El calor comienza a ser peligroso mucho antes

Un estudio revela que el riesgo de morir por golpe de calor aumenta desde los 27 °C

No usar el aire acondicionado puede duplicar el riesgo de muerte cuando la temperatura supera los 33 °C

Expertos piden revisar y usar correctamente el aire acondicionado antes del verano

📍Tokio | 10 de julio

Una investigación realizada por el Gobierno Metropolitano de Tokio y la Universidad de Tokio reveló que el riesgo de morir por un golpe de calor aumenta de forma importante cuando la temperatura máxima del día supera los 27,1 °C. El estudio busca alertar a la población justo antes del inicio del periodo de mayor calor en Japón.

Los investigadores analizaron 1.447 fallecimientos relacionados con golpes de calor ocurridos en los 23 distritos de Tokio entre enero de 2013 y septiembre de 2023. Los resultados muestran que, a medida que aumenta la temperatura, también crece rápidamente el peligro para la salud, especialmente entre las personas mayores y quienes permanecen en interiores sin una adecuada refrigeración.

Uno de los hallazgos más preocupantes indica que, cuando la temperatura supera los 33 °C, las personas que no utilizan aire acondicionado tienen más del doble de riesgo de morir por golpe de calor en comparación con quienes sí lo usan.

El estudio también encontró que, cuando la temperatura pasa de los 31 °C, los efectos del calor sobre el organismo pueden mantenerse hasta cinco días, incluso si la temperatura baja posteriormente. Esto significa que el cuerpo necesita varios días para recuperarse del estrés provocado por el calor extremo.

Otro dato importante es que más del 16 % de las muertes por golpe de calor ocurridas dentro de viviendas estuvieron relacionadas con un uso inadecuado del aire acondicionado. Entre los problemas detectados figuran equipos con filtros obstruidos, mala ventilación o configuraciones incorrectas que reducen su capacidad para enfriar el ambiente.

Ante estos resultados, el equipo de investigadores recomienda revisar y limpiar el aire acondicionado antes del verano, mantener una temperatura interior segura, hidratarse con frecuencia y evitar soportar el calor sin necesidad. También recuerdan que las personas mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables.

⚖️ Marco informativo

Instituciones responsables: Gobierno Metropolitano de Tokio y Universidad de Tokio.

Gobierno Metropolitano de Tokio y Universidad de Tokio. Periodo analizado: Enero de 2013 a septiembre de 2023.

Enero de 2013 a septiembre de 2023. Casos estudiados: 1.447 fallecimientos por golpe de calor en los 23 distritos de Tokio.

1.447 fallecimientos por golpe de calor en los 23 distritos de Tokio. Conclusión principal: El uso correcto del aire acondicionado reduce significativamente el riesgo de muerte durante los episodios de calor intenso.

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