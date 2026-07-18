Pronóstico del tiempo: sábado 18 de julio

¡Japón se divide entre lluvias torrenciales y calor extremo! Hokkaido se empapa mientras el oeste del país supera los 35°C este sábado

Tokio | 17 de julio

El tiempo presentará fuertes contrastes entre las distintas regiones de Japón este sábado. Mientras Hokkaido estará bajo la influencia de lluvias frecuentes y persistentes, con un ambiente relativamente fresco, buena parte del centro y oeste del país tendrá una jornada dominada por el calor intenso y la elevada humedad. En algunas zonas, además, el calentamiento durante el día podría favorecer la aparición de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde.

Desde Hokuriku hasta Kyushu, el verano se hará sentir con especial intensidad. Varias ciudades, entre ellas Fukui, Osaka, Kioto, Hiroshima, Okayama, Tottori, Fukuoka y Oita, podrían registrar temperaturas máximas de entre 35°C y 37°C. Con estos valores y una humedad elevada, la sensación térmica podría ser todavía mayor, aumentando considerablemente el riesgo de golpe de calor, sobre todo entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Ante estas condiciones, se recomienda beber agua con frecuencia incluso antes de sentir sed, utilizar aire acondicionado o permanecer en lugares frescos siempre que sea posible y evitar actividades físicas prolongadas bajo el sol. También será importante mantenerse atentos a los cambios repentinos del tiempo, ya que en varias regiones del centro y oeste de Japón podrían desarrollarse tormentas de evolución rápida, acompañadas localmente de lluvia intensa, rayos y ráfagas de viento.

Regiones:

Hokkaido: lluvias persistentes durante gran parte del día

La jornada estará marcada por un sistema de bajas presiones que favorecerá un ambiente inestable en toda la isla. Se esperan lluvias frecuentes desde la mañana, con momentos de intensidad moderada a fuerte, especialmente en el norte y oeste de Hokkaido. Las temperaturas permanecerán contenidas, ofreciendo un marcado contraste con el calor que dominará el resto de Japón. Wakkanai alcanzará 27°C/21°C con 100% de probabilidad de lluvia; Asahikawa 28°C/22°C (90%); Abashiri 28°C/22°C (70%); Sapporo 25°C/24°C (90%); Hakodate 24°C/21°C (90%); Muroran 23°C/19°C (90%) y Kushiro será la ciudad más fresca con 22°C/18°C (70%). Se recomienda llevar paraguas y conducir con precaución debido a la reducción de la visibilidad.

Tohoku: predominio de nubes y ambiente cálido, con pocas lluvias

En el noreste de Honshu el tiempo será mucho más estable que en Hokkaido. Predominarán los cielos nublados o parcialmente nublados, aunque con algunos intervalos de sol, especialmente hacia el sur de la región. El ambiente será cálido y húmedo, con máximas cercanas a los 30°C. Aomori registrará 25°C/22°C con 80% de probabilidad de lluvia; Akita 29°C/26°C (40%); Morioka 27°C/24°C (40%); Sendai 26°C/23°C (40%); Fukushima 29°C/24°C (30%) y Yamagata será la ciudad más cálida con 30°C/25°C (30%), donde incluso podrían abrirse claros durante la tarde.

Hokuriku: calor intenso acompañado de tormentas aisladas

La región de Hokuriku vivirá una jornada típicamente veraniega. Durante la mañana predominará el sol en muchas localidades, pero el aumento de la humedad favorecerá el desarrollo de nubes de evolución que podrían dejar chaparrones y tormentas eléctricas por la tarde. Además del riesgo de lluvia localizada, el calor será intenso. Fukui alcanzará 37°C/27°C, una de las temperaturas más elevadas del país. Kanazawa llegará a 34°C/26°C (50%), Toyama a 33°C/25°C (60%) y Niigata registrará 32°C/26°C (40%).

Kanto y Koshin: calor moderado con posibles tormentas vespertinas

El área metropolitana de Tokio comenzará el día con intervalos de nubes y sol. Conforme avance la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, principalmente en las zonas montañosas de Gunma, Nagano y Yamanashi, donde podrían desarrollarse chubascos y tormentas aisladas. Maebashi tendrá una mañana lluviosa antes de mejorar, con 28°C/23°C (90%). Utsunomiya registrará 28°C/24°C (40%); Mito 29°C/23°C (30%); Saitama 30°C/26°C (40%); Tokio 30°C/26°C (40%); Chiba 30°C/25°C (30%); Yokohama 31°C/26°C (20%); Kofu 32°C/26°C (40%) y Nagano alcanzará 34°C/24°C (50%), con mayor probabilidad de lluvias de evolución durante la tarde.

Tokai: ambiente muy caluroso y elevada humedad

Las prefecturas del centro del país continuarán bajo la influencia del aire cálido y húmedo, por lo que la sensación térmica será superior a la temperatura registrada por los termómetros. Durante la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en zonas interiores y montañosas. Nagoya alcanzará 33°C/28°C (60%); Gifu 33°C/27°C (50%); Shizuoka 32°C/27°C (40%) y Tsu 32°C/26°C (40%). Se recomienda limitar las actividades físicas al aire libre durante las horas centrales del día.

Chugoku: intenso calor y escasas lluvias

Gran parte de la región disfrutará de un ambiente mayormente soleado y muy caluroso. Solo en la costa del mar de Japón podrían aparecer algunas lluvias aisladas durante la tarde. Hiroshima registrará 35°C/28°C (10%), la menor probabilidad de lluvia de la región. Okayama llegará a 35°C/26°C (40%); Tottori 35°C/25°C (40%); Matsue 34°C/27°C (60%) y Yamaguchi 34°C/26°C (30%). Será otra jornada de elevado riesgo de golpe de calor.

Kinki: calor sofocante con posibilidad de tormentas de tarde

El verano mostrará toda su intensidad sobre la región de Kansai. Las temperaturas superarán ampliamente los 34°C en la mayoría de ciudades, mientras que la elevada humedad incrementará la sensación térmica. Durante la tarde no se descarta la formación de tormentas aisladas debido al calentamiento diurno. Osaka alcanzará 35°C/29°C (60%); Kioto 35°C/29°C (60%); Nara 35°C/27°C (60%); Otsu 34°C/27°C (60%); Kobe 34°C/28°C (40%) y Wakayama 34°C/28°C (40%).

Kyushu: tiempo estable bajo un calor muy intenso

La mayor parte de Kyushu disfrutará de cielos despejados o parcialmente nublados. Sin embargo, el calor será muy intenso durante toda la jornada, con temperaturas cercanas o superiores a los 35°C en varias ciudades. Fukuoka registrará 35°C/29°C (20%); Oita 35°C/27°C (40%); Saga 34°C/28°C (20%); Kumamoto 34°C/28°C (20%); Miyazaki 34°C/26°C (40%); Kagoshima 33°C/27°C (40%) y Nagasaki 32°C/27°C (20%). Será importante evitar la exposición prolongada al sol y mantener una hidratación constante.

Okinawa: pleno verano con cielos despejados

El archipiélago de Okinawa continuará bajo la influencia del anticiclón subtropical, lo que garantizará una jornada muy estable, con abundante sol y baja probabilidad de precipitaciones. El calor será constante, aunque moderado por la brisa marina. Naha alcanzará 32°C/28°C (10%); Nago 32°C/27°C (10%); Kumejima 33°C/28°C (10%); Minamidaito 33°C/28°C (10%); Yonaguni 32°C/26°C (10%); Ishigaki 33°C/28°C (20%) y Miyakojima 31°C/28°C (20%). Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda protegerse de la fuerte radiación ultravioleta y mantenerse bien hidratado.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 天気予報 tenki yohō Pronóstico del tiempo 猛暑日 mōshobi Día extremadamente caluroso, con 35 °C o más 熱中症 necchūshō Golpe de calor 熱中症警戒アラート necchūshō keikai arāto Alerta por golpe de calor 雷雨 raiu Tormenta eléctrica 大雨 ōame Lluvia intensa にわか雨 niwaka ame Lluvia repentina o pasajera 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 晴れ hare Soleado 曇り kumori Nublado 雨 ame Lluvia 蒸し暑い mushiatsui Caluroso y húmedo 水分補給 suibun hokyū Hidratación 気温 kion Temperatura 湿度 shitsudo Humedad 警戒 keikai Precaución o alerta 天気の急変 tenki no kyūhen Cambio brusco del tiempo 局地的な大雨 kyokuchiteki na ōame Lluvia intensa localizada

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