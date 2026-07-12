Japón entra en alerta máxima por calor extremo

⚠️ Temperaturas peligrosas en el oeste de Japón: piden evitar salir y usar aire acondicionado

🚨 Calor al límite: el índice WBGT alcanza niveles de peligro en gran parte del oeste japonés

💧 Beber agua ya no es suficiente: Japón advierte sobre un domingo de calor extremo

📍Tokio | 12 de julio

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron este domingo 12 de julio la Alerta por Golpe de Calor para 13 regiones del oeste del país, debido a las temperaturas extremadamente altas y al aumento del índice WBGT, indicador que mide el nivel real de peligro para la salud.

Este año, las prefecturas de Wakayama, Ehime, Yamaguchi y Oita recibieron esta alerta por primera vez. Además, también están bajo advertencia Hiroshima, Shimane, Fukuoka, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Kagoshima (excepto Amami), la región de Amami y Yaeyama.

Las previsiones indican que, especialmente en Kyushu, el cielo permanecerá despejado y los termómetros superarán los 30 °C desde la mañana, mientras que durante la tarde el calor podría sobrepasar incluso la temperatura corporal. En estas condiciones, el riesgo de sufrir un golpe de calor aumenta considerablemente.

Las autoridades recuerdan que no solo importa la temperatura, sino también el índice WBGT, que toma en cuenta la humedad, la radiación solar y el viento. Cuando este índice alcanza 33 o más, el peligro es considerado muy alto y se recomienda evitar actividades físicas intensas y permanecer en lugares con aire acondicionado.

El Gobierno también pide prestar especial atención a personas mayores, bebés y niños pequeños, ya que son los grupos más vulnerables. Se recomienda beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, descansar en lugares frescos y dormir lo suficiente, además de estar atentos a familiares, vecinos o compañeros que puedan necesitar ayuda.

Desde 2021, la Alerta por Golpe de Calor reemplazó al antiguo aviso por altas temperaturas y se utiliza en todo Japón como una herramienta para prevenir emergencias médicas durante el verano.

📌 Regiones bajo alerta

Wakayama

Hiroshima

Shimane

Ehime

Yamaguchi

Fukuoka

Oita

Nagasaki

Saga

Kumamoto

Kagoshima (excepto Amami)

Región de Amami

Región de Yaeyama (Okinawa)

⚖️ Marco legal

Japonés Romaji Español 気候変動適応法 Kikō Hendō Tekiō Hō Ley de Adaptación al Cambio Climático. Es la base legal del sistema de alertas por golpe de calor en Japón. 環境省 Kankyō-shō Ministerio del Medio Ambiente. Emite las alertas junto con la JMA. 気象庁 Kishō-chō Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Calcula y publica el índice WBGT y las alertas. 熱中症警戒アラート Necchūshō Keikai Arāto Alerta por golpe de calor. Se emite cuando se prevé un riesgo muy alto para la salud. 労働安全衛生法 Rōdō Anzen Eisei Hō Ley de Seguridad y Salud Industrial. Obliga a las empresas a proteger a los trabajadores frente al calor extremo. 安全配慮義務 Anzen Hairyo Gimu Deber legal de proteger la seguridad y la salud de trabajadores, alumnos y usuarios. 暑さ指数（WBGT） Atsusa Shisū (WBGT) Índice de calor utilizado para evaluar el riesgo de golpe de calor.

📝 Términos clave

Japonés Romaji Español 熱中症 Necchūshō Golpe de calor. 熱中症警戒アラート Necchūshō Keikai Arāto Alerta por golpe de calor. 熱中症特別警戒アラート Necchūshō Tokubetsu Keikai Arāto Alerta especial por golpe de calor (nivel máximo). 暑さ指数 Atsusa Shisū Índice de calor. 湿球黒球温度 Shikkyū Kokkyū Ondo Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo (WBGT). 危険 Kiken Peligro. 厳重警戒 Genjū Keikai Alerta estricta. 高温 Kōon Temperatura elevada. 猛暑 Mōsho Calor extremo o sofocante. 水分補給 Suibun Hokyū Hidratación; consumo frecuente de agua. 塩分補給 Enbun Hokyū Reposición de sal o electrolitos. エアコン Eakon Aire acondicionado. 屋外活動 Okugai Katsudō Actividades al aire libre. 室内 Shitsunai Interior de una vivienda o edificio. 高齢者 Kōreisha Personas adultas mayores. 乳幼児 Nyūyōji Bebés y niños pequeños. 睡眠 Suimin Sueño o descanso. 栄養補給 Eiyō Hokyū Alimentación y reposición de nutrientes. 休憩 Kyūkei Descanso o pausa. 運動中止 Undō Chūshi Suspensión de actividades físicas o deportivas. 日陰 Hikage Sombra. 体温 Taion Temperatura corporal.

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