Alerta por netchūshō en 40 prefecturas

¡Una gran parte de Japón en alerta! Autoridades llaman a extremar precauciones frente a una jornada de calor peligroso

📍Tokio | 20 de julio

Japón afronta este lunes una situación meteorológica especialmente delicada debido al intenso calor. Según el reporte oficial mostrado en las imágenes, se encuentra activa la Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) en 40 zonas, mientras que no aparece emitida ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート).

La diferencia entre ambas categorías es importante. La Alerta por Golpe de Calor advierte de condiciones ambientales en las que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con las altas temperaturas. La Alerta Especial, de mayor gravedad, corresponde a circunstancias extraordinariamente peligrosas. En el reporte del día 20, el total indicado es de 40 alertas ordinarias y cero alertas especiales.

El mapa también muestra en rojo o naranja determinadas áreas donde el índice máximo diario de calor previsto alcanza o supera 31, un nivel que representa condiciones de riesgo especialmente elevado y que exige reforzar las medidas de prevención.

Tōhoku: alertas en Iwate, Miyagi y Fukushima

En la región de Tōhoku, la alerta está activa en Iwate, Miyagi y Fukushima. Por el contrario, según la tabla presentada, Aomori, Akita y Yamagata no aparecen marcadas con alerta para esta jornada.

Esto significa que, incluso en el noreste de Japón, donde tradicionalmente las temperaturas pueden ser más moderadas que en otras partes del país, existen zonas donde las condiciones de calor y humedad pueden resultar peligrosas.

Las personas que trabajan al aire libre, realizan actividades deportivas o deben desplazarse durante las horas centrales del día deberían reducir su exposición directa al sol y realizar descansos frecuentes en lugares frescos.

Kantō-Kōshin: alerta generalizada en toda la región

La situación es especialmente amplia en Kantō-Kōshin, donde el reporte incluye alertas para Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi.

Para los residentes del área metropolitana de Tokio y prefecturas vecinas, el peligro no depende únicamente de la temperatura indicada por el termómetro. La elevada humedad característica del verano japonés puede dificultar que el cuerpo libere calor mediante la transpiración.

Además, las superficies de asfalto y hormigón de las grandes ciudades acumulan calor durante el día y pueden mantener temperaturas elevadas incluso después de la puesta del sol. Por esta razón, es importante mantener las precauciones también durante la tarde y la noche.

Tōkai: Shizuoka, Aichi y Mie bajo alerta

En la región de Tōkai, las alertas alcanzan a Shizuoka, Aichi y Mie. Gifu, de acuerdo con la tabla mostrada, no aparece marcada con alerta en este reporte.

Los residentes de las prefecturas afectadas deben prestar atención a síntomas tempranos relacionados con el calor, especialmente después de permanecer durante períodos prolongados en exteriores o en habitaciones poco ventiladas.

Hokuriku: las cuatro prefecturas bajo alerta

Toda la región de Hokuriku incluida en el reporte aparece afectada. Las alertas están activas en Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui.

Aunque esta zona se encuentra frente al mar de Japón, las temperaturas estivales pueden subir considerablemente. La combinación de calor, humedad y exposición prolongada puede incrementar rápidamente el estrés térmico del organismo.

Kinki: alertas en Shiga, Kioto, Hyōgo y Wakayama

En Kinki, la alerta se encuentra activa en Shiga, Kioto, Hyōgo y Wakayama. En cambio, Osaka y Nara no aparecen marcadas con alerta en la tabla proporcionada para este día.

Esto no significa que en las prefecturas sin alerta no exista riesgo. Una persona puede sufrir un golpe de calor incluso cuando no se ha emitido una alerta oficial, especialmente si realiza ejercicio intenso, trabaja bajo el sol, permanece en interiores sin suficiente ventilación o no consume líquidos adecuadamente.

Chūgoku: las cuatro prefecturas están bajo alerta

En la región de Chūgoku, el reporte activa la alerta para Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori.

Estas cuatro prefecturas aparecen señaladas en la información oficial, por lo que se recomienda a sus residentes organizar las actividades del día teniendo en cuenta las condiciones de calor y reducir, siempre que sea posible, las actividades físicas intensas durante las horas más calurosas.

Shikoku: alerta en toda la región

Las cuatro prefecturas de Shikoku aparecen bajo alerta: Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi.

La situación exige especial atención para quienes trabajan en agricultura, construcción, reparto, transporte y otras actividades que requieren permanecer durante períodos prolongados al aire libre. Es fundamental programar descansos, beber líquidos regularmente y buscar lugares con sombra o aire acondicionado.

Kyūshū: siete prefecturas afectadas

En el bloque denominado norte de Kyūshū, incluyendo Yamaguchi, las alertas están activas en Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki y Kumamoto. Saga, según la tabla, no aparece marcada.

El calor húmedo característico de Kyūshū puede aumentar significativamente la sensación térmica. Por ello, no conviene esperar a sentir sed intensa para beber líquidos.

En el área correspondiente al sur de Kyūshū y Amami, la alerta aparece para Miyazaki y Kagoshima, excepto la región de Amami.

La zona de Amami, presentada por separado en el reporte, no aparece marcada con alerta en la información proporcionada.

Okinawa: alertas diferenciadas según las islas

El archipiélago de Okinawa presenta una situación dividida. De acuerdo con la tabla oficial, están bajo alerta la región de Daitō y la región de Yaeyama.

Por otro lado, Okinawa Hontō, correspondiente a la isla principal y su entorno, y la región de Miyako no aparecen marcadas con alerta en la tabla del día.

Esta diferenciación es importante para los residentes extranjeros: las alertas meteorológicas japonesas pueden emitirse por áreas regionales y no necesariamente para toda una prefectura de manera uniforme.

Hokkaidō y otras zonas sin alerta

En Hokkaidō, ninguna de las áreas enumeradas aparece marcada con alerta: Sōya; Kamikawa-Rumoi; Ishikari-Sorachi-Shiribeshi; Abashiri-Kitami-Monbetsu; Kushiro-Nemuro; Tokachi; Iburi-Hidaka; y Oshima-Hiyama.

Tampoco aparece una alerta activa para las islas Ogasawara, pertenecientes administrativamente a Tokio.

La ausencia de una alerta oficial, sin embargo, no debe interpretarse como ausencia absoluta de peligro. Las condiciones pueden variar dentro de una misma región y según la edad, el estado físico, la actividad realizada y el lugar donde se encuentre cada persona.

¿Qué deben hacer los residentes?

Ante una alerta por golpe de calor, la prevención debe comenzar antes de que aparezcan síntomas. Se recomienda utilizar el aire acondicionado de manera adecuada, beber agua regularmente y reponer sales minerales cuando sea necesario, evitar el ejercicio intenso durante las horas de mayor calor y reducir las salidas innecesarias.

Hay que prestar especial atención a adultos mayores, niños pequeños y personas que trabajan o practican deportes al aire libre. También es importante recordar que el golpe de calor puede producirse dentro de una vivienda, especialmente en habitaciones cerradas, calurosas y con poca ventilación.

Si una persona presenta mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad intensa, confusión o dificultades para responder con normalidad, debe trasladarse inmediatamente a un lugar fresco y buscar asistencia según la gravedad de la situación.

La jornada de este lunes 20 de julio exige, por tanto, mantener una vigilancia especial en buena parte de Japón. Con 40 zonas bajo Alerta por Golpe de Calor, adaptar las actividades diarias a las condiciones meteorológicas puede ser fundamental para prevenir emergencias relacionadas con las altas temperaturas.

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

Temperatura del aire.

Humedad.

Radiación solar.

Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

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