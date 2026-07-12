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Golpe de calor

Japón entra en alerta máxima por calor extremo

PorNoticiasNippon

Jul 12, 2026 #Agencia de Bomberos y Gestión de Desastres, #emergencias, #golpe de calor, #netchusho, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #熱中症
  • ⚠️ Temperaturas peligrosas en el oeste de Japón: piden evitar salir y usar aire acondicionado
  • 🚨 Calor al límite: el índice WBGT alcanza niveles de peligro en gran parte del oeste japonés
  • 💧 Beber agua ya no es suficiente: Japón advierte sobre un domingo de calor extremo
📍Tokio | 12 de julio

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron este domingo 12 de julio la Alerta por Golpe de Calor para 13 regiones del oeste del país, debido a las temperaturas extremadamente altas y al aumento del índice WBGT, indicador que mide el nivel real de peligro para la salud.

Este año, las prefecturas de Wakayama, Ehime, Yamaguchi y Oita recibieron esta alerta por primera vez. Además, también están bajo advertencia Hiroshima, Shimane, Fukuoka, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Kagoshima (excepto Amami), la región de Amami y Yaeyama.

Las previsiones indican que, especialmente en Kyushu, el cielo permanecerá despejado y los termómetros superarán los 30 °C desde la mañana, mientras que durante la tarde el calor podría sobrepasar incluso la temperatura corporal. En estas condiciones, el riesgo de sufrir un golpe de calor aumenta considerablemente.

Las autoridades recuerdan que no solo importa la temperatura, sino también el índice WBGT, que toma en cuenta la humedad, la radiación solar y el viento. Cuando este índice alcanza 33 o más, el peligro es considerado muy alto y se recomienda evitar actividades físicas intensas y permanecer en lugares con aire acondicionado.

El Gobierno también pide prestar especial atención a personas mayores, bebés y niños pequeños, ya que son los grupos más vulnerables. Se recomienda beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, descansar en lugares frescos y dormir lo suficiente, además de estar atentos a familiares, vecinos o compañeros que puedan necesitar ayuda.

Desde 2021, la Alerta por Golpe de Calor reemplazó al antiguo aviso por altas temperaturas y se utiliza en todo Japón como una herramienta para prevenir emergencias médicas durante el verano.

 

📌 Regiones bajo alerta

  • Wakayama
  • Hiroshima
  • Shimane
  • Ehime
  • Yamaguchi
  • Fukuoka
  • Oita
  • Nagasaki
  • Saga
  • Kumamoto
  • Kagoshima (excepto Amami)
  • Región de Amami
  • Región de Yaeyama (Okinawa)

 

⚖️ Marco legal

Japonés

Romaji

Español

気候変動適応法

Kikō Hendō Tekiō Hō

Ley de Adaptación al Cambio Climático. Es la base legal del sistema de alertas por golpe de calor en Japón.

環境省

Kankyō-shō

Ministerio del Medio Ambiente. Emite las alertas junto con la JMA.

気象庁

Kishō-chō

Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Calcula y publica el índice WBGT y las alertas.

熱中症警戒アラート

Necchūshō Keikai Arāto

Alerta por golpe de calor. Se emite cuando se prevé un riesgo muy alto para la salud.

労働安全衛生法

Rōdō Anzen Eisei Hō

Ley de Seguridad y Salud Industrial. Obliga a las empresas a proteger a los trabajadores frente al calor extremo.

安全配慮義務

Anzen Hairyo Gimu

Deber legal de proteger la seguridad y la salud de trabajadores, alumnos y usuarios.

暑さ指数（WBGT

Atsusa Shisū (WBGT)

Índice de calor utilizado para evaluar el riesgo de golpe de calor.

 

 

📝 Términos clave

Japonés

Romaji

Español

熱中症

Necchūshō

Golpe de calor.

熱中症警戒アラート

Necchūshō Keikai Arāto

Alerta por golpe de calor.

熱中症特別警戒アラート

Necchūshō Tokubetsu Keikai Arāto

Alerta especial por golpe de calor (nivel máximo).

暑さ指数

Atsusa Shisū

Índice de calor.

湿球黒球温度

Shikkyū Kokkyū Ondo

Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo (WBGT).

危険

Kiken

Peligro.

厳重警戒

Genjū Keikai

Alerta estricta.

高温

Kōon

Temperatura elevada.

猛暑

Mōsho

Calor extremo o sofocante.

水分補給

Suibun Hokyū

Hidratación; consumo frecuente de agua.

塩分補給

Enbun Hokyū

Reposición de sal o electrolitos.

エアコン

Eakon

Aire acondicionado.

屋外活動

Okugai Katsudō

Actividades al aire libre.

室内

Shitsunai

Interior de una vivienda o edificio.

高齢者

Kōreisha

Personas adultas mayores.

乳幼児

Nyūyōji

Bebés y niños pequeños.

睡眠

Suimin

Sueño o descanso.

栄養補給

Eiyō Hokyū

Alimentación y reposición de nutrientes.

休憩

Kyūkei

Descanso o pausa.

運動中止

Undō Chūshi

Suspensión de actividades físicas o deportivas.

日陰

Hikage

Sombra.

体温

Taion

Temperatura corporal.

 

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