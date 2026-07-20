Pronóstico para el lunes 20

Japón afronta un lunes de calor intenso: hasta 39 °C en Gifu y 38 °C en Kantō, con lluvias repentinas en varias regiones

Tokio | 20 de julio

El pronóstico para este lunes 20 de julio muestra una jornada típicamente veraniega en buena parte de Japón, pero con importantes diferencias entre regiones. Mientras Hokkaidō tendrá temperaturas relativamente moderadas, el calor será mucho más intenso desde Tōhoku hasta Kyūshū, con numerosas ciudades alcanzando o superando los 35 °C.

La temperatura más elevada entre las ciudades incluidas en los mapas se espera en Gifu, con 39 °C. También destacan Maebashi, Kōfu y Nagoya con 38 °C, mientras que Nagano, Saitama, Mito, Kyoto y Okayama llegarán a 37 °C.

Aunque el sol será protagonista en amplias zonas, algunos símbolos del pronóstico indican cambios en las condiciones meteorológicas y posibilidad de lluvia en determinadas áreas. Por ello, incluso donde la mañana comience despejada, será conveniente prestar atención a la evolución del tiempo y llevar paraguas cuando la probabilidad de precipitación sea elevada.

Hokkaidō: ambiente más moderado y presencia de nubes

Hokkaidō será una de las regiones con temperaturas más suaves. Wakkanai tendrá una máxima de 24 °C y mínima de 19 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia y condiciones de nubes y claros. En Sapporo, el termómetro llegará a 27 °C, con mínima de 21 °C y 30 % de precipitación.

Asahikawa registrará 26 °C / 21 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia, mientras que Abashiri tendrá un ambiente más cubierto, con 26 °C / 21 °C y 30 %.

En el este, Kushiro será una de las ciudades más frescas de todo el pronóstico, con apenas 25 °C de máxima y 17 °C de mínima, además de 30 % de probabilidad de lluvia. Más al sur, Muroran alcanzará 27 °C / 19 °C, con 30 %, y Hakodate, 27 °C / 22 °C, con una probabilidad de precipitación del 20 %.

Tōhoku: el calor aumenta y Fukushima llegará a 36 °C

En Tōhoku se observa un importante aumento de las temperaturas, especialmente hacia el sur. Aomori tendrá 30 °C / 23 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia, mientras que Akita registrará 29 °C / 25 °C, también con 30 %.

En Morioka se esperan 32 °C / 25 °C, con 30 % de precipitación. El calor será mucho más intenso en Yamagata, donde se pronostican 35 °C / 25 °C y una probabilidad de lluvia del 60 %.

Sendai también alcanzará los 35 °C, con mínima de 25 °C y 50 % de probabilidad de lluvia. Finalmente, Fukushima será la ciudad más calurosa del mapa regional, con 36 °C / 26 °C y 40 % de precipitación.

Esto significa que algunas zonas de Tōhoku podrían experimentar una combinación incómoda de temperaturas elevadas, humedad y posibles precipitaciones.

Hokuriku: calor muy intenso, con hasta 36 °C

En la región de Hokuriku dominarán las altas temperaturas. Kanazawa alcanzará una máxima de 35 °C y mínima de 28 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia.

Fukui llegará a 36 °C / 27 °C, aunque la probabilidad de precipitación será de apenas 10 %. Toyama también alcanzará los 36 °C, con mínima de 27 °C y 40 % de lluvia.

En Niigata, la máxima prevista será de 33 °C, con mínima de 26 °C y una probabilidad de precipitación del 10 %.

Las mínimas de entre 26 y 28 °C muestran, además, que el calor podría mantenerse durante las horas nocturnas, dificultando que el ambiente refresque significativamente.

Kantō y Kōshin: calor extremo con 38 °C en Maebashi y Kōfu

Una de las zonas donde el calor será más intenso será Kantō-Kōshin. Maebashi alcanzará los 38 °C, con mínima de 26 °C y 20 % de probabilidad de lluvia.

Utsunomiya tendrá 36 °C / 25 °C, con 20 %, mientras que Mito llegará a 37 °C / 24 °C, con 10 %.

En Saitama se esperan 37 °C / 26 °C, con 10 % de probabilidad de lluvia. Tokio alcanzará los 36 °C, con una mínima muy elevada de 26 °C y 10 % de precipitación.

Yokohama tendrá 36 °C / 26 °C y 0 % de probabilidad de lluvia, mientras que Chiba registrará 35 °C / 26 °C, también con 0 %.

En la zona interior, Kōfu alcanzará los 38 °C / 26 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia, y Nagano llegará a 37 °C / 25 °C, también con 40 %.

Será una de las regiones donde habrá que prestar mayor atención al calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día.

Tōkai: Gifu encabeza el calor nacional con 39 °C

El punto más crítico del pronóstico se encuentra en Tōkai. Gifu podría alcanzar los 39 °C, la temperatura más alta entre todas las ciudades mostradas en los mapas. La mínima será de 27 °C y la probabilidad de lluvia llegará al 60 %.

Nagoya tampoco tendrá alivio: se esperan 38 °C / 27 °C, con 40 % de probabilidad de precipitación.

En Tsu, la máxima será de 35 °C y la mínima de 26 °C, con 20 %, mientras que Shizuoka tendrá 34 °C / 27 °C y 40 %.

La combinación de temperaturas cercanas a los 40 °C y posibles cambios meteorológicos convierte a esta región en una de las áreas que requerirán mayor precaución durante la jornada.

Kinki: calor generalizado y noches muy cálidas

En Kinki continuará el calor intenso. Kyoto alcanzará los 37 °C, con mínima de 28 °C y 50 % de probabilidad de lluvia.

Osaka llegará a 36 °C / 29 °C, con 10 % de precipitación. La mínima de 29 °C anticipa una noche especialmente calurosa.

Ōtsu tendrá 36 °C / 27 °C, con 40 %, y Nara, también 36 °C / 27 °C, con 40 %. En Kobe se esperan 34 °C / 28 °C, con 20 %, mientras que Wakayama registrará 35 °C / 28 °C, con 10 %.

La región afrontará, por tanto, no solo máximas elevadas durante el día, sino también temperaturas nocturnas que podrían permanecer cerca de los 30 °C.

Chūgoku: mucho sol y máximas de hasta 37 °C

En la región de Chūgoku predominará el calor. Okayama alcanzará los 37 °C / 27 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia.

Hiroshima registrará 35 °C / 28 °C, con 40 %, mientras que Tottori tendrá 35 °C / 26 °C, también con 40 %.

En Matsue se esperan 35 °C / 27 °C, con una probabilidad de precipitación del 50 %. Yamaguchi, por su parte, tendrá 34 °C / 27 °C, también con 50 %.

En algunas áreas existe, por tanto, una probabilidad considerable de lluvia pese a las elevadas temperaturas.

Shikoku: calor intenso en toda la isla

Shikoku tendrá una jornada predominantemente soleada y calurosa. Takamatsu alcanzará los 36 °C / 27 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia.

Tokushima registrará 35 °C / 27 °C, también con 40 %. En Matsuyama, la máxima será de 34 °C y la mínima de 27 °C, con 40 %.

Kōchi tendrá 34 °C / 25 °C, con una probabilidad de precipitación del 10 %.

Kyūshū: entre 33 y 35 °C y posibilidad de cambios en el tiempo

Kyūshū continuará bajo condiciones de pleno verano. Nagasaki tendrá 33 °C / 27 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia.

Saga alcanzará 35 °C / 28 °C, con 40 %, mientras que Fukuoka registrará 34 °C / 28 °C y una probabilidad de precipitación del 50 %.

En Kumamoto se esperan 35 °C / 28 °C, con 20 %. Ōita tendrá 34 °C / 27 °C, con 50 %, y Miyazaki, 34 °C / 27 °C, con 40 %.

Finalmente, Kagoshima alcanzará los 34 °C, con mínima de 27 °C y 20 % de probabilidad de lluvia.

Okinawa: temperaturas más bajas, pero elevada humedad y posibilidad de lluvia

En Okinawa las máximas serán inferiores a las registradas en buena parte de Honshū, aunque el ambiente seguirá siendo cálido y húmedo.

Naha tendrá 32 °C / 27 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia. Kumejima registrará 31 °C / 27 °C, también con 20 %.

En Nago se esperan 31 °C / 27 °C, pero la probabilidad de precipitación llegará al 70 %, la más elevada entre las ciudades mostradas en los mapas.

Minamidaitō tendrá 33 °C / 26 °C, con 50 %. Más al sur, Yonagunijima registrará 32 °C / 27 °C, con 40 %; Ishigakijima, 32 °C / 28 °C, con 20 %; y Miyakojima, 31 °C / 27 °C, con 40 %.

Una jornada para extremar las precauciones frente al calor

El panorama general muestra un marcado contraste: mientras Hokkaidō permanecerá relativamente fresco, amplias zonas del centro y oeste de Japón afrontarán temperaturas propias de un episodio de calor muy intenso. Especial atención merecen Gifu con 39 °C; Maebashi, Kōfu y Nagoya con 38 °C; y numerosas ciudades con máximas de entre 35 y 37 °C.

Para los residentes extranjeros en Japón, es importante recordar que durante jornadas de este tipo conviene beber agua con frecuencia, utilizar aire acondicionado cuando sea necesario, reducir la exposición prolongada al sol y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor. También es recomendable consultar durante el día las actualizaciones y avisos meteorológicos oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar respecto del pronóstico mostrado en los mapas.

Términos clave

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