Pronóstico del tiempo: domingo 19 de julio

Japón afronta un domingo de fuertes contrastes: lluvias en Hokkaidō y Tōhoku, mientras el calor se intensifica con hasta 37 °C en Hokuriku

Tokio | 19 de julio

El pronóstico para este domingo presenta un panorama meteorológico muy diferente según la región de Japón. Mientras el norte del archipiélago estará condicionado por las nubes y las precipitaciones, especialmente en Hokkaidō y sectores de Tōhoku, gran parte del centro, oeste y sur del país vivirá una jornada de intenso calor veraniego, con temperaturas que alcanzarán o superarán los 35 °C en numerosas ciudades.

Uno de los puntos más calurosos será Fukui, donde la temperatura máxima prevista llegará a 37 °C, seguida por Nagano con 36 °C. También se esperan 35 °C en Kanazawa, Toyama, Kōfu, Kioto, Matsue, Tottori, Hiroshima, Okayama y Fukuoka, entre otras ciudades. A esto se sumarán mínimas nocturnas muy elevadas, cercanas a los 28 o 29 °C en algunas localidades, lo que significa que el calor podría continuar incluso después de la puesta del sol.

En contraste, Hokkaidō tendrá un ambiente mucho más fresco, pero también será la región con algunas de las probabilidades de lluvia más elevadas del país. Wakkanai y Kushiro alcanzarán un 90 % de probabilidad de precipitación, mientras que Sapporo, Asahikawa y Hakodate llegarán al 70 %. Este contraste entre un norte lluvioso y relativamente fresco y un centro-oeste sometido a temperaturas muy elevadas marcará la jornada meteorológica en Japón.

Hokkaidō: lluvias frecuentes, cielos cubiertos y temperaturas considerablemente más bajas

Hokkaidō tendrá uno de los panoramas más inestables de este domingo. A diferencia de buena parte del resto del país, donde dominará el calor, la isla más septentrional de Japón permanecerá bajo la influencia de abundante nubosidad y precipitaciones en numerosas zonas. Las temperaturas serán moderadas e incluso relativamente frescas en el este, pero la elevada humedad y la persistencia de las lluvias podrían condicionar las actividades al aire libre y los desplazamientos.

En el extremo norte, Wakkanai tendrá una máxima de apenas 23 °C y una mínima de 20 °C, con una probabilidad de lluvia que llegará al 90 %. El panorama será predominantemente nublado y lluvioso, por lo que quienes se encuentren en esta zona deberán contar con paraguas y ropa adecuada para condiciones húmedas.

En Sapporo, la principal ciudad de Hokkaidō, se esperan 25 °C de máxima y 21 °C de mínima, con un 70 % de probabilidad de lluvia. También será elevada la posibilidad de precipitaciones en Asahikawa, donde los termómetros marcarán 26/20 °C y la probabilidad de lluvia alcanzará igualmente el 70 %.

Hacia el este, Kushiro tendrá una de las jornadas más frescas del país, con apenas 21 °C de máxima y 20 °C de mínima, acompañadas de un 90 % de probabilidad de precipitación. En Abashiri, la previsión indica 24/20 °C y un 40 % de probabilidad de lluvia.

En el sur de la isla, Hakodate registrará 26/22 °C, con un 70 % de probabilidad de precipitaciones, mientras que Muroran tendrá 24/18 °C y un 40 %. En términos generales, Hokkaidō vivirá una jornada gris y húmeda, con condiciones muy diferentes al intenso calor previsto para el centro y oeste de Japón.

Tōhoku: tiempo variable, lluvias en el norte y aumento progresivo del calor hacia el sur

La región de Tōhoku presentará importantes diferencias entre sus sectores norte y sur. En las prefecturas septentrionales predominarán las nubes y habrá una probabilidad significativa de precipitaciones, mientras que hacia el sur las temperaturas aumentarán progresivamente y el ambiente será mucho más cálido.

En Aomori, la temperatura máxima será de 29 °C, con una mínima de 23 °C y una probabilidad de lluvia del 50 %. El cielo estará mayormente cubierto y podrán registrarse precipitaciones en distintos momentos de la jornada. En Akita, las temperaturas se situarán en 28/25 °C, con un 40 % de probabilidad de lluvia.

Una atención especial merece Morioka, donde se esperan 29 °C de máxima y 23 °C de mínima, pero con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80 %, una de las cifras más elevadas de Tōhoku. La posibilidad de lluvia será, por tanto, considerable durante buena parte del día.

El panorama cambiará gradualmente hacia el sur. En Sendai, la temperatura máxima llegará a 30 °C, con una mínima de 22 °C y un 40 % de probabilidad de lluvia. Habrá alternancia entre nubes y períodos de sol, aunque no se descartan precipitaciones.

En las zonas interiores el calor será más intenso. Yamagata alcanzará los 33 °C, con una mínima de 24 °C y un 50 % de probabilidad de lluvia. Fukushima, por su parte, llegará a 32/25 °C, también con un 50 %. En ambas ciudades será necesario combinar las precauciones frente al calor con la atención a posibles cambios repentinos de las condiciones meteorológicas.

Hokuriku: uno de los grandes focos del calor, con temperaturas de hasta 37 °C

Hokuriku será una de las regiones donde el calor se hará sentir con mayor intensidad. El predominio del sol y las elevadas temperaturas convertirán la jornada en especialmente exigente, sobre todo durante las horas centrales del día.

El caso más destacado será Fukui, donde se espera una máxima de 37 °C y una mínima de 29 °C, con un 20 % de probabilidad de lluvia. Será una de las temperaturas más elevadas entre todas las ciudades incluidas en los mapas. Además, la mínima de 29 °C anticipa una noche muy calurosa, con escaso descenso térmico incluso después del anochecer.

En Kanazawa, la máxima llegará a 35 °C y la mínima a 27 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de precipitación. El sol será dominante y la exposición prolongada al aire libre durante las horas de mayor temperatura deberá realizarse con especial precaución.

También se esperan 35 °C en Toyama, donde la mínima será de 29 °C y la probabilidad de lluvia del 20 %. Esta elevada temperatura mínima será especialmente importante, ya que el organismo podría encontrar dificultades para recuperarse del calor acumulado durante el día.

En Niigata, las temperaturas serán algo más moderadas, aunque todavía elevadas, con 32 °C de máxima y 26 °C de mínima, además de un 10 % de probabilidad de lluvia. En conjunto, Hokuriku tendrá una jornada dominada por el calor intenso y el sol, con especial atención en Fukui, Kanazawa y Toyama.

Kantō y Kōshin: intenso calor en el interior y ambiente muy húmedo en el área metropolitana

La región de Kantō-Kōshin afrontará una jornada típicamente veraniega, caracterizada por temperaturas elevadas, fuerte humedad y amplios períodos de sol. El calor será particularmente intenso en las zonas interiores y montañosas, mientras que en el área metropolitana las máximas serán ligeramente inferiores, aunque la elevada humedad podría incrementar considerablemente la sensación térmica.

Nagano será uno de los puntos más calurosos, con una máxima prevista de 36 °C y una mínima de 25 °C, además de un 40 % de probabilidad de lluvia. En Kōfu, conocida por registrar temperaturas muy elevadas durante el verano, se esperan 35/25 °C, con un 20 % de probabilidad de precipitación.

Maebashi alcanzará los 34 °C, con una mínima de 24 °C y un 40 % de probabilidad de lluvia. En Utsunomiya, la previsión será de 32/24 °C, con un 20 %, mientras que Mito tendrá 32/23 °C y un 30 %.

En el área metropolitana de Tokio, el calor continuará siendo protagonista. Saitama llegará a 33 °C de máxima y 27 °C de mínima, con un 20 % de probabilidad de lluvia. Tokio registrará 32/26 °C, también con un 20 %, mientras que Yokohama tendrá 32/26 °C y apenas un 10 %.

En Chiba, la máxima será de 31 °C y la mínima de 24 °C, con un 20 % de probabilidad de lluvia. Aunque estas cifras son inferiores a las previstas en Nagano o Kōfu, la humedad característica de la costa del Pacífico podría hacer que el calor resulte más intenso de lo que indica el termómetro.

Tōkai: calor persistente y temperaturas nocturnas que se mantendrán elevadas

La región de Tōkai continuará bajo condiciones de pleno verano, con temperaturas superiores a los 30 °C en todas las ciudades incluidas en el pronóstico. El calor será acompañado por una humedad elevada y, en algunos sectores, por períodos de nubosidad.

En Nagoya, una de las grandes ciudades donde el calor suele sentirse con especial intensidad durante el verano, la temperatura máxima llegará a 34 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 27 °C. La probabilidad de lluvia será del 30 %, con alternancia entre nubes y períodos soleados.

Gifu registrará 33 °C de máxima y 26 °C de mínima, con un 30 % de probabilidad de precipitación. En Shizuoka, situada en la costa del Pacífico, se esperan 32/25 °C, también con un 30 %.

Por su parte, Tsu tendrá 32 °C de máxima y 26 °C de mínima, con una probabilidad de lluvia ligeramente superior, del 40 %. El dato importante para toda la región será el escaso descenso de las temperaturas durante la noche. Con mínimas de entre 25 y 27 °C, muchas zonas podrían mantener un ambiente caluroso incluso durante la madrugada.

Kinki: sol intenso, temperaturas elevadas y posibilidad de lluvias en sectores interiores

La región de Kinki vivirá una jornada de fuerte calor, con máximas superiores a los 30 °C en todas las ciudades analizadas. El sol tendrá una presencia importante, aunque en algunos sectores interiores existirá una probabilidad significativa de precipitaciones.

Kioto será la ciudad más calurosa de la región entre las incluidas en el mapa, con una máxima de 35 °C y una mínima de 27 °C. La probabilidad de lluvia alcanzará el 50 %, por lo que, a pesar del intenso calor y los períodos soleados, será conveniente estar atentos a posibles cambios del tiempo.

En Osaka, la temperatura máxima será de 34 °C y la mínima de 28 °C, con un 40 % de probabilidad de lluvia. La elevada mínima indica que el calor persistirá durante la noche. Kobe también alcanzará 34/28 °C, aunque con una probabilidad de precipitación mucho menor, del 10 %.

En Wakayama, se esperan 34/27 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de lluvia. Ōtsu tendrá 33/27 °C, con un 40 %, mientras que Nara registrará 33/26 °C y una probabilidad de precipitación del 60 %, la más elevada entre las ciudades mostradas para Kinki.

La combinación de altas temperaturas y posibilidad de precipitaciones hará que especialmente en Kioto y Nara sea recomendable seguir la evolución del tiempo durante la tarde.

Chūgoku: cuatro ciudades alcanzarán los 35 °C en una jornada de intenso calor

La región de Chūgoku será otro de los grandes focos de calor de este domingo. Cuatro de las cinco ciudades incluidas en el mapa alcanzarán una máxima de 35 °C, reflejando una jornada plenamente veraniega en buena parte del oeste de Honshū.

En Matsue, la previsión indica 35 °C de máxima y 27 °C de mínima, con un 20 % de probabilidad de lluvia. Tottoritambién llegará a 35 °C, con una mínima aún más elevada de 28 °C y un 40 % de probabilidad de precipitación.

En Hiroshima, se esperan 35/27 °C, con un 20 % de probabilidad de lluvia, mientras que Okayama tendrá igualmente 35/27 °C, pero con apenas un 10 %. En ambas ciudades, el predominio del sol favorecerá un rápido aumento de las temperaturas desde las horas de la mañana.

Yamaguchi tendrá valores algo inferiores, aunque igualmente elevados, con 33 °C de máxima y 27 °C de mínima, además de un 20 % de probabilidad de lluvia. El calor será persistente en toda la región y las mínimas elevadas podrían prolongar la sensación de bochorno durante la noche.

Shikoku: ambiente de pleno verano con máximas de entre 33 y 34 °C

Shikoku tendrá una jornada mayormente soleada y calurosa. Las temperaturas máximas se situarán entre los 33 y 34 °C, mientras que las probabilidades de lluvia alcanzarán el 40 % en todas las ciudades incluidas en el mapa.

En Matsuyama, se esperan 34 °C de máxima y 26 °C de mínima, con un 40 % de probabilidad de precipitación. Tokushima también llegará a 34 °C, con una mínima de 27 °C y un 40 %.

En Takamatsu, la temperatura máxima será de 33 °C y la mínima de 27 °C, con un 40 % de probabilidad de lluvia. Kōchi registrará 33/25 °C, igualmente con un 40 %.

Aunque las imágenes del pronóstico muestran un predominio del sol, la probabilidad de precipitación indica que las condiciones podrían cambiar en determinados momentos. Quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre deberán protegerse del sol y mantenerse atentos a la evolución del cielo.

Kyūshū: calor sofocante, elevada humedad y mayor inestabilidad en algunos sectores

Kyūshū afrontará un domingo de calor intenso y humedad elevada, con condiciones meteorológicas variables según la zona. Algunas ciudades combinarán períodos de sol con una probabilidad considerable de lluvia, especialmente en el norte y este de la isla.

Fukuoka será uno de los puntos más calurosos, con una máxima de 35 °C y una mínima de 29 °C, además de un 50 % de probabilidad de lluvia. La mínima de 29 °C será especialmente significativa, ya que anticipa una noche con muy poco alivio térmico.

En Ōita, se esperan 34/28 °C, con una probabilidad de lluvia del 60 %, la más elevada entre las ciudades incluidas para Kyūshū. Kumamoto tendrá 34/28 °C, con un 40 %.

Saga registrará 33 °C de máxima y 27 °C de mínima, con un 40 % de probabilidad de lluvia. En Miyazaki, la previsión será de 33/27 °C, también con un 40 %, mientras que Kagoshima tendrá 33/28 °C y un 30 %.

En el oeste, Nagasaki presentará temperaturas ligeramente inferiores, con una máxima de 31 °C y una mínima de 27 °C, además de un 20 % de probabilidad de lluvia. En toda Kyūshū, la elevada humedad podría aumentar considerablemente la sensación de calor, incluso en aquellas ciudades donde las máximas sean algo menores.

Okinawa: sol dominante, elevada humedad y calor constante durante las 24 horas

En Okinawa continuará el ambiente característico del pleno verano subtropical, con abundante sol y temperaturas elevadas tanto durante el día como durante la noche. Las probabilidades de lluvia serán relativamente bajas en comparación con otras regiones del país, aunque no pueden descartarse precipitaciones aisladas.

En Naha, la temperatura máxima será de 32 °C y la mínima de 28 °C, con un 20 % de probabilidad de lluvia. Nagopresentará valores idénticos, con 32/28 °C y un 20 %.

En Kumejima, se esperan 32/27 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de precipitación. Minamidaitō será uno de los puntos más cálidos, con 33 °C de máxima y 27 °C de mínima, además de un 10 %.

En las islas Sakishima, Yonagunijima tendrá 32/27 °C, con un 10 % de probabilidad de lluvia; Ishigakijima alcanzará 32/28 °C, con un 20 %; y Miyakojima registrará 31/28 °C, también con un 20 %.

Aunque las máximas de Okinawa serán inferiores a los 35 o 37 °C previstos en algunas zonas de Honshū, la combinación de alta humedad, intensa radiación solar y temperaturas nocturnas cercanas a los 28 °C hará que el calor se mantenga prácticamente durante todo el día.

Un domingo para protegerse de dos riesgos diferentes: lluvias en el norte y calor intenso en gran parte del país

El panorama meteorológico de este domingo 19 de julio estará definido por un marcado contraste entre regiones. Hokkaidō concentrará algunas de las mayores probabilidades de lluvia, alcanzando el 90 % en Wakkanai y Kushiro, mientras que sectores de Tōhoku también tendrán un tiempo inestable, con un 80 % en Morioka.

La situación será completamente diferente desde Hokuriku hacia buena parte del centro y oeste del país. Fukui alcanzará los 37 °C, Nagano los 36 °C, y ciudades como Kanazawa, Toyama, Kōfu, Kioto, Matsue, Tottori, Hiroshima, Okayama y Fukuoka llegarán a los 35 °C.

Otro factor que merece atención serán las temperaturas mínimas muy elevadas. Fukui, Toyama y Fukuoka no bajarán de los 29 °C, mientras que numerosas ciudades de Kinki, Chūgoku, Kyūshū y Okinawa se mantendrán alrededor de los 27 o 28 °C. Esto significa que el organismo podría disponer de menos oportunidades para recuperarse del estrés térmico acumulado durante el día.

Para los residentes extranjeros en Japón, será importante consultar las actualizaciones meteorológicas de su zona antes de salir. En las regiones más calurosas se recomienda mantener una hidratación frecuente, utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario, reducir las actividades físicas durante las horas de mayor temperatura y evitar permanecer durante períodos prolongados bajo el sol. En Hokkaidō, Tōhoku y otras zonas con probabilidades elevadas de lluvia, será conveniente llevar paraguas y permanecer atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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