas por una elevada sensación térmica debido a la humedad. Desde primeras horas del día el ambiente ya será sofocante y, hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, se alcanzarán las condiciones más críticas.

En Okinawa, el dominio del anticiclón del Pacífico permitirá un cielo mayormente despejado y una intensa radiación solar. Aunque las temperaturas pueden ser similares a otras regiones, la elevada humedad hará que el calor resulte aún más peligroso para el organismo.

Regiones y prefecturas con Alerta por Golpe de Calor

Las alertas oficiales afectan a las siguientes prefecturas y zonas:

Kinki (Kansai)

Wakayama

Chūgoku

Hiroshima

Shimane

Tottori

Shikoku

Tokushima

Norte de Kyushu (incluye Yamaguchi)

Yamaguchi

Fukuoka

Ōita

Nagasaki

Kumamoto

Sur de Kyushu y Amami

Miyazaki

Kagoshima (excepto la región de Amami)

Okinawa

Región de Daitō

Región de Miyako

Región de Yaeyama

En el resto del país, aunque no existen alertas oficiales, muchas prefecturas también experimentarán temperaturas elevadas y condiciones de calor intenso, por lo que se recomienda mantener las mismas medidas preventivas.

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

Temperatura del aire.

Humedad.

Radiación solar.

Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

📚 Términos clave

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